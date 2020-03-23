 Суд по делу МН17 предоставил защите обвиняемого время подготовиться к слушанию 8 июня, а представителям родных погибших - доступ к материалам

Соответствующее решение было оглашено в понедельник в судебном комплексе Схипхола, в котором проходит судебный процесс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Заседание прошло только с участием заинтересованных сторон – председательствующего судьи Хэндрика Стэйнхауса (Hendrik Steenhuis) и двух запасных судей, одного прокурора и одного представителя родных и близких погибших. Ни прессы, ни других наблюдателей за процессом не было по причине введенных из-за эпидемии коронавируса ограничительных мер.

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Также отсутствует защита Пулатова. Как сообщил председательствующий судья, они будут следить за судебным процессом через лайф-стрим, который шел на веб-сайте суда.

Как известно, в трагедии МН17, в которой погибло 298 человек, обвиняются четверо: три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

В начале заседания судья напомнил, что дела против четырех обвиняемых рассматриваются одновременно, но не совместно, что значит, что "каждое отдельное дело во время слушаний будет предметом для отдельного доклада", однако "эти доклады наполнены одинаковым содержанием".

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Стэйнхаус также напомнил о содержании заявленных ранее запросов со стороны защиты Пулатова, отметил, что адвокаты попросили больше времени, чтобы изучить все 36 тысяч страниц дела и другие доказательства с тем, чтобы на следующем заседании, которое запланировано на 8 июня, быть способными представить свою позицию. "Обвинение и защита должны иметь равные возможности, чтобы предоставить свое мнение о расследовании. По причине ограниченного времени защита не имела возможности подготовиться и не способна реагировать соответствующим образом на запросы обвинения. Вопрос о проведении дополнительного расследования также может обсуждаться на заседании 8 июня", - сказал он.

Другим решением суд удовлетворил ходатайство представителей родных погибших, дав им ограниченное право доступа к официальным документам дела, которые легли в основу обвинения. Вместе с тем, они не будут иметь право делать копии, показывать их своим клиента или кому-либо еще. "Предоставление права к документам на этой стадии может привести к предварительному обнародованию деталей следствия, что может повлиять на показания потенциальных будущих свидетелей, которые могут быть под их влиянием. Такой риск не в интересах какой-либо из сторон этого дела", - пояснил Стейнхаус такое решение.

Он подчеркнул, что представители родных будут иметь доступ к этим документам, что "позволит им понять, или они хотят получить доступ к другим документам, и если это так, то к каким именно". "Эти документы будут доступны только для представителей, что позволит избежать риска предварительного обнародования деталей следствия", - мотивировал свое решение судья.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.