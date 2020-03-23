EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  1030  7
Материалы по теме:
Все про:болезнь (497) карантин (901) ЦОЗ (57) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 "Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас лекарств": ЦОЗ дал рекомендации людям с астмой во время COVID-19

Согласно данным Центра контроля и профилактики заболевания США (CDC), люди с астмой могут иметь более высокий риск заболеть новую коронавирусной инфекцией COVID-19. Новый коронавирус может вызвать приступ астмы и пневмонии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

В ведомстве отметили, что пока нет специфического лечения или вакцины для предотвращения COVID-19. Поэтому, лучший способ предотвратить заболевание - избежать влияния этого вируса. В частности, во время вспышки COVID-19 в вашей местности, оставайтесь дома как можно дольше, чтобы снизить риск инфицирования.

ЦОЗ рекомендует следовать точной инструкции приема лекарств от астмы, а также проконсультироваться со своим врачом и фармацевтом по экстренной доставке лекарств, отпускаемых по рецепту, например, ингаляторов.

"Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас безрецептурных лекарств и оборудования, если нужно долго оставаться дома. Ежедневно чистите и дезинфицируйте поверхности, к которым касаетесь. В частности: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, сантехнику, краны и мойки. Избегайте дезинфицирующих средств, которые могут вызвать приступ астмы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспресс-тесты на COVID-19 можно использовать только на 7-8 день после инфицирования: их достоверность 86%, - ЦОЗ

Также отмечается, что увеличение случаев заражения COVID-19 вызывают тревогу и стресс: "Сильные эмоции могут спровоцировать приступ астмы. Поэтому принимайте меры, чтобы справиться со стрессом и тревогой".

"Держитесь подальше от толпы и людей с симптомами ОРВИ. Часто мойте руки водой с мылом в течение 20-40 секунд. Если нет такой возможности, используйте дезинфицирующее средство с содержанием спирта не менее 60%.

Если в вашем доме есть человек, который заболел, она должен изолироваться от других жителей, чтобы уменьшить риск распространения вируса. Избегайте совместного использования таких предметов как посуда, полотенца и т.д. Если у вас возникли первые симптомы простуды, срочно обратитесь к врачу", - добавли в ведомстве.

Больше об астме и COVID-19 читайте здесь: https://www.cdc.gov/coronavir.../.../specific-groups/asthma.html 

Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас лекарств: ЦОЗ дал рекомендации людям с астмой во время COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183585
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чи вірно я розумію - це попередження про наростання дефіцити ліків? "Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас лекарств": ЦОЗ дал рекомендации людям с астмой во время COVID-19 - Цензор.НЕТ 9785
 показать весь комментарий
 
 
Уже даже не между строк можно понять, что ждут нас тяжёлые времена.
 показать весь комментарий
 
 
це провокування нарастання дефіциту ліків "Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас лекарств": ЦОЗ дал рекомендации людям с астмой во время COVID-19 - Цензор.НЕТ 7670
 показать весь комментарий
 
А если нет? И масок нет! И денег, чтобы приобрести на месяц!
Ааа.... так это ж советы из США...Там у людей и деньги, и маски, и возможности.
А что делать нашим астматикам???
Ждем рекомендации от наших полудурков.
Просто интересно, что они скажут.
 показать весь комментарий
 
Да ладно у всех полугодовой запас лекарств продуктов и топливо
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх