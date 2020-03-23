 "Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас лекарств": ЦОЗ дал рекомендации людям с астмой во время COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

В ведомстве отметили, что пока нет специфического лечения или вакцины для предотвращения COVID-19. Поэтому, лучший способ предотвратить заболевание - избежать влияния этого вируса. В частности, во время вспышки COVID-19 в вашей местности, оставайтесь дома как можно дольше, чтобы снизить риск инфицирования.

ЦОЗ рекомендует следовать точной инструкции приема лекарств от астмы, а также проконсультироваться со своим врачом и фармацевтом по экстренной доставке лекарств, отпускаемых по рецепту, например, ингаляторов.

"Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас безрецептурных лекарств и оборудования, если нужно долго оставаться дома. Ежедневно чистите и дезинфицируйте поверхности, к которым касаетесь. В частности: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, сантехнику, краны и мойки. Избегайте дезинфицирующих средств, которые могут вызвать приступ астмы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспресс-тесты на COVID-19 можно использовать только на 7-8 день после инфицирования: их достоверность 86%, - ЦОЗ

Также отмечается, что увеличение случаев заражения COVID-19 вызывают тревогу и стресс: "Сильные эмоции могут спровоцировать приступ астмы. Поэтому принимайте меры, чтобы справиться со стрессом и тревогой".

"Держитесь подальше от толпы и людей с симптомами ОРВИ. Часто мойте руки водой с мылом в течение 20-40 секунд. Если нет такой возможности, используйте дезинфицирующее средство с содержанием спирта не менее 60%.

Если в вашем доме есть человек, который заболел, она должен изолироваться от других жителей, чтобы уменьшить риск распространения вируса. Избегайте совместного использования таких предметов как посуда, полотенца и т.д. Если у вас возникли первые симптомы простуды, срочно обратитесь к врачу", - добавли в ведомстве.

Больше об астме и COVID-19 читайте здесь: https://www.cdc.gov/coronavir.../.../specific-groups/asthma.html