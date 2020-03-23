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 Происшествия, За рубежом
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 После паломничества в Почаевскую Лавру коронавирусом заразились 8 молдаван, - премьер-министр Кику

Восемь граждан Молдовы заразились коронавирусом во время паломнической поездки в Почаевскую Лавру в Тернопольской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ziarul de Gardă, об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

В период эпидемии группа людей поехала на автобусе в паломничество в Украину, в Почаевский монастырь. По возвращению у восьмерых из них выявили новый коронавирус Covid-19, остальные находятся под наблюдением.

"Граждане, которые поехали во время эпицентра эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь тот автобус инфицирован. Ничто нас не спасет если мы неосознанно едем инфицироваться", - подчеркнул премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У четверых молдаван, недавно посещавших Почаевскую лавру, выявили коронавирус, – Додон

Источник: https://censor.net.ua/n3183584
 
   
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всі ікони облизали чи тільки мощі? Придурки церковні..
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Жаль, не пишут, сколько пацаков из Московии в одно с молдаванами время паломничали в Почаев...
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А українці не заразились ні один - це для роздумів чому у нас найкраща у світі статистика..
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Бо у нас презедент зеленських, він молодець і все буде добре, а от був би Порошенко, то всі б заразилися После паломничества в Почаевскую Лавру коронавирусом заразились 8 молдаван, - премьер-министр Кику - Цензор.НЕТ 8165
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От і хороший привід закрити цей розсадник різної, і не тільки медичної, зарази... Продезинфікувати приміщення, а тих постояльців арендаторів на декілька місяцбь під жорсткий карантин...
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Нашо "під карантин"? Зразу "під сраку" і за "парєбрік"! Най там облизують путлєра та мощі члєніна...
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Не ходите молдоване в Почаев гулять "во время эпицентра эпидемии"... это какой-то апофиоз кульминации апокалипсиса...
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Захотели поехать к московским попам в разгар эпидемии - получили подарок.
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исходя из опыта прошлых лет должно быть 16.
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РПЦ стає терористичною організацією вже по факту, а не по заснуванню та підпорядкуванню. Що там у нас депутани наголосували за умисне зараження? Чи кураторів теє не стосується?
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Даже без всякого коронавируса макаться в источнике вперемешку с больными псориазом, витилиго и трофическими язвами бабушками - не самая лучшая идея.
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Смерть Еріки
За що Він Еріку убив?
Як вбив? В тумані скрито.
Зізнався сам, що согрішив
І громадянку вбито.
Ввігнав у спину їй кинжал
Чи в Еріки темниця
Життя забрала ... Даму жаль,
А втім - яка різниця!
Не скоро правда доповзе
До вух ( сховали вміло ),
Відомо лиш: безгрішний ЗЕ
Вбив Еріку за діло.
Страшна була її вина:
В час вірусу неласки
Не владні друзі ЗЕ - вона
Медичні вкрала маски!
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нужно в Лавру направить эпидемиологическую службу. причем срочно.
они сейчас рассадник 100%. это же второе сообщение уже от молдован.
кто там решения принимает? ау!
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Якщо Бог у серці, то навіщо кудись їхати його шукати?
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1.
богов миллионы
2.
Яхве(если ты его имел в виду) - самый свирепый.
3.
..... ну, тыпонял
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вот и слов не надо.
кстати, был бы я мущинкой в платье - сказал бы как наш Филарет - "маловерили"-"проверкаверы", кто не верит - = - злой.
ггг)
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кстати, я этот лозунг придумал, не зная даже шо есть такая секта... чота горжусь.
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