 После паломничества в Почаевскую Лавру коронавирусом заразились 8 молдаван, - премьер-министр Кику

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ziarul de Gardă, об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
В период эпидемии группа людей поехала на автобусе в паломничество в Украину, в Почаевский монастырь. По возвращению у восьмерых из них выявили новый коронавирус Covid-19, остальные находятся под наблюдением.
"Граждане, которые поехали во время эпицентра эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь тот автобус инфицирован. Ничто нас не спасет если мы неосознанно едем инфицироваться", - подчеркнул премьер.
За що Він Еріку убив?
Як вбив? В тумані скрито.
Зізнався сам, що согрішив
І громадянку вбито.
Ввігнав у спину їй кинжал
Чи в Еріки темниця
Життя забрала ... Даму жаль,
А втім - яка різниця!
Не скоро правда доповзе
До вух ( сховали вміло ),
Відомо лиш: безгрішний ЗЕ
Вбив Еріку за діло.
Страшна була її вина:
В час вірусу неласки
Не владні друзі ЗЕ - вона
Медичні вкрала маски!
они сейчас рассадник 100%. это же второе сообщение уже от молдован.
кто там решения принимает? ау!
богов миллионы
2.
Яхве(если ты его имел в виду) - самый свирепый.
3.
..... ну, тыпонял
кстати, был бы я мущинкой в платье - сказал бы как наш Филарет - "маловерили"-"проверкаверы", кто не верит - = - злой.
ггг)