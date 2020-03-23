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 На этой недели Qatar Airways должен вывезти украинцев из Индонезии, - МИД

Министерство иностранных дел Украины договорилось с властями Катара и авиакомпанией Qatar Airways о перевозке на этой неделе украинских туристов из Индонезии в город Доху. Далее трансфер из Доху в Украину предоставит авиакомпания SkyUp.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в эфире телеканалалу "Общественное: UA", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Все выходные мы вели переговоры с властями Катара, руководством Qatar Airways, лично с министром транспорта Катара. Они нам пообещали, что те рейсы, которые они спланировали, чтобы перевезти украинских туристов в Доху, они проведут в течение этой недели", - сказал Божок.

Он добавил, что посол Украины в Таиланде Андрей Бешта находится на постоянном контакте со всеми теми, кто зарегистрировался в украинском консульствах или системе "ДРУГ". По данным посла, это около 700 человек.

Заместитель министра посоветовал соотечественникам держать контакт с посольством и пообещал, что в ближайшее время они получат четкие инструкции относительно того, как действовать, чтобы перелететь в Доху.

По словам Божко, МИД также договорились о транфере украинцев на родину рейсами компании SkyUp.

Относительно стоимости билетов на эти рейсы заместитель министра отметил, что украинские дипломаты договариваются с авиакомпанией Qatar Airways и другими перевозчиками, чтобы они выполнили собственные обязательства перед нашими гражданами.

"То есть, мы не говорим о каких-то дополнительных отдельных рейсах, мы говорим о том, чтобы они перевезли граждан Украины туда, куда они изначально обещали им это сделать", - подчеркнул Божок.

Он пообещал, что штрафные санкции за просроченный срок пребывания на украинцев налагаться не будут.

"Я хочу заверить всех соотечественников, которые сейчас находятся в Таиланде, Индонезии, на Бали, на Шри-Ланке, во Вьетнаме и других частях Азиатско-Тихоокенського региона, мы вас оттуда всех вывезем. Мы ведем активные переговоры с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы они обеспечили ваше возвращение домой", - заявил Божок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183579
 
 
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Головне, щоб з Бергамо всіх сюди завезли.. Гулять так гулять!
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Ну,якщо Оман офіційно оплачує візит Зєлєнского в свою країну,чому б і Катару не розщедритись (з 2017 в них з Оманом дуже тісні зв'язки)
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Цікаво,це спєцом робиться ???

Indonesia
Confirmed: 579
Deaths: 49
Recovered: 30
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Їх відправлять на карантин (чи обсервацію)на віддалений об'єкт ? -НІ
Це роблять для підняття рейтингів теперішньої влади (під приводом турботи про кожного)?-ТАК

Такі повідомлення збурюють і піднімають паніку у населення ? -ТАК

Я не проти повернення земляків,але ж це можна зробити по-тихому,з заходами безпеки ?
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я б не вывозился... я б устроился учителем французского, английского, физкультуры и геометрии в местную школу и там же подрабатывал учителем по труду, жил бы в бунгало под пальмовыми листьями, отрезал себе ухо и женился на таитянке...
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