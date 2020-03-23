 На этой недели Qatar Airways должен вывезти украинцев из Индонезии, - МИД

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в эфире телеканалалу "Общественное: UA", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Все выходные мы вели переговоры с властями Катара, руководством Qatar Airways, лично с министром транспорта Катара. Они нам пообещали, что те рейсы, которые они спланировали, чтобы перевезти украинских туристов в Доху, они проведут в течение этой недели", - сказал Божок.

Он добавил, что посол Украины в Таиланде Андрей Бешта находится на постоянном контакте со всеми теми, кто зарегистрировался в украинском консульствах или системе "ДРУГ". По данным посла, это около 700 человек.

Заместитель министра посоветовал соотечественникам держать контакт с посольством и пообещал, что в ближайшее время они получат четкие инструкции относительно того, как действовать, чтобы перелететь в Доху.

По словам Божко, МИД также договорились о транфере украинцев на родину рейсами компании SkyUp.

Относительно стоимости билетов на эти рейсы заместитель министра отметил, что украинские дипломаты договариваются с авиакомпанией Qatar Airways и другими перевозчиками, чтобы они выполнили собственные обязательства перед нашими гражданами.

"То есть, мы не говорим о каких-то дополнительных отдельных рейсах, мы говорим о том, чтобы они перевезли граждан Украины туда, куда они изначально обещали им это сделать", - подчеркнул Божок.

Он пообещал, что штрафные санкции за просроченный срок пребывания на украинцев налагаться не будут.

"Я хочу заверить всех соотечественников, которые сейчас находятся в Таиланде, Индонезии, на Бали, на Шри-Ланке, во Вьетнаме и других частях Азиатско-Тихоокенського региона, мы вас оттуда всех вывезем. Мы ведем активные переговоры с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы они обеспечили ваше возвращение домой", - заявил Божок.

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