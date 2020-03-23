 В Киеве вводятся новые правила посещения магазинов и аптек, - Кличко

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Да, действительно, в аптеках и магазинах мы вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мер", - отметил Кличко.
По его словам, оставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться в магазины, аптеки и больницы в обычном режиме.
"Социальные работники города обеспечивают продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных", - добавил Кличко.
раз нет - то ладно...
( хотя - плакать хочется от украинского дебилизма)
Але особисто я сумніваюся щодо можливостей соціальних працівників...
До 1939 р. хтось чув про Рівне?
У некоторых судьба идти по улице зимой и сосулька метровая на голову, или на остановке молнией, а у кого и маньяк путин со своим "переустройством мировой системы" и как защита от очередного векового маньяка с атомными ракетами "мировой коронавирус" от "мирового правительства".
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И вообще вспомни про цибульку той зимой - во всем виноват был Сывый Барыга.
А это весно виноват Боксер Виталька?
Ты дебил. нет это не вопрос.
Звучит угрожающе....