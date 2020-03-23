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 Киевские новости, Общество
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 В Киеве вводятся новые правила посещения магазинов и аптек, - Кличко

В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Да, действительно, в аптеках и магазинах мы вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мер", - отметил Кличко.

По его словам, оставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться в магазины, аптеки и больницы в обычном режиме.

"Социальные работники города обеспечивают продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предлагаем открыть аптеки для крымчан в Херсонской области на границе с оккупированным полуостровом, - представитель президента в АРК Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/n3183577
 
 
 Топ комментарии
 
судя по результатам выборов - 19,наш народ может ВСЁ
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Олень зеленый, захлопнись, на что способен наш "простий нарiд", весь мир увидил в 2019, годна 73%выбрали ватного клоуна наркалыгу!
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Харків ніколи не був столицею, його назвали столицею комсюки, яких вигнали з Києва.
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Совет форумчанПравила форума
 
Правильное решение, главное, что б наш народ смог за хэндлить этот процесс, а не переговнякал его
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судя по результатам выборов - 19,наш народ может ВСЁ
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При чем тут малоросы которые выбрали малороса к нашему украинскому народу? У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 3430
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73% населения страны именно эти малоросы, что оооооочень не мало и на сттолько же печально
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Сколько вам дибилам писать сто за Зе голосовало 73 не от количества населения а от количества пришедших на выборы! Дибил ты. Конченый
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А как назвать людей которым настолько наплевать на страну, что даже не соизволили прийти на участки?
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Абсентеисты. Есть такой юридический термин. Я не ходил. И именно потому, что не наплевать. Во втором туре не было из кого выбирать и если бы все не пришли, оба кандидата пролетели бы.
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ваш народ на паРаше... а за украинский не расписывайся...
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Олень зеленый, захлопнись, на что способен наш "простий нарiд", весь мир увидил в 2019, годна 73%выбрали ватного клоуна наркалыгу!
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а. ну ладно. я думал что ты зебил.

раз нет - то ладно... У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 9667
( хотя - плакать хочется от украинского дебилизма)
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поплачь, может попустит.. У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 2154..нарид в чувство придет...
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Для этого необходимо еще издать отдельный приказ, запрещающий заражаться в очереди под магазином или аптекой.
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Рішення вірне, але стопудово тепер перед магазинами, аптеками буде стояти юрба, чекаючи своєї черги, як на зупинках транспорту. На жаль, уникнути такого не можливо, але на вулиці все ж краще, ніж у замкненому приміщенні з вентиляцією "так собі"...
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Хочеться вірити що так воно буде насправді.

Але особисто я сумніваюся щодо можливостей соціальних працівників... В Киеве вводятся новые правила посещения магазинов и аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 8097
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К моменту местных выборов у партии "Слуга Народа" рейтинг будет просто огонь.
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В Харькове уже неделю такие правила. Хлебные "Кулиничи" через окошко работают так, что Киев от Первой Столицы отстаёт.
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Харків ніколи не був столицею, його назвали столицею комсюки, яких вигнали з Києва.
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Третя столиця це Мерефа під Харковом.
До 1939 р. хтось чув про Рівне?
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За Мерефу не чув. А Рівне після 39-го тричі визволяли: від поляків, совітів, німців.
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А смеялись над людьми, когда они бросились запасаться продуктами и туалетной бумагой. Теперь за ними нужно будет пол дня простоять в очереди ( по запуску) да и заплатить в полтора раза больше. Нашли над кем смеяться, у нас народ знает цену обещаниям и знает что пришел шухер.
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Вчора 10 хв під дверями АТБ ( з дистанцією )...А всередині чол .20 топчуться один за одним маневруя між ящиками з товаром .
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Правильно, на три месяца не запасешься, просто финансов не хватит, а именно на столько предлагают ввести Чрезвычайное Положение.
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Это искусственно созданная ситуация. Посмотрите на Меркель в супермаркете без маски. Нигде в ЕС особого ажиотажа нет, чтобы его в СМИ мусолить, да и карантин только в отдельных местностях.
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Придурок мэр и все его окружение. Ультрафиолет на улицах от солнца убьет все микроорганизмы на своем пути. Выгонять всех под солнышко по такой погоде!
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Угу, точно! В Австралії не тіко ультрафіолет, а ще й температура повітря за +40 (літо в них), але чомусь є ініфіковані... То може зовсім не мер придурок, а хтось інший?
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Ну да, для определенной категории лето У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 4460
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Китайцы сибири спасут сибирь,их там полтора миллиона
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Интересно,если задать вопрос Кличко, сколько на сколько 10м2 он сможет ответить?
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Можливо, буде міряти "рингами", а от найвеличніший точно довго буде думати, бо вирахувати скільки ж це клавіш піваніни - значно складніше У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 4297
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...Мы тут с товарищем полковником в перерыве подумали и решили, что вода кипит всё-таки при 100 градусах, а 90 градусов - это прямой угол У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 7996
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Потрібно підрихтувати метри щоб вони стали не круглими, а квадратними.
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Да и колокольчик В НОСУ !!!! ВСЕМ ПРИВЕТСТВИЕ,,,, КУ!!! ,,,КУ!!!!
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Тупой еще тупее,это реальность Украины. Вы сами создаете ажиотаж и панику!
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К сожалению любая эпидемия, особенно мировая, как грипп Испанка в 1918 или этот "китайский" "случайно разбитый в колбе санитаром в Юхане" коронавирус, то оберегайся-не оберегайся, а что суждено с отдельным человеком произойти то и произойдет.

У некоторых судьба идти по улице зимой и сосулька метровая на голову, или на остановке молнией, а у кого и маньяк путин со своим "переустройством мировой системы" и как защита от очередного векового маньяка с атомными ракетами "мировой коронавирус" от "мирового правительства".
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Хоть по любви, хоть по расчету, полюбому У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 3334
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А ограничения на цены будете вводить У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 4222 ..? Если дело так пойдёт и дальше то -к концу карантина хлеб и картошка будут стоить по сотке гривен . Виталя , ты в магазине давно был ,на цены смотрел ? Барыга на барыге ,, и это во время всеобщего звиздеца .!! Торгивля на крови .. У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 1175 .
У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 1082 .
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простите а это Кличко следит за ценообразованием?
И вообще вспомни про цибульку той зимой - во всем виноват был Сывый Барыга.
А это весно виноват Боксер Виталька?
Ты дебил. нет это не вопрос.
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Курогрудки по 78? Где находится этот рай?
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Оставка продуктов питания?
Звучит угрожающе....
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