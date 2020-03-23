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 Политика Украины, Общество
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 Украинцев из Канады эвакуируют спецрейсом МАУ в четверг, - посол Шевченко

Граждан Украины эвакуируют из Канады специальным рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Дорогие украинцы в Канаде! Нам удалось - совместно с посольством Канады в Украине и МАУ - организовать спецрейс Киев-Торонто-Киев, который должен вернуть граждан Украины и Канады домой. Есть пассажиры, которые будут добираться из Ванкувера, - это может быть географически самая масштабная операция из всех, которые сейчас осуществляет МИД. Прошу держать кулаки", - сообщил он.

В частности, Шевченко отметил, что борт "Toronto Pearson - Борисполь" вылетит в четверг, 26 марта, в 17:00, а прилет в Киев в пятницу в 9:30. Билеты на рейс еще можно приобрести на сайте авиакомпании "МАУ".

Кроме того, посол подчеркнул, что этим рейсом до Киева смогут воспользоваться только украинцы.

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"Рейс предназначен для граждан Украины. От 16 марта прекращен въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства (есть несколько исключений - владельцы удостоверений о проживании в Украине, дипломаты, члены их семей). Если есть сомнения относительно вашего статуса, пишите или звоните - уточним", - сообщил Шевченко.

Дипломат добавил, что бесплатный рейс из Канады в Украину пока не планируется, однако подчеркнул, что рассчитывает на "справедливую цену билета" до Киева.

По его словам, регистрация на рейс будет проходить по стандартной процедуре на стойке "МАУ" в аэропорту Pearson. В это время в аэропорту будут находиться сам посол Украины, его коллеги из посольства и из Генконсульства Украины в Торонто.

Кроме того, Шевченко призвал пассажиров позаботиться об индивидуальной защите в аэропортах и в самолете: маске, перчатках, антисептике, и подчеркнул, что людей с очевидными симптомами инфицирования коронавирусом на борт не пустят.

После прилета у пассажиров также померяют температуру и проверят на другие симптомы коронавируса, попросят оставить адрес, по которому их можно будет разыскать в последующие 14 дней.

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"Украина полагается на то, что Вы проведете 2 следующие недели в самоизоляции, - просьба отнестись к этому серьезно. Ваш рейс будут встречать врачи - на случай, если у кого из пассажиров обнаружат признаки болезни", - пояснил посол.

Он также напомнил контакты дипломатических представительств Украины в Канаде и призвал обращаться по ним в случае возникновения вопросов: Посольство (Оттава) - consul_ca@mfa.gov.ua; +1 (613) 617-2335. Генконсульство в Торонто: gc_cat@mfa.gov.ua; +1 (416) 848-9320, Генконсульство в Эдмонтоне: gc_cae@mfa.gov.ua; +1 (587) 930-2290.

Источник: https://censor.net.ua/n3183575
 
 
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Билеты по тысяче баксов от коломойши или за счет налогоплательщиков? Украинцев из Канады эвакуируют спецрейсом МАУ в четверг, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 125 Украинцев из Канады эвакуируют спецрейсом МАУ в четверг, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8219
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Бєня розкошелиться? Ага, коли рак на горі свисне.
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Эвакуируют из Канады в Украину.
Звучит, чё
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Коломойський і на короновірусі заробляє гроші... Чого воно таке жадібне???? І коли воно вже насититься? Для тих, хто не в курсах, авіалінії МАУ, це авіалінії Коломойського.
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