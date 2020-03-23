 Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия

"Даты внеочередного пока нет", - сообщил Арахамия "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Глава фракции рассказал, что на сегодняшнем заседании Согласительного совета, проведенного в режиме онлайн, "выясняли позицию фракций по голосованию вне Верховной Рады, состояние наработки законов по коронавирусу".

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На уточняющий вопрос, к какому выводу пришли по голосованию вне парламента, Арахамия ответил: "Половина "за", половина - "против".