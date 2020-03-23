 Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия

"Даты внеочередного пока нет", - сообщил Арахамия "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Глава фракции рассказал, что на сегодняшнем заседании Согласительного совета, проведенного в режиме онлайн, "выясняли позицию фракций по голосованию вне Верховной Рады, состояние наработки законов по коронавирусу".
На уточняющий вопрос, к какому выводу пришли по голосованию вне парламента, Арахамия ответил: "Половина "за", половина - "против".
Иди сказки детям читай, чучело!
Теперь сюда приперся х.уйлу помогать!
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!