 В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6

Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр МЗ, передает Цензор.НЕТ.

"На территории области были зарегистрированы 19 подозрений на Covid-19. Образцы материалов от 17 заболевших были исследованы на коронавирус SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины", коронавирус не обнаружен. Образцы материалов от двух заболевших исследуются", - говорится в сообщении.

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В Житомирской области по состоянию на утро 23 марта провели тесты на определение коронавируса у 24 пациентов, 2 из которых оказались положительными, сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

"Всего за период мониторинга за состоянием заболеваемости Covid-19 (с 29.01.2020г. по 23.03.2020г.) поступил материал с подозрением на заболевание от 24 больных (из 9 админтерриторий): Радомышльский - 1, Емильчанский - 2, Хорошевский - 1 , Андрушевский - 3, Бердичевский - 3, Новоград-Волынский - 1, Народицкий - 2, Брусиловский - 2, Коростенский - 1 и г.. Житомир - 8. У 18-ти больных диагноз снят, у 2-х больных выявлен Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что биологический материал от 4-х больных из Бердичева, Коростеня и 2-х больных из Житомира сейчас проверяется.

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Еще девять случая с подозрением на коронавирус зафиксированы в Тернопольской области за последние сутки, сообщает областной лабораторный центр МЗ Украины

Как сообщалось, в настоящее время в Украине подтверждено 73 случая инфицирования коронавируса нового типа, три из них летальные.



