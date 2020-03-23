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 Политика Украины, Здоровье
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 В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6

В Винницкой области по состоянию на утро 23 марта медики проверяют два новых подозрения на коронавирус, 17 подозрений не подтвердилось.

Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр МЗ, передает Цензор.НЕТ.

"На территории области были зарегистрированы 19 подозрений на Covid-19. Образцы материалов от 17 заболевших были исследованы на коронавирус SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины", коронавирус не обнаружен. Образцы материалов от двух заболевших исследуются", - говорится в сообщении.

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В Житомирской области по состоянию на утро 23 марта провели тесты на определение коронавируса у 24 пациентов, 2 из которых оказались положительными, сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

"Всего за период мониторинга за состоянием заболеваемости Covid-19 (с 29.01.2020г. по 23.03.2020г.) поступил материал с подозрением на заболевание от 24 больных (из 9 админтерриторий): Радомышльский - 1, Емильчанский - 2, Хорошевский - 1 , Андрушевский - 3, Бердичевский - 3, Новоград-Волынский - 1, Народицкий - 2, Брусиловский - 2, Коростенский - 1 и г.. Житомир - 8. У 18-ти больных диагноз снят, у 2-х больных выявлен Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что биологический материал от 4-х больных из Бердичева, Коростеня и 2-х больных из Житомира сейчас проверяется.

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Еще девять случая с подозрением на коронавирус зафиксированы в Тернопольской области за последние сутки, сообщает областной лабораторный центр МЗ Украины

Как сообщалось, в настоящее время в Украине подтверждено 73 случая инфицирования коронавируса нового типа, три из них летальные.

В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6 01
В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183571
 
 
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В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6 - Цензор.НЕТ 4106

В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6 - Цензор.НЕТ 7744
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