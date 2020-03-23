 Украина ищет спонсоров для граждан, которые останутся на карантине за рубежом, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в эфире телеканала "Суспільне: UA".
"Мы принимаем все меры (для возвращения украинцев на Родину - ред.). Когда мы исчерпаем все возможности, и когда хабы и другие страны тотально заблокируют все перевозки, и мы выйдем в тотальный карантин, мы имеем на это время запасной вариант. Мы будем стараться искать пути материально помочь нашим гражданам, которые по тем или иным причинам останутся за рубежом", - сказал Божок.
В этом контексте он отметил, что действительно сложной по нескольким причинам является ситуация с возвратом украинцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
"Во-первых - это расстояние. Во-вторых - это карантинный режим и местные ограничительные меры. И в-третьих - это количество граждан. Есть такие места, где у нас по пять, по два, по три соотечественника", - пояснил дипломат.
Божок добавил, что МИД в настоящее время уже обращается к спонсорам с просьбой предоставить материальную помощь украинцам, которые будут вынуждены остаться за границей, поскольку собственные финансовые возможности ведомства ограничены.
и да, горжусь этим.
а вот ты своими криками о "нищете", да после того шо я указал тебе шо машин раза в два добавилось в стране, подобосрался немножко.
и че, я сейчас солгал?
ептель - в мире только около полумиллиона заразились. то те Китай - 1.5.млрд населения имеет(пока что). ВОЗ просто обгадилась, вот и паника, кхи-кхи(бежит к Скалецкой и Ляшко)
ПС такую финансовую помощь Президент обязан в 10-дневный срок внести в декларацию. Но Бубочка
зебилзабыл.
Психоз и паранойя такие заразные
Мало людей бомжами за 30 последних лет стали? И это у себя в стране. И ничё.. всё нормально. "Не вписались в рынок". Ну эти тоже не вписались - или мы тут либертарианцы, а там нет? В латинской Америке в конце концов тепло. Коробка из-под телевизора - и дом готов.
А помнится, кто-то говорил "готова принять ото всех и со всех сторон"...