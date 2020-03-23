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 Общество, За рубежом
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 Украина ищет спонсоров для граждан, которые останутся на карантине за рубежом, - МИД

Министерство иностранных дел ищет спонсоров для предоставления материальной помощи украинцам, которые по тем или иным причинам не смогут вернуться в Украину после тотального блокирования перевозок в мире.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в эфире телеканала "Суспільне: UA".

"Мы принимаем все меры (для возвращения украинцев на Родину - ред.). Когда мы исчерпаем все возможности, и когда хабы и другие страны тотально заблокируют все перевозки, и мы выйдем в тотальный карантин, мы имеем на это время запасной вариант. Мы будем стараться искать пути материально помочь нашим гражданам, которые по тем или иным причинам останутся за рубежом", - сказал Божок.

В этом контексте он отметил, что действительно сложной по нескольким причинам является ситуация с возвратом украинцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Во-первых - это расстояние. Во-вторых - это карантинный режим и местные ограничительные меры. И в-третьих - это количество граждан. Есть такие места, где у нас по пять, по два, по три соотечественника", - пояснил дипломат.

Божок добавил, что МИД в настоящее время уже обращается к спонсорам с просьбой предоставить материальную помощь украинцам, которые будут вынуждены остаться за границей, поскольку собственные финансовые возможности ведомства ограничены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3183569
 
 
 Топ комментарии
 
Я одного знаю. Он себе на днях машину за три лимона купил. Точно поможет.
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вы бы нашему нищему населению по 100 баксов на эти две недели выписали....
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А пойти устроиться на работу за рубежом религия не позволяет. Что бы мыть унитазы или быть грузчиком не обязательно владеть иностранными языками Украина ищет спонсоров для граждан, которые останутся на карантине за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 7016
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Я почему-то думаю, что даже на такую работу сейчас устроиться несколько проблематично.
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Вообще ах*****. Поехали, вот пускай сами и думают.
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Я одного знаю. Он себе на днях машину за три лимона купил. Точно поможет.
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👏 І шукати насправді не треба. Всі потенційні спонсори днями у ОПі сходку робили.
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Підозрюю що мова йде про екс-можновладців від зекоманди, які встигли поїхати на відпочинок та не встигли повернутися...
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они хазяи жизни, ведь нету смысла сидеть в радете. там скучно и не интересно. Жизнь протекает: а там отдых, девочки шампанское!!!
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вы бы нашему нищему населению по 100 баксов на эти две недели выписали....
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я тебе повторяю, "нищий" это слово к-рое заставляет заподозрить тя в гебнявости
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Козлов... выдыхай!..а то коронавирус нападе!)))
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я ниче никому тут даже тебе, безкоказательно не сказал еще.
и да, горжусь этим.
а вот ты своими криками о "нищете", да после того шо я указал тебе шо машин раза в два добавилось в стране, подобосрался немножко.
и че, я сейчас солгал?
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Каких только министерств у нас нет! И все - до сраки, за исключением тех, которые до пи..ы. А нужно-то только одно: министерство поиска спонсоров!
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фамилия говорящая)) - на Божка надейся, но бабло на карте имей) гггг. цирк реально - все позакрывали, но только панику породили.
ептель - в мире только около полумиллиона заразились. то те Китай - 1.5.млрд населения имеет(пока что). ВОЗ просто обгадилась, вот и паника, кхи-кхи(бежит к Скалецкой и Ляшко)
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Зачем спонсоров? С банками договориться, чтобы открыли им кредитную линию через консульство. Сами потом все и отработают, после окончания пандемии.
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о, найдите и мне спонсоров. готов переехать на лазурный берег и жить в вонючем "хаяте"
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Бубочка давно это делает.. Вот недавно он застрял на отдыхе в Омане, так обратную дорогу Оман ему оплатил. В Самолете, на котором Патрушев летал. Правда, ОП поначалу писала, что он за свой счет летал. И летел туда на рейсовом самолете. Номер того рейса до сих пор найти не могут.
ПС такую финансовую помощь Президент обязан в 10-дневный срок внести в декларацию. Но Бубочка зебил забыл.
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Неужели ж дойдет до тотальной остановки всех перевозок?

Психоз и паранойя такие заразные
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Спонсоры только для гражданок, или для всех?
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Да пёс с ними.
Мало людей бомжами за 30 последних лет стали? И это у себя в стране. И ничё.. всё нормально. "Не вписались в рынок". Ну эти тоже не вписались - или мы тут либертарианцы, а там нет? В латинской Америке в конце концов тепло. Коробка из-под телевизора - и дом готов.
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не о том мозг сушите... там десятки крымских украинцев застряли в Ижипте... вот о ком душа болит... вот кого выручать надобно... крымских уераинцев, слышишь, украиский еврей????!!! Они ж бежали в Египет от оккупантов, специально сохранив украинские паспорта... они ж не лохи!!!
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Опять ищу кто б деньги дал...
А помнится, кто-то говорил "готова принять ото всех и со всех сторон"...
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Нужно было включать мозги и оценивать ситуацию,все взрослые.В январе,на новостях из Китая,я принял решение не выкупать тур на июнь.,на ИЮНЬ!!!А те кто живёт по принципу авось пронисёт,сейчас себе спонсоров ищут...
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