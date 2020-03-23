 "Слуга народа" Руслан Горбенко получил позитивный тест на коронавирус, он госпитализирован

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких", - рассказал нардеп.
По его словам, с нардепом Шаховым он не пересекался и в последние месяцы за границей не был.
"Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", - сообщил Горбенко.
"Прошу всех придерживаться советов сидеть дома и не паниковать. Не хотелось бы "болеть онлайн" и читать о себе в Интернете ложную информацию, будем вежливыми в эти сложные времена", - подытожил он.
Но у меня к тебе есть вопрос. Когда ты, поднимишь задницу с дивана и пойдешь исправлять, все то, что ТЫ наделала в Украине?
Вот по этому Украина и не живет как Германия, по скольку такого мусора как ТЫ, у нас валом. Напаскудить, а потом, я не при делах, ваше ватное все!
главное говори - к бубачке, К БУБАЧКЕ НА ПРИЕМ ходил???!!!
Родной, скажи, что ходил - все простим!
Там все депутаты и семьи летают в Европу как к себе домой, кто-то носителем может быть без признаков.
Золотые слова!☝️ Только лишь бы их побольше подсохло, слуг урода
сказали сиди дома-значит сиди дома.а то еще заразил врача ,медсестру,ренгенолога
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Видео спокойно гуглится. Он снимает противогаз и сам угарает.
так что ли? лучше пусть настроение поднимет.
Вот, что бывает, когда на восьмое марта по Куршавели гуляешь а потом еще в Москву ездишь...