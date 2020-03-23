EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  14177  99
Материалы по теме:
Все про:депутат (2865) карантин (901) Слуга народа (745) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 "Слуга народа" Руслан Горбенко получил позитивный тест на коронавирус, он госпитализирован

Нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста ожидаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких", - рассказал нардеп.

По его словам, с нардепом Шаховым он не пересекался и в последние месяцы за границей не был.

"Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", - сообщил Горбенко.

"Прошу всех придерживаться советов сидеть дома и не паниковать. Не хотелось бы "болеть онлайн" и читать о себе в Интернете ложную информацию, будем вежливыми в эти сложные времена", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Был уверен, что это фейк, но опешил, когда узнал, что документ реальный, - "слуга народа" Лерос о подписанных Ермаком договоренностях в Минске

Слуга народа Руслан Горбенко получил позитивный тест на коронавирус, он госпитализирован 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183568
 
   
 Топ комментарии
 
Дві зарази СН і короновірус об'єдналися. Тепер це 2 в 1.
 показать весь комментарий
 
Люди не одного теста сдать не могут, а этот сдал уже три...
 показать весь комментарий
 
А казали зараза до зарази не пристане. Збрехали.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чувааак, купи ромашку - будет достовернее.
 показать весь комментарий
 
 
Люди не одного теста сдать не могут, а этот сдал уже три...
 показать весь комментарий
 
 
вот потому и не могут, шо каждое ничто с повноваженнями буде кожен день себе перевіряти
 показать весь комментарий
 
 
Как же так ?богуцкая из вашего шапито 🎪уверяла всех ,что это »величайшая афера « и маски ваши коллеги смарадерили
 показать весь комментарий
 
 
Дві зарази СН і короновірус об'єдналися. Тепер це 2 в 1.
 показать весь комментарий
 
 
А казали зараза до зарази не пристане. Збрехали.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе не боюся. Як я про заразу написав, то ти одразу з'явилася🐍
 показать весь комментарий
 
 
Злость обладает рикошетным эффектом. Бояться надлежит не меня, но Того, Который ненавидит зло!
 показать весь комментарий
 
Чувирло ти запорєбрікове, скажи краще коли там твоє ***** нарешті здохне? А то блін вже ти замахало своїми казками. Ще і без маски в громадському місці 😷
 показать весь комментарий
 
 
Не оскверняй Святого Имени Творца в своём нике! Ты Его недостоен упоминать!
 показать весь комментарий
 
Зникни! Тобі украінці погані, йди мий зади хворим італійцям - вони хороші.
 показать весь комментарий
 
 
Вот такие вульгарные горлопанки, как ты, на деле позорят нацию. Но , к счастью, я знаю и достойных украинцев. *цвет сайта* - не показатель. Но ты поори здесь, пока имеешь время...
 показать весь комментарий
 
Я вот не поддерживаю то, что ребята пишут.

Но у меня к тебе есть вопрос. Когда ты, поднимишь задницу с дивана и пойдешь исправлять, все то, что ТЫ наделала в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
За ватных гнид голосовала ТЫ!

Вот по этому Украина и не живет как Германия, по скольку такого мусора как ТЫ, у нас валом. Напаскудить, а потом, я не при делах, ваше ватное все!
 показать весь комментарий
 
 
Н-да, вот при пэпе пятом Украина жила, как в США. Поэтому ты и выехал.
 показать весь комментарий
 
Вони ні за кого не голосувало, це кацапський троль.
 показать весь комментарий
 
 
Три теста стоят намного больше чем... (яд, пуля, веревка,13етаж, батарея(чугунная), 380волт и тд и тп)
 показать весь комментарий
 
 
не томи!
главное говори - к бубачке, К БУБАЧКЕ НА ПРИЕМ ходил???!!!
Родной, скажи, что ходил - все простим!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это была диверсия- он взасос цемнул петралексеича
 показать весь комментарий
 
Переведуть ВР на карантин - і одноосібно прийматиме всі рішення блазень... "Слуга народа" Руслан Горбенко заболел коронавирусом и попал в больницу - Цензор.НЕТ 4603
 показать весь комментарий
 
 
Не був, не спілкувався...але десь узялося
Там все депутаты и семьи летают в Европу как к себе домой, кто-то носителем может быть без признаков.
 показать весь комментарий
 
 
Это значит что в Раде есть у кого-то вирус
 показать весь комментарий
 
 
жены с шопингов по европам не вылазили и навезли заразы, богатые тоже плачут и дохнут, но в гроб ничего не забирешь и тикать некуда, а что слышно за самокатчика? время пришло за маски проданные отвечать, а оно кудато рвануло то ли на Португалию толи ещё гдето затаилось.
 показать весь комментарий
 
 
"..богатые тоже плачут и дохнут, но в гроб ничего не забирешь и.."
Золотые слова!☝️ Только лишь бы их побольше подсохло, слуг урода
 показать весь комментарий
 
 
только тесты переводит...
сказали сиди дома-значит сиди дома.а то еще заразил врача ,медсестру,ренгенолога
 показать весь комментарий
 
 
А тем временем на паРаше - священник РПЦ пришел на проповедь в противогазе и обвинил СМИ в нагнетании паники "Слуга народа" Руслан Горбенко заболел коронавирусом и попал в больницу - Цензор.НЕТ 8746 .

"Слуга народа" Руслан Горбенко заболел коронавирусом и попал в больницу - Цензор.НЕТ 4056 .
 показать весь комментарий
 
 
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе, пародируя людей, надевающих маски на фоне пандемии кронавируса. Несмотря на смех среди прихожан, Ткачев перекрестился и начал читать молитву. Однако позже он снял противогаз и назвал нечистью телевидение и СМИ, распространяющие информацию о коронавирусе. «Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь», - сказал Ткачев.

Видео спокойно гуглится. Он снимает противогаз и сам угарает.
 показать весь комментарий
 
 
И шо , это отменяет тот факт что он идиот .?? У "слуги народу" Руслана Горбенка один із тестів на коронавірус виявився позитивним, він потрапив до лікарні - Цензор.НЕТ 384 .
 показать весь комментарий
 
 
Лол. а почему идиот? он вообщето знатно потороллил паникеров и повеселил прихожан. Так что ваши упреки к нему мимо. Кстати, не удивлюсь, если он так еще и паству себе увеличил.
 показать весь комментарий
 
Он священник или клоун ?? В церковь вообще то ходят молиться , а не смотреть цирк . ! "Слуга народу" Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, його госпіталізовано - Цензор.НЕТ 7768 .
 показать весь комментарий
 
 
Церкви разные бывают. В некоторых песни поют и танцульки танцуют.
 показать весь комментарий
 
Пусть на кладбище сходит, потроллит родственников умерших.
 показать весь комментарий
 
 
Почему кремлефюрер отправил в Италию вирусологов, а не священников? Там троллить много можно.
 показать весь комментарий
 
 
потому что в огороде бузина , а в Киеве дядька. Чухню несешь, родной.
 показать весь комментарий
 
с чего бы? если бы я был верующим, мне б такой батюшка понравился. А вообще - сколько людей - столько и мнений.
 показать весь комментарий
 
сподобався б чим? Почуттям гумору серед наляканих людей? То, вважаєш цим вчинком варто захоплюватись? Ти ж типу невіруючий, то, напевно, маєш розуміти, що цілувати під час епідемії образа, ікони натовпом, це дуже небезпечно, але ж церква це підтримує,а потім ще й сама тролить мирян.. Як на твою думку, це вже цинізм вищого гатунку, чи є ще вище?
 показать весь комментарий
 
а веселиться над пандемией это морально? тем более для духовного лица?
 показать весь комментарий
 
 
А духовное лицо должно было проповедь начать с крика АААА МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!
так что ли? лучше пусть настроение поднимет.
 показать весь комментарий
 
Ви плутаєте священика і клоуна, хоча у вас там все можливо.
 показать весь комментарий
 
 
еще один шизоид кацев под матрасом ищет. да, согласен, у ВАС там в ВОРОНЕЖЕ - МОЖНО ВСЕ
 показать весь комментарий
 
Так ти сам писав що живеш на кордоні мордви з Китаєм, переїхав?
 показать весь комментарий
 
 
Гонконг и граница с РФ мягко говоря совсем не рядом.
 показать весь комментарий
 
а это еще с тех пор как я даунов на срувесне троллил. у них мой ник был как триггер. Правда там модера лютовали, долго не продержался
 показать весь комментарий
 
А дальше по рецепту Данилова...лук, чеснок и сало...
 показать весь комментарий
 
 
пусть едет лечится в Германию или Израиль... если пустют
 показать весь комментарий
 
 
Срочно и лично надо доложить пре3,14зденту, а то не поверит! Причем без противогаза!
 показать весь комментарий
 
 
пожать руку двумя руками, и крепко обнять на прощание (на всякий случай, вдруг больше не увидитесь).
 показать весь комментарий
 
Когда он вернулся оттуда он стал другим человеком, или родычи с луганска гостили.
 показать весь комментарий
 
 
Вот так люди живут, как только чихнул, так сразу три теста нашлось.
 показать весь комментарий
 
 
Ура!!!! Давайте всех слуг Урода и побольше! Да и желательно чтобы как минимум две трети подкосило в зраде..
 показать весь комментарий
 
 
Не желай зла никому, а то глядишь наоборот получится.
 показать весь комментарий
 
 
Пуйло, ты не родственник ***** случаем?)) Я и так дома сижу с температурой, так что за меня не переживай ))
 показать весь комментарий
 
Не радуйтесь, Вместо этих слуг придут новые, клоунов хватает.
 показать весь комментарий
 
 
ей горбенко, ты что не читаешь новостей от своих умных однопартийцев? тебе ж лизонька богуцкая еще месяц назад рассказала, как вылечится от короновируса: алколь, секс или баня. выбирай на свой вкус метод лечения.
 показать весь комментарий
 
 
Лизка більш не дає нікому! Пічалька...
 показать весь комментарий
 
 
Второй депутат от ОПЗЖ вирус поймал.
Вот, что бывает, когда на восьмое марта по Куршавели гуляешь а потом еще в Москву ездишь...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо не був за кордоном, то у ВР заразився. Достатньо було одного Шахова, щоб всім дісталося по вірусу.
 показать весь комментарий
 
 
Луганск это же УКРАИНА, за границей получается не был.
 показать весь комментарий
 
 
Больше интересуют новости про здоровье Радуцкого
 показать весь комментарий
 
Сьогодні зустрів оголошення на стіні похоронного бюро - "Зє-коронавірус і пендель в жопу слугам урода Каламойського і свідкам секти Мертветчука видаються без черги" 😷
 показать весь комментарий
 
 
в мене тільки одне питання : чому цим приСлугам народу роблять аж по три! тести - і вони є, , а звичайним людям нема нічого??? тобто тести в Україні є ,але вони лише для депутатів та верхів! ні в районних центрах,ні в обл лікарнях ніяких тестів нема! масок нема, антисептиків нема, я вже мовчу про захисні костюми, вже минуло три тижні,як померли перші вражені вірусом, а влада не спромоглася навіть тестами та масками людей забезпечити,зате перекрила шляхи сполучення, закрила тисячі підприємств, займається звозом усіх бажаючих з-за кордону,де маса заражених! в цей час міністр здоров1я часів януковоща залякує людей постійними виступами,що то пенсіонери всі вимруть, то ми пройдемо шлях італії і тд.ЩО конкретно зробив президент(Господи,як смішно його так називати) для народу в такій непростій ситуації?? де маски? де тести?? де оснащені лікарні??? де закуплені ліки???знімання роликів про те,як я вговорив маму не виходити- цього замало!
 показать весь комментарий
 
 
де хоч необхідний карантин для привезених з-за кордону !!
 показать весь комментарий
 
верховну раду на карантин .там всі походу хворі..
 показать весь комментарий
 
 
а що, на цих тварюк наші тести витрачають?? Та ще й на родини, ймовірно, на "племіниць" та тещ.. З якого це, плять, переляку?? !!
 показать весь комментарий
 
 
Вже 3 з 450. Якщо така статистика серед тих,хто якісно харчується,солодко спить, комфортно кілька разів на рік відпочиває,довіряє своє дорогоцінне здоров'я найкращим лікарям,а фізичний стан -кваліфікованим тренерам,то мені страшно уявити,скільки хворих серед пересічних
 показать весь комментарий
 
Тратят тесты на ублюдков рыгозеленых...
 показать весь комментарий
 
 
Если добавить к ним еще и шоколадных,то будет справедливо.
 показать весь комментарий
 
Нкастолько брехливый,шо даже тестер заразился...
 показать весь комментарий
 
легко тобі залишатися ввічливим, коли на тебе одного аж три тест-системи витратили. Важко тим, кому для хворіючих родичів не дісталоь жодної, і дуже важко тим, кому не поталанило за вами, падлюками, вхопити хоч декілька засобів захисту в українській аптеці..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх