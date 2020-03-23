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 Политика Украины
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Все про:карантин (901) МИД (5393) украинцы (3182) эвакуация (645) Божок (47) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД

Министерство иностранных дел уже вернуло в Украину более 60 тыс. наших сограждан, еще более 27 тыс. ожидают возвращения.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в понедельник, 23 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня более 60 тыс. сограждан удалось вернуть в Украину. Еще 27 тыс., даже больше, остаются за рубежом", - сказал Божок.

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Он добавил, что МИД уже взяло под контроль ситуацию с возвращением украинцев в Европе и на Ближнем Востоке, сейчас завершает решение вопросов в Азиатско-Тихоокенском регионе.

"Мы создали хабы. Мы открыли несколько возможностей для того, чтобы возвращаться - воздушный транспорт, наземный транспорт, железная дорога. Сейчас мы переходим к Латинской Америки и Карибскому бассейну", - уточнил замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3183566
 
 
 Топ комментарии
 
Тож карантин триватиме ще довго... Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 8939
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Встречай Украина новых "коронаносцев" !!! Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 9061
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Эвакуация...Эвакуация.... Да хрен с той эвакуацией. Здесь уже ничего не изменить!
А вот послезавтра Зебил подпишет договорняк с х.уйлом!
С этим что будем делать????
Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 1694
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Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине по поводу холеры в Болдино, обращается к нам сегодняшним!!!
***
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!

Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.

На помощь разум призовём,
Сметём болезнь силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.

Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.

И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!
А.С. Пушкин 1827 г.
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Встречай Украина новых "коронаносцев" !!! Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 9061
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А тот вернувшийся из Варшавы, который рассказывал что проблемы стариков с вирусом его не волнуют - оказался порохоботом.
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Как в Америке называют "дождик" (ёлочное украшение), кацапа?
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Ти ж не хочеш цим сказати, що всі порохоботи такі? Чи як?
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Эвакуация...Эвакуация.... Да хрен с той эвакуацией. Здесь уже ничего не изменить!
А вот послезавтра Зебил подпишет договорняк с х.уйлом!
С этим что будем делать????
Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 1694
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73% де ваша відповідь? Ця нація вже готова кацапський немитий чавкать за обі щоки
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Черт знакомый в Грецию с женой поехал. На вопрос: "сдурел? границы ж завтра-послезавтра закроют!" он полушутя заявил "моя країна мене вивезе".
Смысл в том, что туристов там нет, отдых копеечный, погода отличная, короче - самое безопасное и дешевое место для проживания. А если греки его обратно не выпустят, то и ладно, им же хуже
У черта несколько магазинов, которые сейчас все равно не работают.
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На жаль, від правий щодо "вивезе":
"Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами."
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