 Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в понедельник, 23 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодня более 60 тыс. сограждан удалось вернуть в Украину. Еще 27 тыс., даже больше, остаются за рубежом", - сказал Божок.
Он добавил, что МИД уже взяло под контроль ситуацию с возвращением украинцев в Европе и на Ближнем Востоке, сейчас завершает решение вопросов в Азиатско-Тихоокенском регионе.
"Мы создали хабы. Мы открыли несколько возможностей для того, чтобы возвращаться - воздушный транспорт, наземный транспорт, железная дорога. Сейчас мы переходим к Латинской Америки и Карибскому бассейну", - уточнил замминистра.
***
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.
На помощь разум призовём,
Сметём болезнь силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.
Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!
А.С. Пушкин 1827 г.
А вот послезавтра Зебил подпишет договорняк с х.уйлом!
С этим что будем делать????
Смысл в том, что туристов там нет, отдых копеечный, погода отличная, короче - самое безопасное и дешевое место для проживания. А если греки его обратно не выпустят, то и ладно, им же хуже
У черта несколько магазинов, которые сейчас все равно не работают.
"Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
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