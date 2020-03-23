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 Экономика, Общество
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 Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19

В Норвегии инициировали открытие фонда доноров ООН, призванного содействовать бедным странам в борьбе с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на норвежское министерство по международному развитию.

"Мы обеспокоены тем, как вирус повлияет на развивающиеся страны с неустойчивой системой здравоохранения", - говорится в заявлении главы ведомства Дага-Инге Ульстейна.

"Международная сплоченность важна как никогда. Поэтому и для нас важно выделить финансовые средства для такого фонда в ООН", - подчеркнул Ульстейн.

По данным властей Норвегии, ожидается, что фонд будет создан "возможно, даже уже на этой неделе".

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Отмечается, что такую инициативу поддержала заместитель генерального секретаря ООН Амина Мухаммед.

На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество проявить солидарность с наиболее бедными странами мира на фоне пандемии коронавируса COVID-19, так как жизни многих людей находятся под угрозой из-за его распространения.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на понедельник в мире выявили более 341 тыс. заражений COVID-19, более 14,7 инфицированных скончались. Между тем, порядка 99 тыс. зараженных выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3183562
 
   
 Топ комментарии
 
Поздновато. Радуцкий уже так помогает богатым странам, что те офигевают.
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От на 300% уверен, что ваш ЗеДятлы, гидрант-членограй, угробивший за 9 месяцев с самокатчиком, экономику страны бедет первым в очереди на эту помощь. Еще бы, такой гешефт, такие бабки для распила оно пропустить не может.
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а мы кого пошлем делегацией в ООН просить Денег для Украины - предлягаю Бэню-Коломойского..., аХметку Дайнбасского ..., Пинчука ..., Новинского ...Бойко вЫшака , и Мертечука и онных - "сироты кАзанские" Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4048
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Поздновато. Радуцкий уже так помогает богатым странам, что те офигевают.
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Отправить тута весь ОП(Г), с янелох42 членограевичем во главе, я был бы не против..
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Интересно было бы посмотреть на это - в то время как наши власть имущие барыжат средствами защиты, оставляя страну в бедственном положении и закупают золотые безделушки (запонки и скифские фигурки)... Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2821
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От на 300% уверен, что ваш ЗеДятлы, гидрант-членограй, угробивший за 9 месяцев с самокатчиком, экономику страны бедет первым в очереди на эту помощь. Еще бы, такой гешефт, такие бабки для распила оно пропустить не может.
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а мы кого пошлем делегацией в ООН просить Денег для Украины - предлягаю Бэню-Коломойского..., аХметку Дайнбасского ..., Пинчука ..., Новинского ...Бойко вЫшака , и Мертечука и онных - "сироты кАзанские" Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4048
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Эх млин .Вот теперь у порохоботов есть все основания негодовать. Барыга был спец по таким вопросам .Уж он бы смог . Он бы выпросил у норвегов эти бабки .Не все конечно, а какие то проценты оставшиеся после Зимбабве и Таджикистана .Но все же .....он бы на пузе туда прополз бы . Он бы в грудь себя кулаками бил . Он бы даже йайцами собственными по щекам возил .НО помощь эту выбил бы .Уж что что а это ( бабки выпрашивать ) у него получалось . Правда от этих бабок медицине досталось бы НЕ всё , а народу и того меньше . НО перемогу бы он из этого факта раздул знатную Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9691
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ЯнеЛох42 членограевич и этого не сможет (выпросить в плане). Пришел бы, опозорил ниже плинтуса, ниже дна (следующий уровень) страну, записал бы видосик, какие он и его зекО ***** прилагала титанические усилия, для своего ЗЕбланного електората. И на этом было бы ВСЁ.
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А скільки громадян цієї заможної Норвегії застрягло на Балі, а на круїзних лайнерах у Японії та Н.Зелендії? А в Домінікані???
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Бесполезно ,в бедных странах все разворуют власти , поэтому они и бедные Норвегія ініціює створення фонду донорів ООН для допомоги бідним країнам у боротьбі з COVID-19 - Цензор.НЕТ 8672 Только адресная помощь Норвегія ініціює створення фонду донорів ООН для допомоги бідним країнам у боротьбі з COVID-19 - Цензор.НЕТ 8672
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Іноді ідеї навіть упоротих ліваків мають право на життя..
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зеленым придуркам сколько не выделяй денег помощи - они все загребут себе в карманы. им похер на граждан, главное бабло - доказано радуцким, который вывез из госрезерва 10 млн масок.
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