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 Политика Украины
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 Сейчас планируются рейсы для эвакуации украинцев из США, Канады и Индии, - Мининфраструктуры

Возвращение украинцев домой продолжается. Сейчас планируются рейсы из отдаленных регионов: Северная Америка (Нью-Йорк, Торонто) и Индия (Дели).

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря диалогу между Министерством инфраструктуры и авиаперевозчиками украинские граждане могут приобрести билеты по специальным ценам. Есть высокая вероятность введения более жестоких карантинных режимов в других странах. Поэтому не медлите, приобретите билеты уже сегодня через сайты авиакомпаний:

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Напомним, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3183559
 
   
 Топ комментарии
 
Может сначала будем лечить тех кого уже привезли?
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До чого тут безвіз? Якщо людина тями не має, то відсутність чи наявність безвізу нічого не вирішує.
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Может сначала будем лечить тех кого уже привезли?
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та уже все.... только осталось иконки полобызать. тысячи уже по домам разъехались, носителей то.
гробари в плюсе будут.
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А тем у кого вызы были, например цапам, им легче?
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А тем у кого вызы были, например цапам, им легче?
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До чого тут безвіз? Якщо людина тями не має, то відсутність чи наявність безвізу нічого не вирішує.
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Тебе - в с. корею, но ты и в рашке так же живешь, как там.
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Напомним, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3183559\\\\\\\\\\

только пост читал - блогер сооооовсем не то говорил(из Германии приехал, типо "эвакуация").
тупо температуру заценили и распустили.
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співробітниці чоловік вчора прилетів з Грузії - нічого нікому не міряли від слова ВЗАГАЛІ!
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а коли планує віслюк вивозити з линир/дирини?
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а може просто роздати населенню заражені ватні палички?
нехай намажуть собі в носі, перехворіють - і питання закрите?
так просто швидше, ніж возити заражених літаками
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Реально дебіли.Хочете вивозити - вивозьте, бо ж громадяни, хоча якого біса самі не вилетіли, коли попереджали про відміну рейсів і карантин.Потім рахунок за чартер виставите.Але карантин! В обсервацію всіх на 14 днів в військові казарми під нагляд військових медиків. А то ж вірус завезли з Європи громадяни, яких не ізолювали вчасно.
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А, хто не хоче 14 днів сидіти, нехай платить бабосіки за ПЛР-тест і якщо здоровий, то додому.Бідні люди по Канадах і США не подорожують.
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А то літак на халяву возить, чи вони оплачують хоть вартість переліту??
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эвакуация за счёт бюджета , коломойскому в карман...
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Оманське брехло звозить сюди всю заразу. Дякуємо, дуже дякуємо.
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Тут скоро эвакуация из Украины понадобится.
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А спрашивать будут, хотят ли они из США и Канады лететь лечиться в Украине? Зараз плануються рейси для евакуації українців зі США, Канади та Індії, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 9726
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шо то из Японии , Норвегии ... эвакуироваться никто не хочет...
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не для того они уезжали, что бы умереть богатыми в бесплатной, но родной медицине))))
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Планокуров из Индии забирать. Ну да, там скоро сезон дождей начинается! Они в октябре будут требовать эвакуировать их обратно!
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Dust Wiper

Дякуємо за безвіз !Дятел, подякуй виробникам ножів - вже стількох зарізали!
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....почти все хранилища авиационного топлива могут быть заполнены уже через 2 недели Мировые наземные хранилища авиационного топлива заполнены уже на 80%, сообщает консалтинговая компания JBC Energy. Куда девать остальное, когда в них будут залиты последние 50 млн баррелей? Зараз плануються рейси для евакуації українців зі США, Канади та Індії, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 5045
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