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 Политика Украины, Общество
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 Дольше всего коронавирус сохраняется на пластике, а меньше всего - в воздухе. ИНФОГРАФИКА

Коронавирус дольше всего сохраняется на поверхности пластика - 5 дней, а меньше всего - в воздухе, до 3 часов.

 Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько коронавирус сохраняется на различных поверхностях? Меньше всего в воздухе - до 3 часов, а больше всего на пластике - 5 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дереве и стекле вирус держится 4 часа, на медицинских перчатках до 8 часов, на бумаге 4-5 дней, на стали 48 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

Дольше всего коронавирус сохраняется на пластике, а меньше всего - в воздухе 01
Инфорграфика: ВР/Facebook

Напомним, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.

Источник: https://censor.net.ua/n3183558
 
   
 Топ комментарии
 
А в зеленій шмарклі він живе 42 роки.
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Дольше всего коронавирус сохраняется на пластике, а меньше всего - в воздухе - Цензор.НЕТ 252
https://www.youtube.com/watch?v=Y5iyGvHb41s
Головне в боротьбі з коронавірусом - обкуритись !
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для того, щоб загинути, треба бути живим
а вірус не живий, в нього немає метаболізму, на відміну від бактрерій
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Вирус - это неклеточные организмы. Они живые.
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хрєниє
їх з живою природою пов'язує тільки те, що вони можуть відбудовувати собі подібних, але тільки з живого матеріалу клітини
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У Вас какая то собственная, альтернативная классификация.
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Для того, щоб визнати організм живим, у ньому повинні відбуватись певні речі- обмін речовин, споживання поживних речовин, розмноження. Вірус може розмножуватись лише у ядрі чужої клітини, підміняючи днк хазяїна власною, і тоді білкові реплікатори починають побудову армії маленьких вбивць. З точки зору біології, вірус не є живим, хоча і складається з набору білків та днк-рнк.
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стесняюсь спросить, но очень ехидно знать - а в чем принципиальная разница от чего загнешься -от живой или псевдоживой фигни? Не с точки зрения науки а с точки зрения пенсионера?
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У нас в підїзді всі ручки металеві обматали рушниками зволоженими хлор розчинами. Не будьте байдужими, не будьте безвідповідальними як кацапи! Ми не "одинарот"!
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Только вот к хлору он практически безразличен....так ВОЗ и писал - маловосприимчив...
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Да заткнись ты уже. Не он довел страну до разрухи, а такие как ты. Которые продолжают разваливать страну даже в период эпидемии.
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зато кишечный гас, если его пустить в шаровары, может там храниться вечно
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А як тепер бути з ініціативою кабміну щодо безготівкових розрахунків банківськими картками? Дольше всего коронавирус сохраняется на пластике, а меньше всего - в воздухе - Цензор.НЕТ 7487
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А які проблеми? Ви ж не передаєте картку - тримаєте її у руках. Дезинфікувати її взагалі не проблема. Сам кардрідер касир має дезинфікувати хочаб раз на годину.
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Ключове слово - "має"... Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі - Цензор.НЕТ 830

Вчора спостерігав як працюють продавці у продуктовому супермаркеті - маска теліпається на шиї, одягає одноразову рукавичку лише на одну руку, іншою машинально тре носа, продукти пакує обома руками...
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Так, я теж останнього разу як був у супермаркеті таке помітив, що половина касирів постягували маски...хоча маски у них досить непогані - не хірургічні, як мінімум SSP2
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І основне гроші! Всі їх мацають по декілька раз за добу. Дезинфікуйте гроші та гаманці!
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В Италии и на россии трупы уже не считают.Глобальный пожар сказал премьер россии Мишустин президенту Белоруси Лукашенко
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Хто робив собі пластику - усі побігли позбавлятися від силіконових вставок в організм
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Бачиш, що коронавірус десь сидить - не торкайся його!
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От тобі смішно, а це ж чиїсь мами та бабусі. Уявляєш, якого лайна дітям, онукам та іншим людям у вуха позаливали за все життя...
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Не думаю, щоб вони щось там заливали... маючи словниковий запас в пару десятків слів, можна залити тільки сліпи!) Вони такими народжуються, з покоління в покоління.... і це біда всього людства... розмножуються вони, як амеби, а ресурс на планеті обмежений....І ще одна біда --- кожна з цих осіб ( людиною її назвати важко), має такий же голос на виборах, як скажімо... ну там у доктора філософії, видатного конструктоа, чи там поета, Вільяма нашого, Шекспіра..))
Але маю надію, що людство щось придумає, щоб ТАКЕ --- не могло розмножуватись....
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Тому й потрібно, щоб у виборах мали право брати участь виключно ті, хто сплачує податки.
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...на бумаге 4-5 дней...

"Продам туалетную бумагу! Срочно!"
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В Китае за месяц внезапно исчезло более 8 миллионов пользователей мобильной связью,интересная инфа.Были и нету.
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а почему не 80-ть ...или 800-т лимонов сразу Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі - Цензор.НЕТ 3846 - кацапофейк пропоганда в действии
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Прочти сначала.-
https://defence-line.org/2020/03/o-chem-govorit-china-mobile/
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все сходится - зашел ЗДОРОВЫЙ - на ...Почту, в Банк...Магазин - там - получил Деньги ... Квитанцию и прочее со сдачей и ВИРУС - типа такого Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі - Цензор.НЕТ 2116
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Ходите в перчатках, полученное бабло - в отдельный пластиковый пакет на 5 дней на карантин. Хотя это можно ускорить, если в этот же пакет дезинфектант добавить какой-то.
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- какие рекомендации по остальным 1001-й не указаной ситуации ...
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Тут каждый сам решает - либо он защищается во всем, либо забивает, либо защищается частично. В общем-то - респиратора + перчаток в большинстве случаев почти достаточно - те же деньги можно и сразу в кошелек, пусть в нем и проходят карантин, главное в него не лазать без перчаток.
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ага - понял , в Рюкзаке носим " не Вирусные"- а в Кошельке - " Вирусные" - да...., тут главное не по-путать -да Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі - Цензор.НЕТ 7904
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Носите в одном месте - где вы еще достаете деньги, кроме магазина, аптеки, почты? А в этих местах просто в резиновых перчатках находитесь или дезинцектор с собой носите и сразу руки обрабатывайте - через кожу вирус не проникает.
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Тут еще вопрос в том как быть с теми кто лапает все товары в магазине
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Да, это проблема тоже...как раз обратил внимание, когда был в Ашане последний раз - бабка стояла прям навалившись грудью перед стендом с *********** чуть ли не мордой в них - ессно без маски, стояла перед этими *********** минут 10 - перелапала все, причем каждый поднося к лицу, в итоге выбрала себе 4 штуки...в общем - мне ********* покупать перехотелось...
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для етого в магазинах должны стоять продавцы-консультанты или охранники и бить таких палкой по башке и выбрасывать с магазина. Потому что ето самые опасные переносчики заразы
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Правовые основания должны быть для этого. Законы.
А Рада на карантин ушла.
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Короновирусные трупы сжигают в Крематории по всему миру
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Тарас Шевченко написал 200 лет назад про короновирус в стихотворении Чума.
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Поетому нужно холопам разьяснять что перчатки и дезинфекция обуви даже важнее чем маски
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У нас в підїзді всі ручки металеві обматали рушниками зволоженими хлор розчинами. Не будьте байдужими, не будьте безвідповідальними як кацапи! Ми не "одинарот"!
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В Украине никогда не было деревень российских на курьих лапах,да Емеля лодырь на печи дурака не валял,а Иван-Дурак только один в Мире
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"Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 - летальні."

"В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5% жителей территории, или иногда 5% какой-либо социальной группы."

Объясните мне - как называется то, что происходит в стране?
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Достатосчно прочитать одну статью и станет понятно что происходит.
Если мы не хотим жить с трупами в доме несколько дней и ждать пока его заберет спецкоманда как в Италии значит должны придерживаться рекомендаций по сдерживанию вируса.

В любом случае заболеют многие но карантин значительно растянет это все во времени и полного хаоса не будет.

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-russian/
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В Мире идет борьба между Шариковыми и профессором Преображенским,кто победит,тот и выиграл битву Вечную, между Добром и Злом
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Шариковых очень много, тяжело Преображенским приходится...
на чьей же стороне короновирус.....
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