 Дольше всего коронавирус сохраняется на пластике, а меньше всего - в воздухе. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сколько коронавирус сохраняется на различных поверхностях? Меньше всего в воздухе - до 3 часов, а больше всего на пластике - 5 дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на дереве и стекле вирус держится 4 часа, на медицинских перчатках до 8 часов, на бумаге 4-5 дней, на стали 48 часов.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.
а вірус не живий, в нього немає метаболізму, на відміну від бактрерій
їх з живою природою пов'язує тільки те, що вони можуть відбудовувати собі подібних, але тільки з живого матеріалу клітини
Вчора спостерігав як працюють продавці у продуктовому супермаркеті - маска теліпається на шиї, одягає одноразову рукавичку лише на одну руку, іншою машинально тре носа, продукти пакує обома руками...
https://www.youtube.com/watch?v=Y5iyGvHb41s
Головне в боротьбі з коронавірусом - обкуритись !
Але маю надію, що людство щось придумає, щоб ТАКЕ --- не могло розмножуватись....
"Продам туалетную бумагу! Срочно!"
https://defence-line.org/2020/03/o-chem-govorit-china-mobile/
А Рада на карантин ушла.
"В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5% жителей территории, или иногда 5% какой-либо социальной группы."
Объясните мне - как называется то, что происходит в стране?
Если мы не хотим жить с трупами в доме несколько дней и ждать пока его заберет спецкоманда как в Италии значит должны придерживаться рекомендаций по сдерживанию вируса.
В любом случае заболеют многие но карантин значительно растянет это все во времени и полного хаоса не будет.
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-russian/
на чьей же стороне короновирус.....