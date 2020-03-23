 Дольше всего коронавирус сохраняется на пластике, а меньше всего - в воздухе. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько коронавирус сохраняется на различных поверхностях? Меньше всего в воздухе - до 3 часов, а больше всего на пластике - 5 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дереве и стекле вирус держится 4 часа, на медицинских перчатках до 8 часов, на бумаге 4-5 дней, на стали 48 часов.

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Инфорграфика: ВР/Facebook

Напомним, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.