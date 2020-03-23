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 Политика Украины
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 САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения, - замгенпрокурора Трепак

Досудебное расследование поручено проводить Государственному бюро расследований.

Как рассказали "Цензор.НЕТ" в Офисе Генерального прокурора Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной бездеятельности служебных лиц, поскольку в Кабмин еще 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился председатель Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий. Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок.

По словам заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака, уголовное производство открыто по ч. 2 статьи 367 Уголовного кодекса. Досудебное расследование прокурором поручено проводить Государственному бюро расследований.

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Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.

Источник: https://censor.net.ua/n3183555
 
   
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Раз по факту - а не персонально, то нічого не буде...
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Гончарук тоже что-то знал аж в Португалию спетлял - неоднократно игнорируя письмо СНБО
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Зеленський злочинець,злодій і зрадник. Де мені одержати 10% від його статків?
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Не вірю, що ДБР буде проводити слідство проти своїх слуг одного народу.🤢
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это та венедиктова-шо на пианинах с зелей играет??-дохлый номер...
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за яйца падлов и на дыбу, когда-то, кто-то должен за беспредел ответить?
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промышленность приступила к выпуску инновационной маски-самокатки с зеркалом заднего вида САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения, - замгенпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 1365
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Квартал 95 вийшли всі на сцену і давай співати пісню таку жорстку про владу.
."Зачєм ви єта здєлалі, прадалі маскі бєлиє, баригі **** клятиє, гарітє ви в аду..Ви сволачі нєщясниє, прадажниє, блахастиє, тюрма за вамі плачєт і будєт вам канєц"" .
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агов САМ ( вірнішше СМИ гроші у КИШЕНЮ) - про Радуцького не забудьте - там є звідки ВІДЖАТИ - він поділиться...., хіба що зЄля кришувати буде...
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Надо еще вжарить СНБО за необеспечение народа индивидуальными средствами транспорта и защиты от биологического оружия в случае эпидемии. Как оказалось закон о растаможке оказался важнее закона о земле. Ведь земля так и так принадлежит народу посмертно по 2 метра.
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