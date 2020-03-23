 САП начала производство по факту обращения Данилова к Гончаруку о запрете экспорта медицинских масок, на которое правительство не отреагировало. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Теперь начато расследование действий должностных лиц Кабинета Министров. Спасибо, вот это скорость! Будем ждать таких же быстрых результатов", - написал он.
Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Теперь начато расследование действий должностных лиц Кабинета Министров. Спасибо, вот это скорость! Будем ждать таких же быстрых результатов", - написал он.
Только кто ж сам себя посадит
Місцеві органи влади Чехії довільно захопили величезний вантаж у 110 тисяч масок
Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петричек повідомив послові Нісіо, що до завершення розслідування чеською поліцією щодо крадіжки медичного матеріалу, яка відбулася у Ловошице, Чеська Республіка якнайшвидше відправить 110 тисяч масок зі своїх поставок до Італії в кількості, що дорівнює кількості, яка повинна була б дістатися до нашої країни
отдадут...но потом, по свободе...как получится...