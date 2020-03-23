EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1252  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) маска (52) Бутусов Юрий (2085) САП (1280) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 САП начала производство по факту обращения Данилова к Гончаруку о запрете экспорта медицинских масок, на которое правительство не отреагировало. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала производство по факту публикации на Цензор.НЕТ обращения секретаря СНБО Алексея Данилова к премьер-министру Алексею Гончаруку от 31 января о запрете экспорта медицинских масок из Украины, на которое правительство не отреагировало, а экспорт масок увеличился.

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Теперь начато расследование действий должностных лиц Кабинета Министров. Спасибо, вот это скорость! Будем ждать таких же быстрых результатов", - написал он.

САП начала производство по факту обращения Данилова к Гончаруку о запрете экспорта медицинских масок, на которое правительство не отреагировало 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук должен быть вызван на допрос за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3183552
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От теперь реально сажать не пересажать..
Только кто ж сам себя посадит
 показать весь комментарий
 
 
Почему сам себя? Гончарука уволили - можно сажать САП начала производство по факту обращения Данилова к Гончаруку о запрете экспорта медицинских масок, на которое правительство не отреагировало - Цензор.НЕТ 2359
 показать весь комментарий
 
 
Чтоб не обосрался от страха Радуцкий, Венедиктова сказала, что расследование по вывозу масок вовремя эпидемии будет "Через две, через две весны, через две, через две зимы!", но тут мощно укакался Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
только за ,....... Гончаруку надо боятся не закона ,а толпы ,а она к нему рано или поздно придет...
 показать весь комментарий
 
 
Треба іти до перешоджерела - до чорта, який назначив цих оленів.
 показать весь комментарий
 
 
Та кабмін без Льохі, як село без дурня. І шо його бити, як воно і так убоге, не зрозуміє за що. САП почала провадження за фактом звернення Данілова до Гончарука про заборону експорту медичних масок, на яке уряд не відреагував - Цензор.НЕТ 3766
 показать весь комментарий
 
ну шож,хорошо хоть холодницкий еще не лег под ермака с зелей
 показать весь комментарий
 
 
а кого вообще холодницкий привел на нары? да с жирной мордой сытником бодались, кто главнее
 показать весь комментарий
 
прокуратура не расследует дела.она возбуждает уголовные дела.а расследуют набу и гбр.пора уже начать ориентироваться этих вещах.
 показать весь комментарий
 
вивез Радуцкий а виноват гончарук................. ахаха то есть мяу
 показать весь комментарий
 
Гончарук , ты за все в ответе! Бери чартер и драпай на Сейшелы к Богдану! Если еще не закрыли границы.
 показать весь комментарий
 
ну фсе. теперь придётся сажать. как обещали - весной. своих.
 показать весь комментарий
 
 
Бросят бедного Лёху на растерзание толпе, чтобы она радовалась. И не жалко - нефиг без внимания такие письма отправлять. И еще более не жалко потому что не надо с плохой компанией связываться.
 показать весь комментарий
 
Китай відправив партію масок на допомогу Італії в боротьбі з коронавірусом, але Чехія привласнила їх собі. Партія складалася з 680 тисяч масок і респіраторів, але чеська поліція конфіскувала вантаж під приводом боротьби з нелегальним продажем, розпакувала коробки і розіслала товар по своїх лікарнях.
Місцеві органи влади Чехії довільно захопили величезний вантаж у 110 тисяч масок
Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петричек повідомив послові Нісіо, що до завершення розслідування чеською поліцією щодо крадіжки медичного матеріалу, яка відбулася у Ловошице, Чеська Республіка якнайшвидше відправить 110 тисяч масок зі своїх поставок до Італії в кількості, що дорівнює кількості, яка повинна була б дістатися до нашої країни
отдадут...но потом, по свободе...как получится...
 показать весь комментарий
 
Странно, что Китай поставлял что-то в Италию...через Чехию...
 показать весь комментарий
 
 
А как оно могло запретить если там как раз радуцкий распродавался. Там надо и скалецкую и радуцкого, всех этих мразей потом под следствие, твари во время чумы наживались.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх