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 Политика Украины, Экономика
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 Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

Правительство разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина, тогда как ранее планировалось утвердить список объектов критической инфраструктуры, которым разрешено работать в условиях карантина.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, инициатива списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.

"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов", - отметила Панаиотиди.

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"Апдейт по спискам критической инфраструктуры. Концепция изменилась. Вместо списка тех, кому разрешено работать, будет список тех, кому запрещено. Это более правильно и радует, что в правительстве еще есть люди, готовые слушать обратную связь", - написал в Facebook понедельник экс-депутат Алексей Мушак.

По его словам, по состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, выглядел следующим образом:

1. Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений.

2. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования).

3. Деятельность спортклубов и фитнес-центров.

4. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку).

5. Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других).

6. Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).

"Продовольственные и хозяйственные рынки стоит открыть. Рисков заражения столько же как и в торговых сетей, которые сейчас спокойно работают. Но это позволяет не закрывать канал сбыта для малого и среднего бизнеса. Во время, когда люди сидят без работы и зарплаты, это важно. Салоны красоты, маникюрные, сауны, массажные и другие подобные заведения также подпадут под ограничения", - добавил Мушак.

Панаиотиди добавила, что предлагается внести в список запрещенных деятельность культовых организаций.

Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183548
 
 
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идиоты, сначала ввели карантин, потом разрабатывают списки....фееричные...
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При введении десятого карантина учтут все недостатки. На ошибках учатся!
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есть такое понятие как "ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ" - не надо ниначем учиться..надо их ВЫПОЛНЯТЬ!!!.это касается и сдачи Крыма, дескать "дайте нам приказ".....
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мне вот чисто интерестно, как так получается, что все рынки и непродуктовые ларьки закрыты, а эпицентры, эльдорадо, фокстроты, ашаны и церкви рубят бабло как сумашедшие. это уже бизнес на горе или еще нет?
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какого, собственно? там самая дешёвая шаурма?!
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Епіцентри позавозили борошно і стали продутовими супермаркетами.
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у Гереги начало горячей поры... мало того, шо сад-огород, растеия, деревья, еще и стройки начинаются у зубожилых...
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Дайте догадаюсь, первым пунктом будет запрет на протесты?
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За умови введення надзвичайного стану... Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 3387
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в таваріща часом прізвище не Кацман? або Штабелькранц? тоді зрозумілими стають питання Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 280
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Да, когда два товарища "из бизнеса" - Ройзман и Паниковский разговаривают, мешать не надо! Бизнесмены куевы! Уряд розробляє перелік заборонених під час карантину видів діяльності - Цензор.НЕТ 4582
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Спускается Моисей с горы и говорит евреям: "Две новости, плохая и хорошая. Сошлись всего на десяти... но прелюбодеяние вошло..."
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вот олени! перед тем, как запрещать всё на свете, нужно было спрогнозировать последствия своих запретов. а не потом. зебыдло, вы зробылы це разом!
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Нє надо бьіть такімі катєгорічньімі - оні только учатся, дайте ім єщьо 100 днєй.
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Дождемся пятого карантина, а потом судить будем.
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Нащо тоді позакривали звичайні магазини?
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звичайні - это какие, все или которые купят разрешения?
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Спочатку сіли серти, а після почали штани знімати... Фахівці пляха...
Що з вуличною торгівлею, з асфальту тротуарів??? - аваківськи мєнти підняли платню з квадратних метрів площі???
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Походу порохоботам запретят порохоботить и на бутылке сидеть это нарушение прав животгых!!! Изверги!
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