 Судьбу медреформы должны решать врачи, а не далекие от медицины политики, - Емец

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом в интервью "112 Украина" заявил глава министерства Илья Емец.

По его словам, для обеспечения интересов пациентов судьбу реформы должны решать врачи, а не далекие от медицинской отрасли государственные служащие.

"Мы действительно должны обеспечить уменьшение количества койко-мест. Но это должно произойти эволюционным путем. И это должны решать врачи-профессионалы, а не политики и чиновники: каким путем должна внедряться система государственного медицинского страхования. Эволюционно, через год, мы закроем тот коечный фонд, который не нужен, потому что туда не пойдут люди. Ни депутаты, ни чиновники это не должны решать", - подчеркнул Емец.

Емец отметил, что в условиях распространения заболевания COVID-19 важно обеспечить максимальную готовность медицинских учреждений к работе с пациентами.

"Поэтому я попросил три месяца, начиная с первого апреля, для того, чтобы продлить срок и не закрывать больницы", - сказал министр здравоохранения.

Напомним, ранее Емец заявил, что новое руководство Министерства здравоохранения Украины не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.

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