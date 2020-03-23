 Судьбу медреформы должны решать врачи, а не далекие от медицины политики, - Емец

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом в интервью "112 Украина" заявил глава министерства Илья Емец.
По его словам, для обеспечения интересов пациентов судьбу реформы должны решать врачи, а не далекие от медицинской отрасли государственные служащие.
"Мы действительно должны обеспечить уменьшение количества койко-мест. Но это должно произойти эволюционным путем. И это должны решать врачи-профессионалы, а не политики и чиновники: каким путем должна внедряться система государственного медицинского страхования. Эволюционно, через год, мы закроем тот коечный фонд, который не нужен, потому что туда не пойдут люди. Ни депутаты, ни чиновники это не должны решать", - подчеркнул Емец.
Емец отметил, что в условиях распространения заболевания COVID-19 важно обеспечить максимальную готовность медицинских учреждений к работе с пациентами.
"Поэтому я попросил три месяца, начиная с первого апреля, для того, чтобы продлить срок и не закрывать больницы", - сказал министр здравоохранения.
Напомним, ранее Емец заявил, что новое руководство Министерства здравоохранения Украины не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.
Пусть детям делает дальше операции, если он это лучше умеет.
А так - дети остались без хирурга, а страна без нормального министра, способного справиться с пандемией.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник!
Была уже самореформа прокуратуры- результат понятен?
Потом саморефрма судов - результат налицо.
Еще раз на грабли станем с медреформой??
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Когда в борделе проблемы - меняют шлюх, а не кровати переставляют!
Пора Емецу делом занятся - начать реально бороться с пандемией, вместо умного звездежа по ТВ!
Где маски, респираторы, где закупка рекомендованных Китаем медикаментов, где дезинфекция улиц???
https://twitter.com/i/status/1242009185358950400
Может, полистаете закон для начала ?
"Первый этап прошёл успешно,")))) От і пожинаємо плоди "успєшной". Приїдь- попробуй.
От нашо ляпати?
Вона і так участковою моєю була. Сімейний - не уролог, не пульмонолог, не травматолог і т.д. Все, що вона може, то виписати тобі направлення до одного з них. І за тиждень може і потрапиш до когось з вищеперерахованих, якщо доживеш.... Дурний ренген нема кому зробити. Не кажу вже щось розтолкуватит.
Довго тобі розжовувати і нема сенсу.... Просто не звизди, якщо власними руками не помацав.
Я за тобой тут давно наблюдаю. Ты такой же "украинец" как я габонец.
https://moz.gov.ua/article/reform-plan/jaki-poslugi-budut-nadavati-simejni-likari-terapevti-i-pediatri-z-lipnja
а) проблема серьёзнее чем её может решить терапевт в рамках своих полномочий, или
б) он сомневается в диагнозе, и потому оставляет его на усмотрение специалиста.
Не за мною "наблюдай", а за темою новини і коментуй по суті.
Чучало якесь.
І ніяка це не реформа. Реформа, це коли за 1 грн. починаєш отримувати більше та/чи кращі послуги, а коли ти заради покращення у два рази маєш виділити 2 гривні, у 10/10, то це не реформа. Бо нам потрібно задля європейського рівню виділити у сотні разів більше, ніж ми маємо. Це глухий кут, а не реформа!
Не нравится реформа - ходи в платную клинику.
Всё.
Втомився ти від мене? Бо тобі не має чим заперечити. А ну, назви мені суму з бюджету, яка Супрун потрібна була задля виведення нашої медицини на рівень "польської" для прикладу?
ну, як при Янику було
Его в ветеринары нельзя брать.
Своими действиями он уже обеспечил себе несколько тюремных сроков.
Для кого реформа для врачей или для здоровой нации и для людей.
Он предлагает страховую медицину.
Население, которое 70% зп тратит на коммуналку, плюс налоги просто не сможет платить ещё 13% налога, как хочет он.
Страховка с нашими зп ничего кроме лекарств от простуды не покроет.
Страховые работают с фарм компаниями и врачи назначают только определённые лекарства и очень легко контролировать кто и что купил, пока не исперпает деньги.
Гривна может обвалиться вместе со страховой суммой, а страховая компания может кинуть на деньги, как кидают людей Микита б и Войцеховский.
Система семашко лучшая. Проблема была не в системе, а в том, что коррупционеров не САЖАЛИ, НЕ КОНФИСКОВЫВАЛИ НЕ Контролировали.
С коррупцией любая система плохая.
ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИЗНЕСА, которые любой ценой хотят убрать гос помощь и лишить людей доступа к мед помощи окончательно.
То може підемо далі? Долю НАТО мають вирішувати професійні військові, соціальної сфери податківці і т.п., але куди тоді подітись популістам і тупій, непрофесійній більшості?
1. "Зизёные миньетристры" никоим образом не читатели, а токи писатели...
2.Хотел продолжить...Без мата - ну никак...Цензор уважаю, и бана не хочу.
Источник: https://censor.net.ua/n3183542
Эволюционный путь "развития" мы видим прекрасно: от Порошенко до зеленой плесени.
Это какая- то интересная "эволюция наоборот", от высших форм жизни к низшим.
і вартістю мед.послуг з боку пацієнтів
медреформа буде профанацією
загалом без нормальною економіки, без
нищення монополізму олігархів медреформа
нічого не змінить
А мені сьогодні Лайф з Сємьоничем доказували що Вовік лікарні закривати не буде.