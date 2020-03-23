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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минздрав (2354) медреформа (23) Емец Илья (17)

 Судьбу медреформы должны решать врачи, а не далекие от медицины политики, - Емец

Реформа системы здравоохранения Украины продолжается, но должно происходить эволюционным путем, чтобы не допустить ошибочного закрытия медицинских учреждений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом в интервью "112 Украина" заявил глава министерства Илья Емец.

По его словам, для обеспечения интересов пациентов судьбу реформы должны решать врачи, а не далекие от медицинской отрасли государственные служащие.

"Мы действительно должны обеспечить уменьшение количества койко-мест. Но это должно произойти эволюционным путем. И это должны решать врачи-профессионалы, а не политики и чиновники: каким путем должна внедряться система государственного медицинского страхования. Эволюционно, через год, мы закроем тот коечный фонд, который не нужен, потому что туда не пойдут люди. Ни депутаты, ни чиновники это не должны решать", - подчеркнул Емец.

Емец отметил, что в условиях распространения заболевания COVID-19 важно обеспечить максимальную готовность медицинских учреждений к работе с пациентами.

"Поэтому я попросил три месяца, начиная с первого апреля, для того, чтобы продлить срок и не закрывать больницы", - сказал министр здравоохранения.

Напомним, ранее Емец заявил, что новое руководство Министерства здравоохранения Украины не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медреформа будет дополнена направлением на создание государственной страховой медицины, - Емец

Источник: https://censor.net.ua/n3183542
 
 
 Топ комментарии
 
И оно себя, похоже, причисляет именно к врачам..
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75% населения подписали декларации с семейными врачами. Это действительно успешная реформа.
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Мій покойний тесть завжди говорив: "Ніколи не показуй дурню недоробюлену роботу".
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И оно себя, похоже, причисляет именно к врачам..
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Якраз він дуже толковий хірург,він дітям такі операції робить які решта наших хірургів тупо боятья,знаю на власному досвіді,а про тих хто в уряді це чиста правда там неуки і дармоїди,на чолі з зе!
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Токовый хирург НЕ РАВНО толковый менеджер.
Пусть детям делает дальше операции, если он это лучше умеет.
А так - дети остались без хирурга, а страна без нормального министра, способного справиться с пандемией.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник!
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а хо в нас толковий менеджер???Крім Саакашвілі я взагалі нікого не бачу,але його ніколи не поставлять премєром бо тоді всім баригам аля беня кирдик
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Ни одна организация в мире не смогла реально самореформироваться!
Была уже самореформа прокуратуры- результат понятен?
Потом саморефрма судов - результат налицо.
Еще раз на грабли станем с медреформой??
--
Когда в борделе проблемы - меняют шлюх, а не кровати переставляют!
Пора Емецу делом занятся - начать реально бороться с пандемией, вместо умного звездежа по ТВ!
Где маски, респираторы, где закупка рекомендованных Китаем медикаментов, где дезинфекция улиц???
Долю медреформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медицини політики, - Ємець - Цензор.НЕТ 389

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кароче, гроши скоро перестанут гоняться за пациентами и усе будет дуже гарно
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а я думал шо врачи для пациентов - а не пациенты для врачей - но у него все по фрейду
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Він же вже сказав у нещодавньому зверненні - він 3 в 1 - лікар-хірург, менеджер, міністр... Судьбу медреформы должны решать врачи, а не далекие от медицины политики, - Емец - Цензор.НЕТ 5764
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с таким подходом министерства к защите медиков от коронавируса, не все доживут до того года
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Эй, пан министр, вообще-то при Порохе был принят закон о медреформе. Вводилась система аналогичная британской. Первый этап прошёл успешно, но затем на страну свалилось бедствие в виде зелёной плесени.
Может, полистаете закон для начала ?
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ти б краще хвости кенгуру крутив)))
"Первый этап прошёл успешно,")))) От і пожинаємо плоди "успєшной". Приїдь- попробуй.
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75% населения подписали декларации с семейными врачами. Это действительно успешная реформа.
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ТИ на власні очі бачив??? Пробував записатися до сімейного??? Визивав швидку?
От нашо ляпати?
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Если вам не нравится ваш семейный врач - зачем вы его выбрали ?
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Мені дуже навіть нравіца)))
Вона і так участковою моєю була. Сімейний - не уролог, не пульмонолог, не травматолог і т.д. Все, що вона може, то виписати тобі направлення до одного з них. І за тиждень може і потрапиш до когось з вищеперерахованих, якщо доживеш.... Дурний ренген нема кому зробити. Не кажу вже щось розтолкуватит.
Довго тобі розжовувати і нема сенсу.... Просто не звизди, якщо власними руками не помацав.
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Чушь. Семейный врач - это именно терапевт. Направление к специалисту он даст если проблема выходит за рамки его полномочий и/или для постановки более точного диагноза.

Я за тобой тут давно наблюдаю. Ты такой же "украинец" как я габонец.
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А ось і ні. За їх реформою, це і гінеколог, і інфекціоніст і навіть проктолог з окулістом. Лишилось тільки дати йому можливість зуби лікувати...
https://moz.gov.ua/article/reform-plan/jaki-poslugi-budut-nadavati-simejni-likari-terapevti-i-pediatri-z-lipnja
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Не надо демагогии. Семейный врач - специалист широкого профиля. Он даёт направление к специалисту если
а) проблема серьёзнее чем её может решить терапевт в рамках своих полномочий, или
б) он сомневается в диагнозе, и потому оставляет его на усмотрение специалиста.
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Ой, нема про шо і з ким говорити. Пусте місце.
Не за мною "наблюдай", а за темою новини і коментуй по суті.
Чучало якесь.
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Ні, бо це робилось напівпримусово. Ви захворіли, а лікарняний вам не оформлять поки не підпишете декларацію. Це не вибір.
І ніяка це не реформа. Реформа, це коли за 1 грн. починаєш отримувати більше та/чи кращі послуги, а коли ти заради покращення у два рази маєш виділити 2 гривні, у 10/10, то це не реформа. Бо нам потрібно задля європейського рівню виділити у сотні разів більше, ніж ми маємо. Це глухий кут, а не реформа!
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Серёжа, мы с тобой твою ахинею много раз обсуждали, и я от тебя давно и сильно устал.
Не нравится реформа - ходи в платную клинику.
Всё.
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Поверніть мої податки, що взяли на говно-державну медицину, я буду за них ходити у приватну клініку. З якої радості я маю платити двічі? Ти коли таксі собі викликаєш, за одну машину платиш? то чого я маю за дві платити? Долю медреформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медицини політики, - Ємець - Цензор.НЕТ 423
Втомився ти від мене? Бо тобі не має чим заперечити. А ну, назви мені суму з бюджету, яка Супрун потрібна була задля виведення нашої медицини на рівень "польської" для прикладу?
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Мій покойний тесть завжди говорив: "Ніколи не показуй дурню недоробюлену роботу".
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особливо, якщо ти нічого не зробив і не планував робити.
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ну, ти ж там постарайся так нареформувати, щоб нехіло сісти на потоки
ну, як при Янику було
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Этот коновал считает себя медиком?
Его в ветеринары нельзя брать.
Своими действиями он уже обеспечил себе несколько тюремных сроков.
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А от ніфіга - долю країни повинні вирішувати кловуни, бо так захотів нарід.
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оно шо сегодня с утра нахерячилось, шо рот не закрывается...
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...а клоуны-должны вступать в цирке. а не страной управлять.
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А людей, пациентов он спросил?
Для кого реформа для врачей или для здоровой нации и для людей.

Он предлагает страховую медицину.
Население, которое 70% зп тратит на коммуналку, плюс налоги просто не сможет платить ещё 13% налога, как хочет он.
Страховка с нашими зп ничего кроме лекарств от простуды не покроет.
Страховые работают с фарм компаниями и врачи назначают только определённые лекарства и очень легко контролировать кто и что купил, пока не исперпает деньги.
Гривна может обвалиться вместе со страховой суммой, а страховая компания может кинуть на деньги, как кидают людей Микита б и Войцеховский.

Система семашко лучшая. Проблема была не в системе, а в том, что коррупционеров не САЖАЛИ, НЕ КОНФИСКОВЫВАЛИ НЕ Контролировали.

С коррупцией любая система плохая.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИЗНЕСА, которые любой ценой хотят убрать гос помощь и лишить людей доступа к мед помощи окончательно.
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Если реформу доверить тому кого реформируют, они построят тоже самое.
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пройшло майже 30 років, щоби люди прозріли?

То може підемо далі? Долю НАТО мають вирішувати професійні військові, соціальної сфери податківці і т.п., але куди тоді подітись популістам і тупій, непрофесійній більшості?
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Десь прочитав що його навіть Янукович вигнав з МОЗ(у) сраним віником, це правда, хто знає? Якщо так то тоді виходить так як відомому анекдоті "...умных послали к умным, меня к табе"
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aquarius580 . Позвольте по пунктам
1. "Зизёные миньетристры" никоим образом не читатели, а токи писатели...
2.Хотел продолжить...Без мата - ну никак...Цензор уважаю, и бана не хочу.
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"Реформа системы здравоохранения Украины продолжается, но должно происходить эволюционным путем"
Источник: https://censor.net.ua/n3183542

Эволюционный путь "развития" мы видим прекрасно: от Порошенко до зеленой плесени.
Это какая- то интересная "эволюция наоборот", от высших форм жизни к низшим.
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Совковая рожа не может управлять медициной. Совковая рожа - совковая медицина. Заболел - попей чайку.
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без фінансування і без контролю за якістю
і вартістю мед.послуг з боку пацієнтів
медреформа буде профанацією

загалом без нормальною економіки, без
нищення монополізму олігархів медреформа
нічого не змінить
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Такое мог сказать только нафталиновый совковый бюрократ. Согласно его логике судьбу, например горводоканалов должны решать слесари-сантехники, а рынка энергетики Украины - электрики? MBA? Не, не слышал ...
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Глава Минздрава Украины Илья Емец приравнял людей старше 65 лет к «трупам» в беседе с 112.ua.
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"Мы действительно должны обеспечить уменьшение количества койко-мест. Источник: https://censor.net.ua/n3183542
А мені сьогодні Лайф з Сємьоничем доказували що Вовік лікарні закривати не буде.
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