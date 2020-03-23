 Украинское посольство в Египте готово эвакуировать крымчан-граждан Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Посольства.

"Дорогие крымчане-граждане Украины! Из средств массовой информации узнали о вашем пребывании в Шарм ель-Шейхе и желании немедленно выехать.

Посольство Украины в Каире готово помочь вам с возвращением на родину в кратчайшие сроки. Мы уже вернули из Шарм аль-Шейха тысячи наших граждан".

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Посольство просит срочно обратиться на его "горячую" линию (+201000039648) или написать по электронной почте (consul_eg@mfa.gov.ua), предоставив следующие данные: ФИО, номер паспорта гражданина Украины для выезда за границу, отель вашего пребывания, контактный номер телефона (Viber, WhatsApp и тп).