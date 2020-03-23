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 Украинское посольство в Египте готово эвакуировать крымчан-граждан Украины

Посольство Украины в Арабской Республике Египет готово эвакуировать крымча-граждан Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Посольства.

"Дорогие крымчане-граждане Украины! Из средств массовой информации узнали о вашем пребывании в Шарм ель-Шейхе и желании немедленно выехать.

Посольство Украины в Каире готово помочь вам с возвращением на родину в кратчайшие сроки. Мы уже вернули из Шарм аль-Шейха тысячи наших граждан".

Читайте также: Более 25 тыс. украинцев вернулись в Украину из Египта, - МИД

Посольство просит срочно обратиться на его "горячую" линию (+201000039648) или написать по электронной почте (consul_eg@mfa.gov.ua), предоставив следующие данные: ФИО, номер паспорта гражданина Украины для выезда за границу, отель вашего пребывания, контактный номер телефона (Viber, WhatsApp и тп).

Источник: https://censor.net.ua/n3183541
 
 
 Топ комментарии
 
Щито? Украинское посольство в Египте готово эвакуировать крымчан-граждан Украины - Цензор.НЕТ 2864 крысчан нам тут еще коронавоновирусных не хватало. Спасибо Зе!!!
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тех, которые орали РАИСЯПРИДИ и целовали мост? да ну нах...
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Очень правильное решение. И ещё из молодых республик давайте тех, кого вирус подкосил.
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Щито? Украинское посольство в Египте готово эвакуировать крымчан-граждан Украины - Цензор.НЕТ 2864 крысчан нам тут еще коронавоновирусных не хватало. Спасибо Зе!!!
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Тссссс. Не рушь планы!!!
Там будет официальная встреча и лобызание каждого - для этого специально вытащат из больнички цельного Депутата Верховной Рады Шахова!
Шах и мат, крымчане!
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крымчан-граждан Украины. Тебя же ни кто не отправляет в Израиль, хоть ты и еврей.
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тех, которые орали РАИСЯПРИДИ и целовали мост? да ну нах...
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Очень правильное решение. И ещё из молодых республик давайте тех, кого вирус подкосил.
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Belge .А вы что не в курсе ? Ермак уже предложил Зеленскому забирать жителей ОРДЛО зараженных короновирусом на лечение в Украину !
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Это тех, которым хоть камни с неба? Зе ты Е ???? Да еще за счет буджета Украины. За наш счет. Я в АХ*Е.
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когда кацапы начнут пачьками умирать им еще крысм признают и санкции снимут вот увидите Украинское посольство в Египте готово эвакуировать крымчан-граждан Украины - Цензор.НЕТ 5443
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Цікаво провести опитування довіри до цієї влади.
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А может попросить иранцев чтобы еще разок случайно сбили самолет..
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У них паспорт Украины проверять будут ? Или все кто с Крыма считаются ,,нашими" автоматически ?
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Там же ж написано: "...предоставив следующие данные: ФИО, номер паспорта гражданина Украины для выезда за границу..."
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Паспортов украинских они себе понаделали.
Но, бъют не по паспорту, а по морде.
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А что, вова путлер из Шарма в Крым мост еще не построил?
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Меня интересует, а когда власть будет помогать украинцам живущим в Украине и только с украинскими паспортами? Украинское посольство в Египте готово эвакуировать крымчан-граждан Украины - Цензор.НЕТ 8445
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Для цього тре що б влада була УКРАІНСЬКА...
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Ну для етого нужно чтобы и народ показал себя украинцами. Вилы в руки и панам под горло. Не зря же тризуб наш герб. Или чего вы все ожидаете что ети упыри сами собой рассосутся?Иначе скоро будем двуглавой курицей над головой махать
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У них від українського громадянства лише закордонний паспорт. Цікаво, хто їм його видав
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А КУДИ вони крисчан повезуть? До Києва чи до Симферополя??? Ідіоти, прости Господи... Украинское посольство в Египте готово эвакуировать крымчан-граждан Украины - Цензор.НЕТ 4225
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До Києва звичайно, в Крим міжнародні рейси не літають.
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А чего ж крысчане в Египет попёрлись? У них же дома "всесоюзная здравница"?
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там в крыму сейчас холодно .. а они к теплу привыкли ..
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"Братушек" з козляндии когда начнете эвакуировать? Можно президентским бортом с Бали вместе с нашими!
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Э, а мы чем хуже!!! А мы хотим существенную сумму, и будем готовы выехать домой. Ну, или на крайняк, шли свой преЗЕденский борт - ты же обещал!

Украинское посольство в Египте готово эвакуировать крымчан-граждан Украины - Цензор.НЕТ 479
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Та давайте вже і москалів везіть, в кого позитивний тест на корону.
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Почему крысчане в Египте?
Рашку туда не пускают. Из Крыма самолеты не летают.
Приехали на верблюдах? Пусть на верблюдах и возвращаются!
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Що за хренььь я зараз читаю???? Якщо в них є російські паспорти, то якого хе..ра я маю свої гроші на них тратити???? Он в лікарні українські воїни лежать, їм треба більше допомоги... Чи хай краще влада купить апарати для вентиляції штучних легень, а не тратить гроші на людей які повністю проросійські!!!
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А с какого х.. Украина должна оплачивать предателям перелет ?
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А как они там оказались? Следующий шаг забирать в Украину апалченцев -этажынашылюди!
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Так ведь двуличные....Здесь они как бы "украинцы", а там? ХИТРОЕ ТЕЛЯ ДВУХ МАТОК СОСЕТ.
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Я чего-то не поняла?????А почему они из супер курортного Крыма поперли в Египет?
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"Дарагие расияне! Из средств массовой информации узнали о вашем пребывании в Шарм ель-Шейхе и желании немедленно выехать............"
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Атракцион , плять, невиданной щедрости от клоунов...,
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Кто получил ксиву с двуглавой курицей те предатели и изменники, а не граждане Украины! Даже оккупанты дали месяц отказаться от ярма раба Ымперии и получить вид на жительство в Крыму, заявлений было еденицы /на пальцах можно пересчитать/!
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А они нам на йух нкжны!!!!!!они сделали свой выбор камни с неба бандеры...вы там совсем ипанулись
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Просто фигею,как эти ..расы тратят мои налогиещё крысчанам мы не ставили отдых в Египте
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