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 Политика Украины
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 Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев

Депутаты из фракции "Слуга народа" под прикрытием эпидемии коронавируса хотят отменить языковые квоты и другие нормы законодательства, которые защищают государственный язык.

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он, в частности, сообщает, что председатель парламентского комитета по гуманитарной политике Александр Ткаченко инициирует во время внеочередного заседания приостановить нормы относительно квотирования в аудиовизуальных СМИ, а также отсрочить часть законодательства о языке до 2024-26 гг..

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"Под прикрытием коронавируса комитет гуманитарной политики ВР, а точнее его председатель Александр Ткаченко (так как заседания не проводились), хочет, чтобы ВР проголосовала на внеочередном:

  • До конца года приостановить ст.10 о языке аудиовизуальных СМИ в законе о телевидении и радиовещании. Это 75% квота на украинский язык и контроль за соблюдением!
  • До конца года приостановить квоту на 50% украинской аудиовизуальной продукции!
  • Часть закона о функционировании государственного языка - статья о сфере культуры перенести на вступление в действие на июль 2024 г.
  • Часть закона о языке в сфере телевидения и радиовещания - а именно переход на 90% украиноязычного продукта и недопущение унижения государственного языка перенести на июль 2026!", - сообщил народный депутат.

Владимир Арьев предостерегает, что подобные инициативы не имеют отношения к борьбе с эпидемией коронавируса и являются очень раздражающими для общества. "Эти вещи ничего общего с эпидемией не имеют. Трогать щекотливые вопросы сейчас, как это делают ватные слуги - это политическое мародерство. А с мародерами в такие времена разговор должен быть соответствующим. Поэтому очень советую не испытывать терпение и призываю Дмитрий Разумков немедленно остановить опасную игру некоторых коллег с огнем", - отметил Арьев.

Источник: https://censor.net.ua/n3183538
 
   
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Немає такої підлоти у світі, на яку б не пішло Зєйло та його слуги.
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Арьев никто, отработаный материал.
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Немає такої підлоти у світі, на яку б не пішло Зєйло та його слуги.
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Арьев народный депутат, а вот ты - мразь ватная, пустое место.
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Спасибо жителям кривбасса за презедента ********
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Товстенький став, але ще вірно відробляє дюшески
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ой,вей..
а чё на мове пишешь - чтобы мы подумали,что ты - украинец ?
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а ти чого російською пишеш - щоб ми подумали що ти - кацап?
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После того как ты отработал на окружной сп@рмоприемником в две смены, ты должен хорошо разбираться в отработанном материале, как и те пид@ры, что тебя лайкнули
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Нехай спробують це зробити... Але повинні пам"ятати, що Ростов не гумовий!
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і з телегрвфними стовпами для розміщення "реклами" Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев - Цензор.НЕТ 1915
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звідки ви ці тупі висери зносите?
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Кому пандемия,а кому важно побольше конспирологического дерьма вылить на большинство.
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Правильно! Заборонити більшості срати на себе, своїх виборців і Україну, в також справляти малу нужду проти вітру, бо будуть ходити, як обіцяний Сивохо.
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ну а что теперь делать ? всё ж под руский мир ложимся ..
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после третьей дороги нету пламенней патрыота вовы Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев - Цензор.НЕТ 7514 Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев - Цензор.НЕТ 7514
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гуано жирное, за пять лет чего не назащищались?
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так ряху нажрал,, об языке думаючи?
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Слушай сюда кацап вонючий пошёл на х-----й
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Почему партию регионов называют ПР, а партию европейская солидарность не ПЕС, а ес?
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нема вже партії регіонів.. сподіваюсь і песики скоро по будах поховаються назавжди.. на Рівненщині вже їх порозпускали до бісової матері Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев - Цензор.НЕТ 4985
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ПР нема, а ригіанали при владі досі є... От Разумков був члєном партії ригібонів!
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це як КПРС.. в кого не плюнь, в члєна попадеш
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Моя думка: треба заборонити бути у владі ВСІМ члєнам як кпсс, так і партії ригібонів, а також ВСІМ, хто підтримував коли-небудь Яника...
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Но некоторых погнали. Муженко с Гончаренко например. Не говоря про ее основателя
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Не,не..это слуги урода скоро будут бежать,аки тараканы,уже в киеве грызут друг друга эти шавочки)),то ли еще будет)
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І до вірусу не особо бунтували, а тепер і подавно
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ЗЕблазень обманом стал президентом , скажи он что будет унижать нашу мову так до сих пор яйцами рояль полировал бы
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Тебе не запрещают говорит на украинском языке
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Италия легла под орду. Специалисты по Новичку залетели в Италию на 9 ИЛ76,надеясь пробить итальянскую брешь в монолитных санкциях Запада..Слабое звено.
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ткаченка - британський журналіст. Що наказали куратори - те і виконує.
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кремлевские как раз вербуют дипломатов и журналистов, работающих в третьих странах....
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ТКАЧЕНКО-----ЗНАЙ ПОДЛЕЦ, ПОЩАДЫ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ЖДИ !!!!!!!!!!!!
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От цікаво, чому тут більше всього возбудилися саме кацапоязичні коментатори?
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Це зовсім маразм. Нехай тільки хоч спробує це зробити! Просрало все, що тільки можна і до мови і церкви полізло.
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а давайте під прикриття епідемії викинемо зедрисню з нашої країни
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В Петербурге около больницы №2 скопилось около 500 карет с трупами россиян от короновируса,увозят ночью и сжигают
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лахта, их увозят с больниц в крематории, удачно полечили наверно
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Еще напиши-бальзам на душу..и кстати это реальная инфа
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В Омске от короновируса люди падают реально на землю и умирают,их тоже везут в местные больницы,зачем,непонятно
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Никто не против, чтобы они все выздыхали. Но представьте себе пятьсот микроавтобусов возле больницы. К тому же врядли их там столько во всем Санкт-Ленинбурге есть. Не надо уподобояться кацапам и верить в такую чушь
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Видео есть в Ютубе и Фейсбуке,но его удалили срочно
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Практично всі канали які канали які належать мертвечуку,львочкіну-фірташу, мураєву, коломойському не те що не виконують вимоги закону, вони просто болт клали на українську мову навіть для ведучих.
Якщо скасують закон про мову, буду плювати в морду кожному львів'янину, хто голосував за зелену плісняву.
Через 73 % даунів від України не залишиться нічого, буде губернія малороська- мрія пуйла.
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а тем временем, на соседней ветке, СБУ продолжает ловить мелкое ворье.......
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увидел ткаченка, малороса с низкой социально ответственностью - бей в табло, Украина скажет спасибо
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Они и хотят пропихнуть все проросийские,кремлядские предложения.Это ж наймиты продажные.Только за уродцами уже рыготня стоит,пихают их ногами в морду,надо же сливать безграмотных клованов...
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вафломет ты
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Ни каких политических решений ( а это и язык , и религия, и переговоры Минск- Нормандия, и т.д.) до полной победы над пандемией не принимать.
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Та смерть ім та й усе.Хай іх вже забирає хоч коронавірус.
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Украину надо защитить от украинизации Украины и украинцев,логика кремля железная во все века
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набить бы ему жирную свынячу ряху
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да, бубочка оманская разжирела на наших харчах- свинья внутри и снаружи.
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свыня патентованная у нас одна , как и свинярчуки
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Це не закінчиться, поки останній кацап не здохне... Бігають і кричать навсібіч, що тут "страну раскаливают", а при цьому самі ж і колотять мовою. Якщо "какая разніца, на каком язикє", то нехай це буде українська мова. Вчіть мову, бісові діти, або валіть нахер.
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Президент Белоруси Лукашенко беседовал по телефону с премьером россии и узнал что на россии глобальный пожар.Это китайцы заразили россию от Камчатки до Москвы.Земли Сибири в Концессии Китая на 50 лет.И их там больше чем в самом Китае
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пора гнати зелених падлюк зрадників України
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я всегда подозревал что этот Ткаченко - кремлевская консерва.
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Цей тиждень буде вирішальним,якщо 25 щей щось там з путіносовами підпишуть,то я зе просто не завідую.Для зе буде все як в старому радянському фільмі.Все, все шо нажыл непосильным трудом все погибнет!
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В декабре 2004 года вышла программа Веселi яйця,там и про команду 95 квартала есть ржач,они тогда служили команде Януковича.Смешно это сейчас смотреть
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От найкраще зробили латвійці в 1991 - у них всі рюсскаязичниє стали нєгражданамі без права голосу!
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