 Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он, в частности, сообщает, что председатель парламентского комитета по гуманитарной политике Александр Ткаченко инициирует во время внеочередного заседания приостановить нормы относительно квотирования в аудиовизуальных СМИ, а также отсрочить часть законодательства о языке до 2024-26 гг..

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"Под прикрытием коронавируса комитет гуманитарной политики ВР, а точнее его председатель Александр Ткаченко (так как заседания не проводились), хочет, чтобы ВР проголосовала на внеочередном:

До конца года приостановить ст.10 о языке аудиовизуальных СМИ в законе о телевидении и радиовещании. Это 75% квота на украинский язык и контроль за соблюдением!

До конца года приостановить квоту на 50% украинской аудиовизуальной продукции!

Часть закона о функционировании государственного языка - статья о сфере культуры перенести на вступление в действие на июль 2024 г.

Часть закона о языке в сфере телевидения и радиовещания - а именно переход на 90% украиноязычного продукта и недопущение унижения государственного языка перенести на июль 2026!", - сообщил народный депутат.

Владимир Арьев предостерегает, что подобные инициативы не имеют отношения к борьбе с эпидемией коронавируса и являются очень раздражающими для общества. "Эти вещи ничего общего с эпидемией не имеют. Трогать щекотливые вопросы сейчас, как это делают ватные слуги - это политическое мародерство. А с мародерами в такие времена разговор должен быть соответствующим. Поэтому очень советую не испытывать терпение и призываю Дмитрий Разумков немедленно остановить опасную игру некоторых коллег с огнем", - отметил Арьев.