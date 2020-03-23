 Подписанные Ермаком в Минске договоренности - российская ловушка, нужно избежать огромной ошибки, - "слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ясько пишет в статье "4 угрозы "нового Минска": почему в "Слуге народа" есть сопротивление договоренностям об ОРДЛО".
В материале она подчеркивает, что позиция тех, кто против новых договоренностей, направлена на поддержку программы Зеленского.
Ясько предостерегает, что новые договоренности фактически изменят формат переговоров и выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.
"Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину...), это будет означать де-факто наш отказ от претензий к России", - пишет Ясько.
Другими рисками создания нового органа с участниками от ОРДЛО, по мнению депутата, являются уничтожение позиции Украины в международных судах, отмена санкций против России и отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.
"К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь "предварительно согласовано" Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники - избежать огромной ошибки", - говорится в статье Ясько.
Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
На когл вообще ваш слабоумный зебильный пердьожь рассчитан?
Бездельничаю и думаю, что может быть проще, чем избежать этой идиотской ошибки... всего 2 меры:
1. Похерить эту инициативу
2. *************** такую субстанцию, как ермак...
Сложно? Это сложно, скажите???
"за зелень не топите")))) Та я сюди рік не заходив. І бажання не маю ходити. В шо форум перетворили, поцрійоти шоколадні. тьфу.
Якщо Голос проамериканський, то вони у 1000 разів виросли в моїх очах!!!
Шо та мразота, шо та. Тільки на себе мала розраховувати Україна. Попривикали красти і в рот всім заглядати. Одні - кацапам, другі - американцям , європі. Шо? Біжать спасати??
І карош свої примітивні ярлики вішати. Бо за кацапа, можна і по писку достати.
Бачення світу через призму: нам хтось щось винний, нам хтось щось дасть і т.п., це також ознака кацапа.
Не пиши ху.йню, бо ти сам на себе ярлик вішаєш. Зараз, під час війни з кацапами, гнати на америкосів, може тільки ворог України.
тим паче, що це не помилка, а свідома зрада
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Підписуємо і поширюємо.
Чтобы остановить раасийское наступление Порох был вынужден под давление Меркель-Оланда подписать Минск, но НЕ ВЫПОЛНЯТЬ его за счёт юридических уловок.
А тупоголовый Зеля похоже собрался на самом деле его выполнять?