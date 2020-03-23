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 Политика Украины
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Все про:Россия (75225) Минск (1324) Ермак Андрей (170) Елизавета Ясько (24)

 Подписанные Ермаком в Минске договоренности - российская ловушка, нужно избежать огромной ошибки, - "слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько

Нардеп от фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призывает официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ясько пишет в статье "4 угрозы "нового Минска": почему в "Слуге народа" есть сопротивление договоренностям об ОРДЛО".

В материале она подчеркивает, что позиция тех, кто против новых договоренностей, направлена на поддержку программы Зеленского.

Ясько предостерегает, что новые договоренности фактически изменят формат переговоров и выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.

"Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину...), это будет означать де-факто наш отказ от претензий к России", - пишет Ясько.

Другими рисками создания нового органа с участниками от ОРДЛО, по мнению депутата, являются уничтожение позиции Украины в международных судах, отмена санкций против России и отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.

"К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь "предварительно согласовано" Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники - избежать огромной ошибки", - говорится в статье Ясько.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегации ряда стран выступили против "прощения" России в ПАСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3183536
 
   
 Топ комментарии
 
Ярмака повісити на майдані за державну зраду. З когось таки нарешті потрібно починати!
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"Ошибки нужно не прощать, а смывать: кровью"(с)
тим паче, що це не помилка, а свідома зрада
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Ярмака повісити на майдані за державну зраду. З когось таки нарешті потрібно починати!
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Повісити за галагони? ЧИ НЕ ВИТРИМАЮТЬ ВАГИ? МОРДЯКУ НА МАЦКАЛЬСЬКИХ ХАРЧАХ НАЇВ ДОБРЯЧУ.
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А можливо ми дуже суворі до цього чма? Згадаймо судові процеси сорокових років над гестаповцями та зондеркомандовцями. Їх відповідь була - ми виконували наказ. Єрмак також виконував...
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ЕРМАК-----ТЕБЯ НАСТИГНЕТ НАРОДНЫЙ ГНЕВ !!!!!! я уже не говорю о зеленой СОПЛЕ !!!!!!
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Пробачте, а хто буде вішати? Для чого повітря колихати гучними словами? У чоловіка повинно слово не розходитися з ділом! Сказали - робіть! Беріть ярмака і вішайте... Інакше, Ви - пустомеля і трепло...
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Может, стОит начать с "уставших от войны" безродных рагульных нищебродов, которым вдруг захотелось собственных "слуг"?
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Ермак должен давно сидеть в сизо сбу по статье 111 УК измена !!! Где баканов где альфа где реакция Гаранта ??? Есть в стране Власть или НЕТ Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько - Цензор.НЕТ 8410
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Ты настолько наивный? Ермак сделал в точности то, что ему сказал ослобородько
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Ти вже колорадку почепив?
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Уволить блин разговорилась против партии идет против народа
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На это и была заточена псведопартийка воров и мародеров "слуга народа" и ее клован.Именно при их "власти" в Раду зашёл Медведчук и его проросийская прислуга в лице Бойко/Рабиновича и пр.
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Шановний, а ви нічого не наплутали? Чи не при Порошенко легалізувався Медведчук і його бізнес на скрапленому газі. Маємо коротку пам'ять чи втрату совісті.
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Нет ничего не перепутал.Или при Порошенко он сидел в Раде и имел право голоса?Принимал какие-то решения путем голосования и официально имел право голоса?Так что,это у вас крроткая память,ибо именно при зеленой мавпе опзж уселся официально в Раду,и именно при зеленой мавпе активизировались Лукаш/Портнов и пр. мусорочек
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Зебил, а чо до Порошенка Меертвечук был нелегалом в Украине? От ментов бегал? Или без денег сидел?

На когл вообще ваш слабоумный зебильный пердьожь рассчитан?
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Зебіли - фас, у ваших рядах зрадниця!
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Ой! А хто цей файний хлопчисько?

Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько - Цензор.НЕТ 530
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(цитата)"... нужно избежать огромной ошибки"
Бездельничаю и думаю, что может быть проще, чем избежать этой идиотской ошибки... всего 2 меры:
1. Похерить эту инициативу
2. *************** такую субстанцию, как ермак...
Сложно? Это сложно, скажите???
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Бездельничать и думать? Сложно? Это сложно! Это сложно! Это сложно!!!
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попробуй. Либо, если безнадежен, за отдельную плату проинструктирую как...это не сложно
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Ой даремно ти це сказала, підеш слідом за Лєросом.
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Что б ты на своем новом "мерсе" за 3 лимона под старый КАМАЗ с пенсионером за рулем занырнул! И что б твое гамно, мочу, кишки и кровь с костями жиром и мясом размазало по асфальту на 50 метров!
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А кто такой Ермак и что значит его подпись? Руководитель несуществующей в конституционном поле конторы. Подумаешь
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похоже даже зебилы начинают понимать, что ермак и зеленский воюют на стороне *********.
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Ой! А коли ще торік усі писали, що "Слуга народу" - тупий, але дієвий проєкт ФСБ, чого ви туди перлися? Тепер беріть мотузочку, мастіть її милом, прив'язуйте міцненько до балки - і погойдайтесь.
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Дівчино, ти помилилась фракцією. Розумні патріоти, це не до "Слуг народу"...
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а куди? в пес??? там таки так... "розумні" патріоти.
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сам дурак, це походу буде ще довго вашим кредом... Радує, що вже за Зелень не топите, а чого, ганьба?
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відповіді по суті нема?
"за зелень не топите")))) Та я сюди рік не заходив. І бажання не маю ходити. В шо форум перетворили, поцрійоти шоколадні. тьфу.
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А Голос, то проукраїнська??? Чи проамериканська з її, так званим, зашквареним лідером? Смішно, їй-БО)
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Проамериканський? Це 100% ознака кацапа!
Якщо Голос проамериканський, то вони у 1000 разів виросли в моїх очах!!!
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ага, тільки ти тим американцям всрався, як і кацпам ))) Поки ще щось лишилось від України.

Шо та мразота, шо та. Тільки на себе мала розраховувати Україна. Попривикали красти і в рот всім заглядати. Одні - кацапам, другі - американцям , європі. Шо? Біжать спасати?? Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько - Цензор.НЕТ 1494
І карош свої примітивні ярлики вішати. Бо за кацапа, можна і по писку достати.
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Що значить всрався? А я хіба від них щось хотів? (ну звісно окрім ядерного удару по Москві)
Бачення світу через призму: нам хтось щось винний, нам хтось щось дасть і т.п., це також ознака кацапа.
Не пиши ху.йню, бо ти сам на себе ярлик вішаєш. Зараз, під час війни з кацапами, гнати на америкосів, може тільки ворог України.
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"Ошибки нужно не прощать, а смывать: кровью"(с)
тим паче, що це не помилка, а свідома зрада
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"Это было больше, чем преступление, это была ошибка."
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Никакая это не ошибка. Это шаг Украины по отбеливанию РФ. Просто в этот раз шаг чуть больше, чем до этого.
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по ходу деффачка предлагает просто расслабиться и получать удовольствие и наблюдать
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Зелупа с Ермаком готовы всю страну коронавирусом заразить чтобы ввести ЧС и коменданский час, дабы никто не вышел на протесты
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Вона пре проти лінії партії, її барига мальдівський підкупив!
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Це все розуміють, що тут пастка. Але проросійські малороси, роблять вигляд, що не розуміють і начого не роблять протиправного, ************ цю непоправиму помилку, чи навмисну дію. Зупиніться мародери і зрадники! Нічого не робіть, пока тут короновірус.
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То что Зеленский, Ермак и Шмыга предатели уже всем понятно. Но уже нужно что то с ними делать а не просто продолжать сидеть по домам, ныть и сопли вытирать. Потому что исправлять все ето будет очень сложно и очень дорого во всех смыслах. Если ОРДЛО дадут официальный статус то можете попрощаться навсегда с етой территорией. Будет как в абхазии и приднестровье
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У деточки -диарея словоблудия.Недостаток ума компенсируется красноречием.Люди,далёкие от дипломатии.Ещё неизвестно,кто попал в ловушку,деточка.По моему стариковскому мнению в ловушке- Плешфюрер.Будет ещё один повод для ужесточения санкций.Это так,навскидку..
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Міркування більш схожі на старечий маразм, це так "навскидку"..
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Підписуємо і поширюємо.
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зеленський - це найслабший, найдурніший президент, який у нас був. З цим лохом нічого доброго не буде. Просто ЗРАДНИК!!!!!!
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Что за бараны, а?
Чтобы остановить раасийское наступление Порох был вынужден под давление Меркель-Оланда подписать Минск, но НЕ ВЫПОЛНЯТЬ его за счёт юридических уловок.
А тупоголовый Зеля похоже собрался на самом деле его выполнять?
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Большинство украинцев повелось на мАсковскую пропаганду о "Злочинній владі, яка робить свій бізнес на війні" и выбрали клоуна Зе-Зе , который не разбирается ни в политике, ни в экономике и естественно не может выполнить свои предвыборные обещания по поводу окончания войны, побороть коррупцию, уменьшить коммунальные платежи и решить вопросы социальной справедливости. В результате имеем -10 % в экономике, полный провал на международной арене и сдачу национальных интересов и позиций на фронте.
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Мася але ж то ж твоі братани - слуги народу !
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Не баран Амфаш,и что теперь делать с двумя Минсками?Уподобиться параше и кацапскому миру?Подписать и не выполнять?Такая стратегия "величайшего"дипломата всех кондитерских фабрик и в Украине и за рубежом?Может дашь совет?Или проще всех баранами назвать?
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это не ошибка, это целенаправленное предательство
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осподи. сколько лет єтому ребенку-депутату с пухліми губками на фото? Шо она может знать и решать? Ипучая клоунада! Єтот тупой цирк хоть кода-нибудь закончится???
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