 Подписанные Ермаком в Минске договоренности - российская ловушка, нужно избежать огромной ошибки, - "слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ясько пишет в статье "4 угрозы "нового Минска": почему в "Слуге народа" есть сопротивление договоренностям об ОРДЛО".

В материале она подчеркивает, что позиция тех, кто против новых договоренностей, направлена на поддержку программы Зеленского.

Ясько предостерегает, что новые договоренности фактически изменят формат переговоров и выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.

"Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину...), это будет означать де-факто наш отказ от претензий к России", - пишет Ясько.

Другими рисками создания нового органа с участниками от ОРДЛО, по мнению депутата, являются уничтожение позиции Украины в международных судах, отмена санкций против России и отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.

"К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь "предварительно согласовано" Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники - избежать огромной ошибки", - говорится в статье Ясько.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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