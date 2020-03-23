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 Политика Украины
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 Гостаможня должна была мгновенно вычислить ситуацию с экспортом масок и доложить в Кабмин, - экс-замминистра Науменко

У руля вновь созданной Государственной таможенной службы стоят неопытные статисты, толком не понимающие тот факт, что от результатов таможенного контроля зависит безопасность Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-замминистра доходов и сборов, ответсвенный за таможню, Виталий Науменко, комментируя отказ экс-премьера Алексея Гончарука запретить экспорт масок в начале эпидемии, передает Цензор.НЕТ.

"Остается только добавить, что в Государственной таможенной службе Украины до ее ликвидации (имею все основания говорить о периоде 1996 - 2010 года) такие ситуации мгновенно вычленялись среди общего потока экспорта-импорта и мгновенно в Правительство направлялась аналитическая справка с прогнозом и конкретными предложениями. Так было и так должно быть сейчас. Что мы имеем сегодня? У руля вновь созданной Государственной таможенной службы (по неизвестным причинам называющей себя "Нова митниця") стоят неопытные статисты, толком не понимающие тот факт, что от результатов таможенного контроля зависит безопасность Украины. Когда же до этих идиотов дойдет, что таможня это не калькулятор?" - рассказал Науменко.

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"Хуже того, за постами в социальных сетях с зайчиками, ночными клубами со свечами, постами о задержании страшной "контрабанды" с хирургическими иголками с кетгутом на 15 тыс.евро, прослеживается растерянность людей, получивших в руки инструмент, называемый Государственная таможенная служба Украины и десяток тысяч профессиональных кадров. Инструмент, с которым они не знают как обращаться. Что тогда можно говорить о поведении этих людей в кризисных ситуациях? Выводы можно делать уже по тому, как они обеспечили своих подчиненных средствами защиты людей, ежедневно выполняющих свою работу и контактирующих с гражданами. И эти люди осмеливаются на критику профессиональных таможенных кадров реагировать упреками в роде "Ви вже наробили... Будемо позбавлятися старих звичок... Будемо лупати цю скалу...". Не лупать надо, а немедленно увольняться, потому что с вами страна не выстоит!!!" - резюмировал Науменко.

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня.

Гостаможня должна была мгновенно вычислить ситуацию с экспортом масок и доложить в Кабмин, - экс-замминистра Науменко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183535
 
 
 Топ комментарии
 
Ой, абас цали Нифьодова, намачились иму в баротку. Ай-ай, праклятый Парашенка!
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а толку с этого шума? уже всё продано, так шо зелебобики надевайте на свои тупые бошки трусы.
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Ой, абас цали Нифьодова, намачились иму в баротку. Ай-ай, праклятый Парашенка!
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а толку с этого шума? уже всё продано, так шо зелебобики надевайте на свои тупые бошки трусы.
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А що там каже хіпстер Нефьодов - "Таможня дает добро!" (С)
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А какие правовые основания у Нефедова были зареживать экспорт? Правительство должно было ввести запрет, чтобы у ТАможни были правовые основания не пускать.
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Так вам листа РНБО написало, що ще вираховувати?
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Таможня, кабмин - все это херня. Все они знали и понимали, но боялись пикнуть пока подельники янелоха набивали общак баблом, марадеря страну
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Митниця як і апарат Данілова перестрахувалися папірцями. Кабмін - колегіальний орган. Отже винних немає.
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ну щас то все ок? не позже как вчера привезди военным самолетом 100500 масок и тестов на беременность.. должны ж по апитекам пустить или только для себя привезли? кстати.. вывезли сколько там сотен тонн а ввезли?.... опубликуйте, плс, сравнительные листы и стоимости в том числе
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Сначала обделаться по полной,смародерить,разворовать,а потом, когда выплыло все их лайно наружу,то бегом искать крайнего.Как это по зеботски..
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ну наверное гостаможне хорошо намазали икры на бутерброд
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От ви кумедні хлопи ) Всі ж в долі ! Всі ж біля цього корита ! Мгнавенна мона тільки бабло дерібаніти
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по ходу в местном паноптикуме на экспорт не идут тока маски клоунов
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Зе-мавпи за кермом держави. ЗеБіли, придурки, ви вибрали це разом.

Гостаможня должна была мгновенно вычислить ситуацию с экспортом масок и доложить в Кабмин, - экс-замминистра Науменко - Цензор.НЕТ 9774
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Гостаможня мала вичислити, але в них всіх інша задачі, відшукати хос адмінпроступок на Пороха і все! Змародерили вже більше в 100 разів, чим ті цифри, що брехали на Пороха і його оточення.
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Таможня это именно фильтр с калькулятором на границе. Который должен выполнять указания правительства, что пропускать, а что нет, и предоставлять цифры для проведения аналитики.
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Пусть бородатый урод с Гончаруком скинутся на миллиона так 4-5 штук масок. Желательно 3М N95
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