 Гостаможня должна была мгновенно вычислить ситуацию с экспортом масок и доложить в Кабмин, - экс-замминистра Науменко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-замминистра доходов и сборов, ответсвенный за таможню, Виталий Науменко, комментируя отказ экс-премьера Алексея Гончарука запретить экспорт масок в начале эпидемии, передает Цензор.НЕТ.

"Остается только добавить, что в Государственной таможенной службе Украины до ее ликвидации (имею все основания говорить о периоде 1996 - 2010 года) такие ситуации мгновенно вычленялись среди общего потока экспорта-импорта и мгновенно в Правительство направлялась аналитическая справка с прогнозом и конкретными предложениями. Так было и так должно быть сейчас. Что мы имеем сегодня? У руля вновь созданной Государственной таможенной службы (по неизвестным причинам называющей себя "Нова митниця") стоят неопытные статисты, толком не понимающие тот факт, что от результатов таможенного контроля зависит безопасность Украины. Когда же до этих идиотов дойдет, что таможня это не калькулятор?" - рассказал Науменко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В отношении Гончарука должно быть возбуждено уголовное дело за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

"Хуже того, за постами в социальных сетях с зайчиками, ночными клубами со свечами, постами о задержании страшной "контрабанды" с хирургическими иголками с кетгутом на 15 тыс.евро, прослеживается растерянность людей, получивших в руки инструмент, называемый Государственная таможенная служба Украины и десяток тысяч профессиональных кадров. Инструмент, с которым они не знают как обращаться. Что тогда можно говорить о поведении этих людей в кризисных ситуациях? Выводы можно делать уже по тому, как они обеспечили своих подчиненных средствами защиты людей, ежедневно выполняющих свою работу и контактирующих с гражданами. И эти люди осмеливаются на критику профессиональных таможенных кадров реагировать упреками в роде "Ви вже наробили... Будемо позбавлятися старих звичок... Будемо лупати цю скалу...". Не лупать надо, а немедленно увольняться, потому что с вами страна не выстоит!!!" - резюмировал Науменко.

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня.