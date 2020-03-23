 НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении.

Поэтому Национальный банк обращается в Кабинет Министров и органы местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.

Также, чтобы не подвергать работников и клиентов банков опасности, банки должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн каналы.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина. Они временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.

Читайте также: Доллар после двухнедельного роста подешевел на 7 копеек. ИНФОГРАФИКА