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 НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции Национальный банк предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении.

Поэтому Национальный банк обращается в Кабинет Министров и органы местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.

Также, чтобы не подвергать работников и клиентов банков опасности, банки должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн каналы.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина. Они временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183532
 
   
 Топ комментарии
 
Да Просто скажите нала нет а безнал Нац Банк может создать в любом объеме
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Тобто тепер пенсіонери, які отримували пенсії готівкою, мають пройти процедуру оформлення банківських карток в банках (з відповідним пакетом ксерокопій документів)? НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму - Цензор.НЕТ 8656
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До речі, а чого Дубілет не організував діджиталізацію перепусток (дозволів) на пересування Києвом? НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму - Цензор.НЕТ 8894
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до речи, Дубилет уже как месяц не при должности... выдыхайте..никто вас вже не обкрадаЕ!)))
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Дубилет не работает в кабмине. И за Киев отвечает местное самоуправление.
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Бабульки-дедульки не хотят карточки, да и "серую" зарплату никто не проводит через банк..
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нее..это понятно...кто не хочет силой не заставишь...а так потенциально давно-пожалуйста...
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интересно просто вопрос как быть бабушкам в основном и лежащим инвалидам рикованных к креслу колячке кровати если и них кнопочный телефончик за 120-300 грн. и не Инетернета банкомат так какая разница топать на почту -работу банк вуз получать наличку пенсия стипендия зарплата или безнал еревести в наличку.... да и не все магазины имеют терминалы особенно ФОПЫ....а рынок частники тем боглее уы мы не в Норвегии где 99 % услуг торговли платежей безнал...
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у меня в Мухосранске дебил мер сказал что позакрывает платежные терминалы потому что они не обрабатываются антисептиками. И от них могут заразиться люди. Осталось еще с банкоматами так сделать.
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Мудрый у вас мэр, деньги -источник заразы, в том числе вирусной. Банковские карты тоже не выход, надо чипы бесконтактные в руку вживлять, так в Апокалипсисе сказано
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Да Просто скажите нала нет а безнал Нац Банк может создать в любом объеме
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Почему нет? Нал очень дорого обходится в изготовлении, инкассации, борьбе с подделками, теперь еще и дезинфекции. Большой плюс для власти - полный безнал, дает безграничные возможности в контроле и подчинении граждан
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правильно! шоб поштарка не розносила вірус
нехай ідуть до банкомату, і вже там, у черзі, заражаються
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езжу в пгт дом остался от отца. Три тысячи населения и один банкомат кажется ощадбанка на вокзале. Думаю закрытый сейчас, так как пассажирского нет сообщения. Райцентр полчаса поездом ехать которых уже нет.
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фактично заблокують перед розраданням землі так, як блокували у 33-му, для голодної смерті...щоби не виїжджали...
и делай с ним, что хошь
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Наголосовали в селах за Бубочку? Им криком кричали : думай-ТЕ!
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Не каятся они, ох не каятся. До этого они тоже наголосовали и получили курс доллара втрое выше и тариф на газ вдесятеро. Не думают!
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Тобто тепер пенсіонери, які отримували пенсії готівкою, мають пройти процедуру оформлення банківських карток в банках (з відповідним пакетом ксерокопій документів)?
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А як *сепарів * з Лугандона то швиденько оформили !? ..Ось хай і займуться іншими
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Ну надо же их когда-нибудь в цивилизацию загонять. НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму - Цензор.НЕТ 2777 Они умные, за Зе голосовали!
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Очень умные. НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму - Цензор.НЕТ 8197
Поэтому в дни платежей за коммуналку в кассе Привата и на Укрпоште не протолкнуться, а возле терминалов обычно стоят потерянные бабки и наугад тычут пальцами в экран. НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму - Цензор.НЕТ 7835
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и как потом они будут рассчитываться с продмагами он-лине...
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Да кроме привата полно банков. Оформляй ЗП на Монобанк, например.
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Оформлять зарплату в банк у которого нет ни одного офиса и абсолютно никакой договор? Ты за зеленского голосовал что ли?
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С Монобанка наличку снимать невыгодно, а терминалы есть не везде.
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хитро, под шумок НБУ хочет чтобы засветили полностью все зарплаты а не выдавали черным налом. Ааа мы все умрем если не будет платить безналом
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Нехай,хоч раз, виконає свою основну функцію - обслуговування економіки НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму - Цензор.НЕТ 6921 З прпозиціями, - в скриньку...
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Предлагаю просто ставить простому нариду трудодни.

ЗЕбилам деньги не нужны. НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму - Цензор.НЕТ 4974
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Слушна ідея, 4-5 млн пенсіонерів з сіл поженуть в банк за картками, потім раз на місяць забіг до банкомату, розстріляти буде гуманніше.
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2 месяца назад это можно было сделать через Приват24, теперь-дуля. Нужно идти в ПФ и там сидеть в очередях.
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Ну разумеется. Мечта всех банкиров - ликвидация наличного обращения.
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а в селах в магазинах как им расчитыватся?
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отрезать по кусочку пластик за каждую покупку и ещё можно через смартфон или NFC НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму - Цензор.НЕТ 1832
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Гы, я поражаюсь этой тупости.
Те, кто был в состоянии посетить банк, давно получают на карточки, за редким исключением, голосовавших за ишака дебилов.
В основном, на почте получают по доверенности за тех, кто уже давно не выходит из дому.
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Фиктивные ФОПы в конторах вполне могут по-прежнему работать через обнал: контора по договору кидает ФОПу стовосемь тыщ гривен, он обналичивает за проценты, приносит в контору и с этого в конвертах остальные получают ЗП.
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Я о пенсах, за которых получает родня, либо почтальон выдает родне, убедившись, что они ещё дышат.
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аж в пот бросило, как представил стадо бабушек и дедушек возле банкоматов снимающих 100% пенсий и требующих выдать не снимаемые суммы до 100 грн, а потом с этой наличкой стадо перемещается на почты и в кассы банков.
==============
Вы, дебилы, уже метро в Киеве отменили.
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Ще зауважте, що автобусне сполучення з селами припинене, буде така собі хресна хода пенсіонерів кожен місяць.
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скорее всего будет дорога усеянная телами пенсионеров.
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Зато оставшимся даже ночью будет легче найти дорогу. Даже по запаху.
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Уже ж установлено, что на карточках зараза сохраняется дольше, во вторых, деньги после инкассации надо кварцевать в банках.
Не думаю, что такое оборудование много дороже машинки для подсчёта денег.
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І як отримати картки пенсіонерам??? Встати у черзі в банках??? Клас...
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ЭТО ФОРМА ГРАБЕЖА.

То что не контролируешь, тем не владеешь.

В любой ситуации чуть, что сразу блокировка счета, это форма контроля любого неудобного человека в любое время.

В эпидемию тем более. Даже у америкосов при стихийных бедствиях отключают банкомат и они свои карточки не знают куда засунуть, чтобы купить продукты, а те кто с наличкой покупают и еду и воду.

А у нас захотят перестанут выплачивать, захотят будут контролировать на что куда и как снимать, обвалят нац валюту и хрен оперативно обменяешь.

Карточки и банкомат тоже передают инфекцию, а после нала можно и руки помыть.

А наши хотят контролировать все деньги и чтобы все население сказало: дрекс пекс фекс
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лучше в виртуальную, хоть гроши в буджете целее будут, да и громадяне будут багато мриять
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В биткоины давайте! Пусть пенсы приобщаются.
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Коротше - в бюджеті бабок (в смислі грошей) нема. Тому, якогось хрена ще живі, дорогенькі наші пенсіонери, підійдете в ПФ або банк, оформите платіжну картку пенсіонера, потім, через декілька днів, якщо ще будете живі, прийдете її забрати і станете в очередь до банкоматів, щоб вибрати свою пенсію. І будете так стояти в очередях кожний місяць до тих пір, поки, нарешті, не заразитесь і не розгрузите бюджет ПФ.
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Ім'я і прізвище в цього ідіота є, чи в НБУ колективний ідіотизм? Віддалені села не мають банкоматів, якщо є магазин то в ньому нема терміналу, автобус до райцентру навіть до карантину ходив один раз на тиждень і то не завжди. Ви ойбнуті, панове, на всю голову.
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А де ж готівкові гроші на хабарі брати? Якщо хабарі будуть також брати лише безналом для зручності - то можна спробувати заради експерименту.
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