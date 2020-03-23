 НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении.
Поэтому Национальный банк обращается в Кабинет Министров и органы местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.
Также, чтобы не подвергать работников и клиентов банков опасности, банки должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн каналы.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина. Они временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.
до речи,
Дубілет не пішов з Кабміну, а поїхав відпочити і продовжить працювати, - Шмигаль
нехай ідуть до банкомату, і вже там, у черзі, заражаються
и делай с ним, что хошь
Поэтому в дни платежей за коммуналку в кассе Привата и на Укрпоште не протолкнуться, а возле терминалов обычно стоят потерянные бабки и наугад тычут пальцами в экран.
ЗЕбилам деньги не нужны.
Те, кто был в состоянии посетить банк, давно получают на карточки, за редким исключением, голосовавших за ишака дебилов.
В основном, на почте получают по доверенности за тех, кто уже давно не выходит из дому.
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Вы, дебилы, уже метро в Киеве отменили.
Не думаю, что такое оборудование много дороже машинки для подсчёта денег.
То что не контролируешь, тем не владеешь.
В любой ситуации чуть, что сразу блокировка счета, это форма контроля любого неудобного человека в любое время.
В эпидемию тем более. Даже у америкосов при стихийных бедствиях отключают банкомат и они свои карточки не знают куда засунуть, чтобы купить продукты, а те кто с наличкой покупают и еду и воду.
А у нас захотят перестанут выплачивать, захотят будут контролировать на что куда и как снимать, обвалят нац валюту и хрен оперативно обменяешь.
Карточки и банкомат тоже передают инфекцию, а после нала можно и руки помыть.
А наши хотят контролировать все деньги и чтобы все население сказало: дрекс пекс фекс