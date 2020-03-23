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 Политика Украины
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 Гончарук должен быть вызван на допрос за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Государственное преступление. Сегодня экс-премьер-министр Алексей Гончарук должен быть вызван на допрос и должно быть возбуждено уголовное дело. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий. Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого, таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо - на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок!" - рассказал Бутусов.

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"Учитывая письмо Данилова, это произошло явно не случайно. Ведь Гончарук проигнорировал во время эпидемии обращение секретаря СНБО! Таким образом, премьер-министр Гончарук взял на себя ответственность за отсутствие необходимого количества масок и оказал содействие частным компаниям, которые обеспечили масками другие страны. Это просто позор. И этот позор власти обязаны довести до суда и до приговора. Надеюсь, сегодня все руководство страны даст свою оценку этим действиям", - резюмировал Бутусов.

Гончарук должен быть вызван на допрос за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183528
 
   
 Топ комментарии
 
Його не викличуть, бо він не волонтер, не ветеран і не опозиціонер.
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ээ нетушки! мы говорим: гончарук-подразувемаем -зеля!
они нерозлучны
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На самокаті щоб катався років 20 на уранових рудниках. І спав там же зєбіл разом з шефом.
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Сьогодні дружину вперше не пустили до магазину АТБ, бо була без захисної маски... А масок у продажу в столичних аптеках немає... Спасибі владі за турботу!!!
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в стране за ВСЕ (!!!!!!!!!!!!!!!!) отвечает Зеленский !

он сам так сказал Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6018
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В камеру его посадим, к туберкулёзным.
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На пару з Зєлєнскім, який охарактеризував цей уоюряд, як найкращий в Україні за всі часи.
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В обстановке круговой поруки зеленой плесени, отсутствия совести и беспримерного цинизма можно прогнозировать: никому ничего не будет.
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Його не викличуть, бо він не волонтер, не ветеран і не опозиціонер.
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Дело нужно возбуждать против Ящерицы, а не против отброшенного ею хвоста! В отношении Гончарука должно быть возбуждено уголовное дело за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6803
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гончарука в розыск! зелю на нары!! где *********??!
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какой розыск?он на второй день после увольнения выехал в испанию,куда и продал наши маски...не выдадут
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А кто же назначил этого Гончарука и кому он носил заявление об отставке, игнорируя ВР?.... В отношении Гончарука должно быть возбуждено уголовное дело за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7692
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Нашли козла отпущения, Бутусов сразу накатал статейку.
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просто потрібно тягнути за ниточку, щоб його самокат з водієм КАМАЗ не роздавив ненароком Щодо Гончарука має бути порушена кримінальна справа за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1815
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Ермак за преговори с террористами отримав мерседес, зараз *********** змагаються хто більше нашкодить Україні.
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клятий Порох.. це він штампує всі ці листівки на Малій Арнаутській.. Щодо Гончарука має бути порушена кримінальна справа за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9611
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кабинет новой мебелью обставляет и прослушку ищет) не мешайте ей...)))
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Не посадять, бо у нього багато компромату проти зелених. А садити треба.
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Да, хто його посадить? Вiн же - "самооткатчик"
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Это то СНБО, где агент кремля Сивохо? Как же ему мог верить Гончарук?
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арсен хорошо только против военных и волонтеров возбуждается.
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а пословицу помните кацапскую - хороша ложка к обеду. во-первых - данилов предупреждение это писал в январе и ничего после этого не делал чтобы кабмин его исполнил . уже апрель на пороге и он (данилов) в качестве отмазки начал кричать что мы же предупреждали (типа мы работали, мы не зря существуем и получаем большие зарплаты). данилов, а в феврале и марте что вы делали? вы даже переходы с лугандоном и крымом до конца марта открытыми держали (ну да там же данилова землячки итнашилюди). во - вторых - позиция очень удобная и известная - валить все на попередников которые уже не при делах! может тебя данилов пора с посады за бездеятельность на йух отправить?
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11 объявили пандемию, 15 перекрыли переходы с лугандоном. Сегодня 23-е с Италии везут и везут. Не показывайте в таких мелочах свою глупость.
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Какой приговор, не смешно? Кое кто S класс с этой делюги приобрёл, а тут о допросах. Как дети, ей Богу.
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На Шныре через месяц за подмашки ахметову и бене не будет куда клеймо ставить, у него это письмо тоже было, а ты предлагаешь гонятся за безобидным лунатиком, которого сняли за то что бенину коррупционную пиявку попробовал снять с госкомпании.
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Ясно, что самокатчик тянул до последнего пока янелох ему отмашку не дал
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То что Шнырь подписал не многим отличается от ничего, бездарность безмозглая, "маски хирургические". То что 90% носят на улице процедурные, их можно вывозить, потом ментов за наш счет затягают по судам. И промышленные респираторы, а не промышленные - можно, хотя они от масок не отличаются. 5 минут почитать классификаторы видно не нашлось так всегда с популистами и "крепкими хозяйственниками".
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"обмежити" замість "заборонити" якось невпевнено. Та й сам гончарук ніхто, ждав поки янелох відмашку дасть, що вже все вивезли - перекривай
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Торговали на крови, теперь торгуют здоровьем.
В этой стране ничего не поменяется.
Радует только одно, в гробу карманов нет, если от войны ещё можно сбежать, и быть самым хитросраким, то от вируса ты никуда не *******)
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Сначала топить за Бубочку, а потом гневно разоблачать его зекоМанду. Даже последнему ёжику было понятно, что это стадо зебилов уничтожит страну.
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Да и против Зеленского тоже. Мало того, сначала Зеленский, потом все остальное. Даже сейчас людей впускают в страну без какого-либо карантина. Физически страна оказалась неготовой к такому обороту событий, хотя и было 3-4 месяца для подготовки. Тут дело не только в масках. Так что надо браться за голову и делать выводы: Зеленский несет прямую ответственность за ситуацию.
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Так воно ж попіарилось в Нових Санжарах і досить. А дали як фішка впаде. Бо оманський клоун дали того прибора яким грав на піф\аніно не бачить. Йому аби покрасоватись та пикою на екрані погратись. Тому і генпрокурора кишенькового підібрав
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а радуцький - біленький і пухнастий? там все зелене кодло не те що судити - вішати треба
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Знайшли крайнього? Та то не одного Гончарука, то все зелене кодло треба. І не судити, а вже без суду і слідства падлюк.
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Дело в том, что в этом случае есть конкретное лицо, кто ответственен за это.
Бубочка тоже свое в свое время получит.
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Ты сегодня живешь так, как вчера проголосовал!
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И обязательно с конфискацией самоката!
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Гончарук смеётся из-за границы.Он не зря свалил из страны.
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Та їм головне Пороха посадити. Не до масок зараз.
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Данилов в же не волонтёр какой то, а человек при такой должности, что своим распоряжение мог вопрос решить. Или кричать во все горло, что так происходит. Нет, он перестраховался писулькой "А я говорил!"
Теперь все это Зелёное говно надо гнать во главе с Вошьдем.
Вам же, блд, говорили "Думайте", почему вы слышали "МажьТе"?
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Присмотритесь у Данилова передние зубы на чиновничьих играх стёрты. Ему с детьми малыми грех тягаться. Есть документ, сигнализировал, меры не приняты. А я говорил.
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Бутусов, я вас умоляю...
Государства, как такового не существует. Какое уголовное дело, какие посадки? Вы о чём?
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А шо, любий захудалий журналіст тепер буде вказувати, проти кого заводити справу, а проти кого не заводити?
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А на Свинарчука хто вказав, Луценко, чи журналіст із родичами у ФСБ?
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Лихой Будённый с шашкой наперевес остервенело рубит поляков по пути на Варшаву.Почему только Данилов пишет вказивки? А где наши всезнайки из безответственной оппозиции и их медиийные лашатаи были в ноябре?Почему они кулаками машут,когда драка уже кончилась?
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неувязочка выходит , что токка гончарУка винуватая .

гончарУку отправили в отствку .
с 4 марта 2020 Шмыгаль приступил к выполнению обязанностей премьера .
и уже при шмыгале ещё неделю маски и средства дезинфекции вывозились за кордон .

поэтому
В СУДЕ ОБЯЗАНЫ ОКАЗАТЬСЯ :
Данилов, за формулировку "обмежити" вместо "заборонити" ;
Гончарук-и-Шмыгаль ;
Зеленский !

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Пане Юрію. Не для того Зеленський призначив повністю віддану йому Генпрокурора, що би саджати своїх людей, за не перешкоджання збагаченню (мародерству) своїм друзям!
Поверніться на грішну Землю. Не міг Зеленський цього не знати, це раз. Не існує у нас незалежної правоохоронної системи, це два. Справу порушать, але коли Зелені перейдуть у статус папєрєдніків, і виключно із політичною метою це три. Звісно, якщо до того часу Україна не буде знищена...
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ПОЛНЫЙ БРЕД
Какой закон был нарушен? За что СУДИТЬ?
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Дурень при владі - це гірше, ніж злочин.
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При чём тут дурень? Он придерживается убеждений свободной торговли, вот и действовал соответственно.
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совесть была нарушена , вот за неё и судить , .... пс такие фокусы подписал бумажку и положил в стол , началось не сегодня , тем не менее прижучить мудака можно , если не сейчас то потом ,разбор полетов впереди и не всегда закон спасает от кирпича на голову
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А ты уверен, что старушки у подъезда не найдут у ТЕБЯ повод судить "за совесть"?
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таким "пісьмом" харашо жопу витирати. де офіційне рішення рнбо?
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МВС України відповідно до покладених на нього завдань: ... внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, ...
Міністр внутрішніх справ України: Аваков Арсен Борисович

Т.е., всравсь чуркабес, а виноват самокатчик... не, ну гончарук - марионетка, такой себе морячок с тонущего судна. Но таможней кто заведует. Ну да, метросексуал с бородкой. Но он же плд Рюкзаковым, не? А рюкзаков опять отпетляет... бебебебебе....
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А чий це свинірчук-гончарук? Від якої він сили і хто його шеф? Я надіють, що не Порох?
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Там все вирішує кагал Зуленського-Каломойського. Бунт на кораблі не допускається - Гончарук, Рябошапка довели
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В листі ще є пропозиція про відтермінування повернення в Україну наших громадян із Китаю. Згадаємо Санжари, зелений пафос про рятування наших громадян, танцівниця із песиком і т.д. Відосиків Зелі би не було. Гончарук там нічого не вирішував від слова зовсім.
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Давайте не будемо брехати самі собі. Гончарук виконував команди зеленського і коломойського
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да ну...он же сразу расколется и зе с крадуцким сольет...не вызовут
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Гончарук должен быть вызван на допрос за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок - масок в аптеках нет от слова совсем во всем городе. В маркет без маски не зайти.

Нашел дома старую ношу как драгоценность при входе в маркет одел при выходе снял.
Мне ее хватит на лет 10. КОЗЛЫ.
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та да. сам только что в нэте заказал. в Запорожье в маркеты пока без масок впускают, но...
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Гончарук, самокат ещё не продал? тикай, Лёша, тикай!
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заметьте вивезли евреи - радуцкие с позволения зеленских там.... а виновати гои - гончарук и т.д.....
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