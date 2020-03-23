 Гончарук должен быть вызван на допрос за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Государственное преступление. Сегодня экс-премьер-министр Алексей Гончарук должен быть вызван на допрос и должно быть возбуждено уголовное дело. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий. Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого, таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо - на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок!" - рассказал Бутусов.
"Учитывая письмо Данилова, это произошло явно не случайно. Ведь Гончарук проигнорировал во время эпидемии обращение секретаря СНБО! Таким образом, премьер-министр Гончарук взял на себя ответственность за отсутствие необходимого количества масок и оказал содействие частным компаниям, которые обеспечили масками другие страны. Это просто позор. И этот позор власти обязаны довести до суда и до приговора. Надеюсь, сегодня все руководство страны даст свою оценку этим действиям", - резюмировал Бутусов.
они нерозлучны
он сам так сказал
На самокате
В этой стране ничего не поменяется.
Радует только одно, в гробу карманов нет, если от войны ещё можно сбежать, и быть самым хитросраким, то от вируса ты никуда не *******)
Бубочка тоже свое в свое время получит.
Теперь все это Зелёное говно надо гнать во главе с Вошьдем.
Вам же, блд, говорили "Думайте", почему вы слышали "МажьТе"?
Государства, как такового не существует. Какое уголовное дело, какие посадки? Вы о чём?
гончарУку отправили в отствку .
с 4 марта 2020 Шмыгаль приступил к выполнению обязанностей премьера .
и уже при шмыгале ещё неделю маски и средства дезинфекции вывозились за кордон .
поэтому
В СУДЕ ОБЯЗАНЫ ОКАЗАТЬСЯ :
Данилов, за формулировку "обмежити" вместо "заборонити" ;
Гончарук-и-Шмыгаль ;
Зеленский !
Поверніться на грішну Землю. Не міг Зеленський цього не знати, це раз. Не існує у нас незалежної правоохоронної системи, це два. Справу порушать, але коли Зелені перейдуть у статус папєрєдніків, і виключно із політичною метою це три. Звісно, якщо до того часу Україна не буде знищена...
Какой закон был нарушен? За что СУДИТЬ?
Міністр внутрішніх справ України: Аваков Арсен Борисович
Т.е., всравсь чуркабес, а виноват самокатчик... не, ну гончарук - марионетка, такой себе морячок с тонущего судна. Но таможней кто заведует. Ну да, метросексуал с бородкой. Но он же плд Рюкзаковым, не? А рюкзаков опять отпетляет... бебебебебе....
Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины и уголовное дело не открыли потому, что он зелёный.
Нашел дома старую ношу как драгоценность при входе в маркет одел при выходе снял.
Мне ее хватит на лет 10. КОЗЛЫ.