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 Общество, За рубежом
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Все про:Италия (1060) карантин (901) МИД (5393) смерть (6547) украинцы (3182) Погорельцев (17) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Всего в Италии из-за коронавируса умерли трое украинцев, еще двое инфицированы, одна женщина выздоровела, - МИД

По последним данным, в Италии трое украинцев умерли в результате инфицирования коронавирусом, двое инфицированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом - 53 тыс. 578 (больше случаев в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт). Летальных случаев - 4 тыс. 827. Инфицированных украинцев - 2", - заявил Погорельцев.

По его словам, в Италии трое украинцев умерли и одна украинка вылечилась.

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"Информации о новых случаях заражения граждан Украины на территории страны нет", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3183527
 
 
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Зебиленский, прекрати свозить прокаженных инфицированных товарищей в Украину!!! Хай сидят где сидят, их туда силком нихто не гнал!!! Всего в Италии из-за коронавируса умерли трое украинцев, еще двое инфицированы, одна женщина выздоровела, - МИД - Цензор.НЕТ 9596
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Як почну кашляти, зразу подзвоню консулу(послу), щоб українці мали правдиву статистику.
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В Италии каждый день, если посчитать в среднем на все население на протяжении многих годов умирает 1500-1600 человек в день...второе) итальянский вирусолог сказал,что чисто от коронавируса умерло 12%...остальные от побочных ...но их кидают в статистику коронавируса....тоесть мы имеем более 500 умерших от вируса на 65 миллионов в самой старой нации мира ,после японцев...люди умирают от разных причин....можна посчитать у скольких из них был кариес и внести тоже в статистику
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