 Всего в Италии из-за коронавируса умерли трое украинцев, еще двое инфицированы, одна женщина выздоровела, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом - 53 тыс. 578 (больше случаев в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт). Летальных случаев - 4 тыс. 827. Инфицированных украинцев - 2", - заявил Погорельцев.

По его словам, в Италии трое украинцев умерли и одна украинка вылечилась.

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"Информации о новых случаях заражения граждан Украины на территории страны нет", - добавил он.