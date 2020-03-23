 Всего в Италии из-за коронавируса умерли трое украинцев, еще двое инфицированы, одна женщина выздоровела, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом - 53 тыс. 578 (больше случаев в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт). Летальных случаев - 4 тыс. 827. Инфицированных украинцев - 2", - заявил Погорельцев.
По его словам, в Италии трое украинцев умерли и одна украинка вылечилась.
"Информации о новых случаях заражения граждан Украины на территории страны нет", - добавил он.
прокаженныхинфицированных товарищей в Украину!!! Хай сидят где сидят, их туда силком нихто не гнал!!!