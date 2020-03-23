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 Политика Украины
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 Сегодня "Укрзализныця" отправит в Польшу еще один поезд для возвращения украинцев

"Укрзализныця" назначила курсирование еще одного поезда класса "Интерсити +" сообщением Пшемысль-Киев через Львов для возвращения украинцев.

Так, поезд № 705/706 отправится из Пшемысля 23 марта в 15:50 с промежуточной остановкой во Львове и прибудет в Киев в 23:59 того же дня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" продлила возврат билетов до 90 и 180 суток, чтобы избежать скопления людей на вокзалах

Бригада стюардов, обслуживающей поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции.

Как сообщалось, 20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов класса "Интерсити +" для эвакуации из Пшемысля в Киев граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу. 21 марта осуществили курсирование по указанному маршруту еще два поезда категории "Интерсити".

Источник: https://censor.net.ua/n3183522
 
 
 Топ комментарии
 
В кристально чистую от этой дряни страну впустить десятки тысяч людей из зон повальной пандемии...Вот дибилы.
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Да уймитесь уже - все восемь штаммов уже здесь. Сейчас идёт экспоненциальная ветка S-образной кривой роста... Сегодня "Укрзализныця" отправит в Польшу еще один поезд для возвращения украинцев - Цензор.НЕТ 1534
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вряд ли страна была такой уж чистой... а насчёт дебилов не спорю... да - зебилы
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Да уймитесь уже - все восемь штаммов уже здесь. Сейчас идёт экспоненциальная ветка S-образной кривой роста... Сегодня "Укрзализныця" отправит в Польшу еще один поезд для возвращения украинцев - Цензор.НЕТ 1534
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Давайте уже контрольный-пару автобусов из Италии.
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при экспоненциальном процессе это уже почти всё равно: "автохтонный" прирост кол-ва носителей превалирует
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Вы правы,но и завозить потенциальных носителей без карантина,лишь измерив температуру (ито не точно), я считаю,это преступление.
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нет статьи - нет преступления. право - штука формальная. тут вчерась объявили, что все мы потенциальные носители... мне нравится, как поступили голландцы: если всё кончится тем, что переболеет половина, то нехрен героически замедлять процесс. всё в нашем мире экономика. если кто-то возражаИт - это уже истерика.
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Кирил Петух подстрекатель иди обнимись с зараженным тогда приползай суда кашляя кукарекать будешь про то что вируса нет
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Ты такой лещенко как я иванов -ты ботоПетух кацапский пропагандон антиукраинский сутками на тему какой безвреный каронавирус вещает агитируешь
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Кирилл Лещенко -это дибильный бот доказывает что вируса нет и надо побольше ввозить в украину десятки тысяч и карантин тоже недо - вообщем отменить все те меры которыми китай победил заразу-отсуда вывод кирюша кандон штопаный работает по заказу врагов Украины
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Как в Германии обычно называют аквариумных рыбок, кацапа?
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Ооо закукарекал про флаг а это значит что тебе петуху нечем крыть потому как я правду написал про тебя подстрекателя интригана
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Кирил Петух это ты сиди там у себя в кацапомухосранске и очко путлеровское вылизывай бот позорный
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Не переживайте, там ще з Балі 740 "заробітчан" везуть.
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а я вообще не из пужливых... умру - так в рай попаду хоть и атеист. любимая шутка: то, что я в Него не верю, совершенно не мешает Ему мне помогать Сегодня "Укрзализныця" отправит в Польшу еще один поезд для возвращения украинцев - Цензор.НЕТ 6855
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Рай та Пекло вже закрили на карантин, щоб туди попасти, прийдеться лізти через тин.
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Да ты Петух уже сколько дней сидишь на всех ветках и доказываешь что вируса нет ты конченое ботосущество
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Петух кирил ты на кацов не сьежай ты падонок отвечай почему всеми способоми отстаиваешь чтобы вьехало побольше зараженных и при етом не вводили карантин ?отвечай вражина
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Как в Германии обычно называют аквариумных рыбок, кацапа?
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Штопаный кандон кирил -свинобот подстрекатель призывающий не осуществлять никакие меры борьбы против вируса ,сидит на всех ветках и кукарекает про то что вируса нет
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В кристально чистую от этой дряни страну впустить десятки тысяч людей из зон повальной пандемии...Вот дибилы.
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вряд ли страна была такой уж чистой... а насчёт дебилов не спорю... да - зебилы
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Вот именно, была! 60 тысяч приезжих из стран эпидемии не все здоровы - это факт. Даже если 1%, то есть 1 из 100 заболевший - это 600 человек. И они все на свободе, им жеж инструктаж в аэропорту провели..ага.
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Про які 60 000 ви говорите, 60 це ті, кого еваюкували, а тисяч 300 самотужки.
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Ну я оперирую официальными данными, и зная неофициальные, не трудно догадаться, что нас ждет.
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просто дивіться що дає митниця, он за добу перетнуло 15 000 на в'їзд, множимо, скільки там днів епидемія? Просто увагу звертають на випадки, коли потрібна евакуація.За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба
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Согласна конечно с Вами. Нас ждут, мягко говоря, нелёгкие времена. Учитывая состояние нашей медицины, которая сама по себе имеет весьма абстрактное понятие, я бы на их месте оставался в этих странах.
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Ну на балі трохи дорого лишатись, а от в Європі... Хоча італійці самі собі наробили дурниць, наших повиганяли, а стариків запхали в дома для старих, де все і спалахнуло.
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Впуская этих турыстов в гнезараженную страну, государство (то есть чиновники в лице того же главного санврача, президента, премьера и т.д.) взяли на себя ответственность за распространение этими людьми смертельного вируса.
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как показывает практика 90% заболевших это заробитчане и туристы , 10% их родственники , пока ...
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Не хватает больных для надзвичайного стану?
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Позбираємо по світі українців і нас знову стане 52 мільйони. Це добре. Але з такою владою і з її методами підходу до профілактики вірусу, через півроку нас може стати 30 мільйонів. Люди кинуті фактично один на один з цією небезпечною хворобою. І в цей час українці, якщо хочуть вижити, повинні дотримуватися постулатів електриків: "краще бути ізольованим, а ніж заземленим".
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Дякуй за це баризі і "доктор смерть", за їхні "рехформи".
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Жертва бракованного презерватива, убейся. Чепушило зеленожопое, такие как ты ********, любую важную для всего мира тему, переведут в политическую. Ты когда подыхать будешь, не о родных будешь думать, а о кондитере. Дятел лишнехромосомный.
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потом не разводите руками, что целыми селами заражаются... а может таков план - передохнут половина пенсов и дефицита фонда не будет...
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Головне щоб потім всім цим "повертанцям" заборонили років на десять-п'ятнадцять виїзд за кордон.
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А где шутки 95 квартала про чумные поезда? Вот если бы был президентом Порошенко они бы оторвались Сегодня "Укрзализныця" отправит в Польшу еще один поезд для возвращения украинцев - Цензор.НЕТ 4634
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