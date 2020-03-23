 10 млн пенсионеров в апреле получат надбавку в тысячу гривен, а в мае будет проведена индексация пенсий на 11%, - Лазебная. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом на брифинге в понедельник рассказала новая министр социальной политики Марина Лазебная.
"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат больше 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают ее вместо пенсий. Это люди, у которых есть инвалидность детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - сообщила министр.
"С 1 мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривен", - рассказала Лазебная.
Надбавки и индексация будут проводиться в автоматическом режиме, пенсионерам не нужно никуда обращаться.
Одразу видно коли пишуть порохоботи.
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Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
А теми лекарствами из 1950 годов, которые выписывают за бесплатно вообще опасно лечиться потому-что ровно через пол года сердечник становится еще и слепым, глухим, с язвой желудка, с угробленными печенью, почками, селезенкой и всеми внутренностями ?
Берите пример с Северной Италии (не в Южной, не ошибитесь, на юге правит мафия, она человечная).
Я уже писала раньше, как лечат в Италии забесплатно переломы костей таза и шейки бедра старикам - закатывают в гипс и кладут на вытяжение (в Австралии оперируют). После чего старик, если он не помрет от отека легких из-за пневмонии, полученной от застоя в легких из-за лежания, выписывается на дом с инвалидной коляской и кучей бесплатных памперсов, потому что на инвалидной коляске в маленькой госквартире до туалета на коляске не наездеешься (в Австралии - с ходунками, после операции старик ходить будет, хотя бы до туалета, а это огромная разница). После оерации ходят, без операции - никогда.
Откуда знаю?
А я сравнила, как лечили мою маму, с переломами костей таза и бедар с тем, как лечили пенсионерку в Италии, история лечения которой была описана в ближике ее дочерью пару лет назад.
Была я убеждена, что мама автора бложика, итальянская пенсионерка, получила коронавирус, потому как живет она на Севере Италии, в Милане, в гос жилье.
Сходила в бложик - и точно, мам автора бложика в больнице с коронавирусом.
А ЗАРАЗИЛАСЬ ОНА КОРОНАВИРУСОМ В ГОСПИТАЛЕ.
Мама автора бложика дома упала, а поскольку она уже раньше ломала ногу (после чего не ходит_, то ее превентивно заботливые соц. работники отправили в госпиталь.
Итак, схема уничтожения стариков в Северной Италии теперь понятна: их отправляют в госпиталя из гос. жилья под любым предлогом, и уже в госпиталях старики и заражают/ся коронавирусом, от которого благополучно помирают.
Интересно посмотреть статистику числа зараженных и померших стариков из итальянского гос. жилья. Полагаю, стариков из гос жилья будет 90%.
Это какой же профит: ни пенсий не платить, ни памперсов не подвозить, и квартирки государственные освобождаются для африканских мусульман.
Пенсионер Италии из гос жилья умер от коронавируса, а что ты, украинский пенс, сделал для своего пенсионного фонда?
Хотя цены уже скакнули так, что может быть в догонку и поднимут на не прожиточный мизер.
Якщо хтось не знає, при розрахунку пенсії головний показник це середній розмір заробітної плати за час трудового стажу людини, яка виходить на пенсію.
Звичайно, це не стосується "суддів", прокурвів, мусорні та інших паразитів. Там своя кухня!