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 Экономика, Общество
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Все про:индексация (41) пенсионеры (677) пенсия (1894) соцвыплаты (447) Министерство социальной политики (697) Лазебная Марина (7)

 10 млн пенсионеров в апреле получат надбавку в тысячу гривен, а в мае будет проведена индексация пенсий на 11%, - Лазебная. ВИДЕО

Пенсионный фонд в апреле выплатит по тысяче гривен сверх обычной пенсии более 10 миллионам человек. Кроме того, в мае проведут предусмотренную законом индексацию пенсий на 11% для 7,5 млн человек. Также с мая вводится надбавка к пенсии для самых пожилых пенсионеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом на брифинге в понедельник рассказала новая министр социальной политики Марина Лазебная.

"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат больше 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают ее вместо пенсий. Это люди, у которых есть инвалидность детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - сообщила министр.

"С 1 мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривен", - рассказала Лазебная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная. ВИДЕО

Надбавки и индексация будут проводиться в автоматическом режиме, пенсионерам не нужно никуда обращаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3183520
 
 
 Топ комментарии
 
Зелина тыща и жалкая индексация которую они и так должны были сделать по закону. Это такой у вас конец эпохи бедности зебилы?
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В первом квартале бюджет не выполнен на 30%. Запускаем печатный станок? "Чтобы были деньги, их нужно напечатать".
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Это все Гончарук, Шмыгаль все быстро исправит...
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Це все Порошенко. Спитай любого зебіла
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соєвого баригу на нари з зебилом разом.
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и это только начало покупка 28- продажа 28.30грн за доллар пока что в обменниках, и цены взлетели пенсионеры в минус йудут даже при такой денежной "щедрости"так как продукты подорожали ихняя гречка 50 рн например кг
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А вы обратили внимание, что индексация будет не всем пенсионерам? Почему? Разве они не по тех же ценах все покупают?
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Когда Зеленский сказал что желает все украинцам 36,6 все не поняли что это он о долларе, а не о температуре.
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Уряд в лютому почав гривню друкувати. Інакше долар по 22 гр. був би.
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К выборам готовятся..Пенсы за пачку гречки и внуков зазебилят..
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Зелина тыща и жалкая индексация которую они и так должны были сделать по закону. Это такой у вас конец эпохи бедности зебилы?
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Не то шо при Пете
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Доколее?!!! Остановите уже этого Пороха!
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При Петре по 12 грн надбавили... Ржало всё село которое за него голосовало. 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9904
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Так Петя на войне наживался... а когда зеленая мразь закончит наживаться на войне, как там ваше село со смеху не померло?
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Ти або тупий, або провокатор. або троль платний. З першого жовтня 2017 --при ПОРОШЕНКо пенсія повисилась ( в мене) на СТО СІМ %. Вдумайся в цю цифру--брехун. А при клоуні повисилась на 12 грн 58 коп. При стажі --44 роки.
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Это как Гройсман-отменил индексацию от ЮВТ и ввел "свою",то же с 1.03. 10 млн пенсионеров в апреле получат надбавку в тысячу гривен, а в мае будет проведена индексация пенсий на 11%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 651
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Жалкая индексация была Петей введена 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 982
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В первом квартале бюджет не выполнен на 30%. Запускаем печатный станок? "Чтобы были деньги, их нужно напечатать".
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Зачем в мае проводить давайте в сентябре к тому моменту и пенсионеров меньше будет... зеленая тварь...


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Сперва зеленский ******* деньги у всех пенсионеров, нараушив закон Украины и не проиндексировав пенсии 11 млн. пенсов, а теперь предлагает жалкую подачку и надеется что это повысит его рейтинг. Что бы ты сдох мучительной смертью вместе со всей семьей! Украинцы, помолимся за это!!!
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Ты кацап, иди в РПЦ там уже молитву написали
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здох? - це вже занадто!!!
Одразу видно коли пишуть порохоботи.
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Інтелігентно потрібно, щоб вдавився чорною ікрою.
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Все будем дома лапу сосать, а печатный станок - гривну печатать. Зе-компетентность
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З такими уе.ками i нашою медициною, пенсионерам ще дожити треба.
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***,если кретины включат от балды печатный станок,то что нас ждёт через пару месяцев?Кравчук тоже думал,что можна напечатать сколько нужно и всем раздать.
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https://v2020.org.ua/



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Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) у ТОВ Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц. Вартість авто 2 мільйони 972 тисячі 776 гривень.10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9245
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А что уже приняли "антиколомойский" закон? Без него МВФ денег не даст! А делить шкуру не убитого медведя еще рано1
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Лукаві слуги бєні виставляють відсутність закону , про 10 000 Га землі в одні руки , як головну перешкоду до кредиту МВФ . Хоча МВФ в першу чергу вимагає прийняття Закону про неповернення бєні "Привату" і стягнення з бєн 5 викрадених мільярдів , остільки вже раз СННН ледь не прийняли його з поправкою яка зводила нанівець суть Закону . Але МВФ чітко відсік рухи бєніних наперсточників . От вони сьогодні прикриваючись МВФ протягують Закон про позбавлення українців землі . Звичайно 73% дупоголових довіряють бєням і підтримують .
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Отамочки, на відео, перкладачка для людей з погіршеним слухом, здається помилилася...Треба було середній палець...
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В 95 квартете хоть знают, шо у 1/3 пенсионеров пенсия от 1600 гр. до 2000 а для сердечников лекарства на месяц стоят 3000 гр.?
А теми лекарствами из 1950 годов, которые выписывают за бесплатно вообще опасно лечиться потому-что ровно через пол года сердечник становится еще и слепым, глухим, с язвой желудка, с угробленными печенью, почками, селезенкой и всеми внутренностями ?
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Жест цікавий , тільки не всі пенси доживуть до виплати наступної пенсії . Три- чотири тижні при стрімкому поширенні корони багатьох пенсів відправлять на небо . Не всі встигнуть отримати омріяну зелену тисячу .
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нагрілись на разніце між мартовською індексацією всіх пенсій та разовою кісткою для зовсім ніщіх в апрєлє
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а ше врємя, а ше різниця курсу, а ше разніца в ценах...
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а ше убиль пєнсов по ізвєсним прічінам
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Лохи вы, Слуги Народа.
Берите пример с Северной Италии (не в Южной, не ошибитесь, на юге правит мафия, она человечная).
Я уже писала раньше, как лечат в Италии забесплатно переломы костей таза и шейки бедра старикам - закатывают в гипс и кладут на вытяжение (в Австралии оперируют). После чего старик, если он не помрет от отека легких из-за пневмонии, полученной от застоя в легких из-за лежания, выписывается на дом с инвалидной коляской и кучей бесплатных памперсов, потому что на инвалидной коляске в маленькой госквартире до туалета на коляске не наездеешься (в Австралии - с ходунками, после операции старик ходить будет, хотя бы до туалета, а это огромная разница). После оерации ходят, без операции - никогда.

Откуда знаю?
А я сравнила, как лечили мою маму, с переломами костей таза и бедар с тем, как лечили пенсионерку в Италии, история лечения которой была описана в ближике ее дочерью пару лет назад.
Была я убеждена, что мама автора бложика, итальянская пенсионерка, получила коронавирус, потому как живет она на Севере Италии, в Милане, в гос жилье.
Сходила в бложик - и точно, мам автора бложика в больнице с коронавирусом.
А ЗАРАЗИЛАСЬ ОНА КОРОНАВИРУСОМ В ГОСПИТАЛЕ.
Мама автора бложика дома упала, а поскольку она уже раньше ломала ногу (после чего не ходит_, то ее превентивно заботливые соц. работники отправили в госпиталь.
Итак, схема уничтожения стариков в Северной Италии теперь понятна: их отправляют в госпиталя из гос. жилья под любым предлогом, и уже в госпиталях старики и заражают/ся коронавирусом, от которого благополучно помирают.
Интересно посмотреть статистику числа зараженных и померших стариков из итальянского гос. жилья. Полагаю, стариков из гос жилья будет 90%.
Это какой же профит: ни пенсий не платить, ни памперсов не подвозить, и квартирки государственные освобождаются для африканских мусульман.

Пенсионер Италии из гос жилья умер от коронавируса, а что ты, украинский пенс, сделал для своего пенсионного фонда?
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Щось дуже похмуро. Добре б статистику мати. Те, що Італія не верх гуманності і розумності, відомо давно
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Мабуть у Зеленського з рейтином швах? Пенсійний фонд у квітні виплатить по тисячі гривень понад звичайну пенсію більш як 10 мільйонам осіб. Крім того, в травні проведуть передбачену законом індексацію пенсій на 11% для 7,5 млн осіб. Також з травня вводиться надбавка до пенсії для найстарших пенсіонерів.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183520
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Слуги дявола розраховують на те, що пенсіонерів вже не залишиться до того часу ?!!
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Ну, що ждіть інфляції обезцінювання гривні і різкого зростання цін, і побачите, що за те що вам "підвищать" ви зможете купити менше ніж при теперішніх виплатах. Ви скажете куди менше? Повірте куди менше - є куди....
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:Ждут до мая, что бы коронавирус выкосил тех кому добавят к пенсии жалких 200 гривен.
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Кто-то поверил в это?
Хотя цены уже скакнули так, что может быть в догонку и поднимут на не прожиточный мизер.
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Міністр охорони здоровя сказав, що всі пенсіонери помруть. Зебіли, не поспішайте роздавати гроші, вони і вам ще пригодяться на мерседеси і яхти. І Каломойському треба віддати те, що Україна йому заборгувала
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Зебіли, знаєте такого вірша: всіх зепанів до дної ями, будем будем бить.
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Навіщо керувати в ручному режимі індексацію? Який місяць давати, а який ні. Вона мала проходити автоматично, як це було при "баригах".
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Згідно закону пенсії повинні не тільки індексуватись з-за інфляції, а і перераховуватись в зв*язку з ростом середньої зарплати в країні.

Якщо хтось не знає, при розрахунку пенсії головний показник це середній розмір заробітної плати за час трудового стажу людини, яка виходить на пенсію.
Звичайно, це не стосується "суддів", прокурвів, мусорні та інших паразитів. Там своя кухня! 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1446
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Судя по нынешней ситуации и профанству руководства страны, миллион песионеров получат эту надбавку в последный раз!
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Ватнік, лети звдси і не каркай, іди в Італії трупи носи.
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сам ты ватник, я пишу о реалиях так как есть на самом деле, а нравится кому или не нравится - на результат не повлияет
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Она забыла добавить , те кто останутся живы 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9582
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С другой стороны пенсы это болото навыбирали 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 3338Им же лучше Бойки с Медведчуками и Зеленский , чем националисты с Кошулинским Шо угодно только не националисты , принцип избирателей с 1991-го года , поэтому и Черновола похоронили 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 3338
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Хочу нагадати всім зебілам.шутам, брехунам, євреям. україноненависникам. Маю стаж--44 роки. При Порошенко,з першого жовтня 2017р (при війні) пенсія була повишена НА СТО СІМ % ,вдумайтесь в цю цифру. А при клоуну повисили на 12грн. 58 коп. А зараз при МОЖЛИВІЙ індексації (7.5 млн пенсіонерів) я зовсім непопаду в цей перелік. І це при тому,що коли я працював ,то за мої податки в пенсійний фонд, забезпечував пенсію одинадцяти пенсіонерів. бо мав .на той час, непогану зарплату. А тепер мене намагаються зрівняти по пенсії з тими неробами і неучами, які або не робили зовсім, або були низької кваліфікації. так що заткніться ви з своїм бидлячим клоуном. Повернути ПОРОШЕНКО до влади і спасти Україну.
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