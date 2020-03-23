Эвакуации на Бали ожидают 740 украинцев, - МИД.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Индонезия: 740 граждан Украины выявили желание быть эвакуированными. 738 украинцев находятся на острове Бали", - отметил Погорельцев.

В этой связи, по его словам, ожидается решение от авиаперевозчика Qatar Airways о выделении спецрейсов по маршруту из Денпасара (Бали) до города Доха (Катар), где будут организованы перелеты украинской авиакомпанией SkyUp.

Также он добавил, что часть граждан Украины для возвращения домой сейчас использует перелет через город Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

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