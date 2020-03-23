Эвакуации на Бали ожидают 740 украинцев, - МИД.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"Индонезия: 740 граждан Украины выявили желание быть эвакуированными. 738 украинцев находятся на острове Бали", - отметил Погорельцев.
В этой связи, по его словам, ожидается решение от авиаперевозчика Qatar Airways о выделении спецрейсов по маршруту из Денпасара (Бали) до города Доха (Катар), где будут организованы перелеты украинской авиакомпанией SkyUp.
Также он добавил, что часть граждан Украины для возвращения домой сейчас использует перелет через город Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).
Гей широкою..
Баліанці йдуть!
З Балі тікають!
Шо, копійок не стає?
Но насчёт того, что легко потерять - это оно, тварь, пококетничало. Эта мразь активная и липучая, захочешь потерять - оно опять вылазит.
Зато здоровых закрыли на карантин.
Дебилы, мля.
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Не может быть! Здесь, на цензоре писали (кажется, Саакашвили сказал), что Украина - это самая бедная страна Европы.
На Бали - 740 Украинцев, в Вухане - 49, на люксовом круизном лайнере - 50, на втором лайнере - еще 20 Украинцев.
Заметьте, Финнов и Шведов нет, а Украинцев десятки и сотни отдыхают (культурно и очень дорого). Как такое может быть и кто тогда врет?
Я про це пишу постійно. Це в нас норма, повернутись із Балі, сісти на джип і поїхати до Собезу субсидію малозабезпеченого оформити, а потім розповідати, які довкола сцуки і як його батьки пенсіонери, на 120 грн. пенсії виживають.
Усі літаки приймав би не в аеропорту, а на військових аеродромах. Туди ж йшли б і потяги та автобуси. Розгорнув би військові польові намети, їдальні, лазні і т.п. (ідеальний варіант стаціонарні ангари) і організував карантинні зони. Повертаємо/запускаємо в Україну усіх (потім будемо через суди стягувати вартість, а з тих, хто поїхав вже рід час епідемії на відпочинок, я би витрати стягнув), але усі вони їдуть на примусовий карантин.
Хто не бажає, нехай сидіть за кордоном.
Бе-е-дненькие. Им уже тошнит от моря, солнца и свежего воздуха!
Думаю, откуда такая надменность )))!