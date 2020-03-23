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Все про:Индонезия (89) МИД (5393) украинцы (3182) эвакуация (645) Погорельцев (17)

 Эвакуации на Бали ожидают 740 украинцев, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что на острове Бали (Индонезия) 740 украинцев ожидают эвакуации катарскими авиалиниями до Катара для пересадки на самолет украинской компании SkyUp.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Индонезия: 740 граждан Украины выявили желание быть эвакуированными. 738 украинцев находятся на острове Бали", - отметил Погорельцев.

В этой связи, по его словам, ожидается решение от авиаперевозчика Qatar Airways о выделении спецрейсов по маршруту из Денпасара (Бали) до города Доха (Катар), где будут организованы перелеты украинской авиакомпанией SkyUp.

Также он добавил, что часть граждан Украины для возвращения домой сейчас использует перелет через город Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль обсудил с премьером Польши Моравецким механизмы возвращения украинцев домой

Источник: https://censor.net.ua/n3183519
 
   
 Топ комментарии
 
Та це якесь знущання.Знайшли самих бідолашних.
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Заробітчани повертаються, бідосі?...
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А пусть там цветут. Могут там даже плоды дать.
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Та це якесь знущання.Знайшли самих бідолашних.
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Заробітчани повертаються, бідосі?...
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Безвіз винен, як декотрі придурки кажуть, тільки безвіз дозволив їм заплатити по 100 000 за путівку.
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Там різні є - дехто може спокійно перенести карантин на Балі, дехто був на відпочинку без запасу коштів - і після відміни авіарейсів залишився майже без засобів існування. Хоча, мабуть - дешевше було б таким відкрити кредитну лінію і нехай там поки що залишаються, аніж чартери посилати.
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А пусть там цветут. Могут там даже плоды дать.
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Мажори своє маланство на баліанство не проміняють.
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Мажори це завжди цвіт нації. Наприклад молодший син бариги. Це наша надія проти Московії.
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У Зеленского типичный "тоннель реальности" Судя по всему он , в условиях стресса, замкнул мозг на две темы - родители и "наши за границей". Больше ни о чем он не думает, отказывается думать. Ребята! Выпутывайтесь сами! Быстренько приспосабливаемся к местным реалиям и ждем когда можно будет купить билет и прилететь. Но Зеленский вас заберет! Он ни о чем больше не думает, отказывается думать.
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Эти тоже президентский борт будут требовать?
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С недавнего времени у нас каждый президент, и слуга народа...
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Только не у каждого "президента" есть свой президентский борт. Этим, похоже, его ещё не успели выдать.
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Президентский борт, проституток, шапманское, виски, икры и омаров. Ах да и денег по 1000-2000 баксов (шоб до хаты добраться).
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А чого вони там? Коли усі мажори, то мабуть шмаркля пошле президентський борт.
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Та да щас папики и мамики будут в оп телефоны обрывать . детятки застряли.
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Та не, не все.Как минимум двое - просто долбо..бы.Знаю я этих двоих - купили на последние деньги дешёвые путёвки и вперёд. Сколько ни уговаривали их не ехать - пофиг. Теперь сидят там...
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В Україні той вірус з розуму зійде, такий сплав з усього світу.
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Ти диви, як вони полюбили неньку!
З Балі тікають!
Шо, копійок не стає?
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Краще би залишили там, видавши тисячу гривень в місяць на прожиток.
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Может и на продпакеты пациентам Феофании на улицах собирать начнут? А то метро закрыто...
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740 осло...ов с деньгами. Наши люди по бали в эпидемию не ездять.
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бедненькие. на билет на бали были деньги, а назад уже нет денег возвращатся. ну благодаря нашему светлейшему правителю, за счет пенсионеров, вернем наших мажоров домой. гулять так гулять
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Знайомий не так давно будь якими шляхами пробивався з Китая додому. Зрозумівши ситуацію так само тепер пробивається в Китай
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Тот случай, когда хочешь что б их президент был Лукашенко!
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С Сейшел эвакуировали Богдана или забыли!?
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Его невозможно забыть.
Но насчёт того, что легко потерять - это оно, тварь, пококетничало. Эта мразь активная и липучая, захочешь потерять - оно опять вылазит.
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бывшая на президентском борту забрала
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Вчера из Швейцарии привезли 14 инфицированных и отпустили по домам.
Зато здоровых закрыли на карантин.
Дебилы, мля.
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И ведь это реальность, клоуны при власти...
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украинские туристы на Бали с нетерпением ожидают эвакуации
Эвакуации на Бали ожидают 740 украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 5295
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А вот х-й - там кожень день протермінування візи 70 баксів штрафу
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Невже навіть тоді, коли зачинене авіасполучення і взагалі немає ніякої можливості звідти вибратися?
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Є штука баксів до Стамбула з носу і ще 150 звідти - просто наші зубожілі завжди беруть з собою "100 баксів на витрати" а не як я "дебіл" роблю собі кредитку з лімітов в 4к зелені бо "а *** його знає а в мне діти" ...
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виза дается на 30 дней . стало быть дибилы полетели туда уже после начала пандемии . когда все все знали . так что пох на сколько их оштрафуют . глаза бачили шо брали Евакуації на Балі очікують 740 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 6611
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Да конечно - некоторые так вообще сдавали квартирки в Киеве что бы там на постоянке ошиваться ...
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ото зубожіння, тепло хорошо и мухи не кусают.
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Язык не выучили ,отдыхающие в Доминикане, а требовать научились. Надо смотреть ,когда они туда полетели. Если недавно, то пусть сидят там, это шаровики, которые на дурняк хотели слетать - отдохнуть, а теперь им самолёт подавай президентский и деньги впридачу.
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Шо блєать слабо заплатити бені за білети, треба іменно за рахунок налогоплатників!!!???
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В очередь ,сукины дети, еще с Доминиканы пляжников не вернули и в Гваделупе тоже наши есть!
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Конечно нельзя бросать наших в беде . Вывозить нужно всех желающих . Но отдыхающие не самые бедные граждане Украины не должны залазить в карман к пенсионерам , военным и бюджетникам . Все чартеры должны быть оплачены горетуристами .
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Еще на Мальдивах дорогой отдых. Отттуда тоже будем за наш счет офигевших багатеев вывозить??
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"Жители Санжар требует эвакуации на Бали президентским бортом.."
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Эвакуации на Бали ожидают 740 украинцев, - МИД.

Не может быть! Здесь, на цензоре писали (кажется, Саакашвили сказал), что Украина - это самая бедная страна Европы.
На Бали - 740 Украинцев, в Вухане - 49, на люксовом круизном лайнере - 50, на втором лайнере - еще 20 Украинцев.
Заметьте, Финнов и Шведов нет, а Украинцев десятки и сотни отдыхают (культурно и очень дорого). Как такое может быть и кто тогда врет?
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Україна ніколи не була самою бідною країною Європи, просто українці, одна з самих пізд.ливих націй планети, коли стосується заробітків, статків і т.п.
Я про це пишу постійно. Це в нас норма, повернутись із Балі, сісти на джип і поїхати до Собезу субсидію малозабезпеченого оформити, а потім розповідати, які довкола сцуки і як його батьки пенсіонери, на 120 грн. пенсії виживають.
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На Бали много украинцев в качестве заробитчан, на тех лайнерах тоже наверняка подобные есть
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Що би робив я на місті Зеленського. По перше, обмежив би кількість пунктів пропуску до 3-4х.
Усі літаки приймав би не в аеропорту, а на військових аеродромах. Туди ж йшли б і потяги та автобуси. Розгорнув би військові польові намети, їдальні, лазні і т.п. (ідеальний варіант стаціонарні ангари) і організував карантинні зони. Повертаємо/запускаємо в Україну усіх (потім будемо через суди стягувати вартість, а з тих, хто поїхав вже рід час епідемії на відпочинок, я би витрати стягнув), але усі вони їдуть на примусовий карантин.
Хто не бажає, нехай сидіть за кордоном.
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Может отменить зеленые тарифы (до 100 млрд в год ) и на эти деньги купить мед оборудование?
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Эвакуация с Бали? Евакуації на Балі очікують 740 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 9633
Бе-е-дненькие. Им уже тошнит от моря, солнца и свежего воздуха!
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Не устаю удивляться зубожінню українців. В ****** 60 тыс.!!! В одном году 60% выпущенных,,Майбахов" раскупили украинцы, больше всех в Париже тратят деньги украинцы и т.д.
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Ааа, так они еще и за бобика голосовали )))))!!!
Думаю, откуда такая надменность )))!
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я тоже не знав шо в нас так люди живуть. а я!!!
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