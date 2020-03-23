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 Массовое тестирование и большое количество ИВЛ, - эксперты объяснили "аномально" низкую смертность от коронавируса в Германии

Германия сейчас является одним из самых пораженных пандемией коронавируса государством в мире. В то же время в стране наблюдается "аномально" низкое количество смертей: 44 погибших на 15320 случаев заражения (около 0,3% летальности) по состоянию на утро 20 марта.

Радио Свобода пишет о факторах, которые могли способствовать такой ситуации, передает Цензор.НЕТ.

Для сравнения, в Италии на 41 035 зараженных пришлось 3405 смертей, это 8,29% летальности, в Испании - 833 смертей на 18077 зараженных (примерно 4,6%). При этом по сравнению с соседними Италией, Францией, Испанией и Австрией Германия не принимала слишком жестких мер, таких как закрытие границ с начала распространения вируса.

Обозреватели пытаются объяснить ситуацию в Германии такими факторами.

1. Тесты на коронавирус.

"У нас есть простое сообщение для всех стран: тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте. Тестируйте каждый подозрительный случай ", - отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 16 марта.

Именно это и делает Германия. "Мы можем проводить более 160 000 тестов в неделю, и это количество может быть увеличено", - сказал профессор Института имени Роберта Коха Ротар Вилер.

Сеть немецких лабораторий позволяет выявлять людей, которые распространяют коронавирус, при этом не имея никаких симптомов.

В Украине, вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 600 образцов на COVID-19 с начала года.

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2. Возраст инфицированных.

Большинство инфицированных в Германии - это относительно молодые люди. Более 80% всех инфицированных моложе 60 лет. В частности, в начале вспышки в Германии наблюдали много случаев, связанных с возвращением людей с горнолыжных поездок.

Вместе с тем такая ситуация легко может измениться с продолжением распространения инфекции, и, наконец, привести к большему количеству инфицированных и погибших.

Зато Италия занимает второе место по количеству старшего населения на планете. 23% итальянцев старше 65 лет.

3. Готовность к эпидемии.

Важную роль, по мнению обозревателей, сыграло и то, что Германия, имеет достаточные ресурсы и была уже готова к возгоранию.

На прошлой неделе федеральное правительство заказало дополнительные 10 000 спасательных вентиляторов для легких от немецкого производителя. И это в дополнение к уже имеющимся 25 000, которые уже есть в больницах по всей стране.

Германия имеет возможности для размещения большого количества людей в больницах с необходимым оборудованием, и заявила, что вдвое увеличит количество коек интенсивной терапии до примерно 56000.

Для сравнения, в Италии аппаратов искусственной вентиляции легких - около 5000.

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Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что в медучреждениях Киева подготовлены 324 аппарата искусственной вентиляции легких.

Источник: https://censor.net.ua/n3183517
 
   
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
Вирус можно победить только международными усилиями и санкциями против него. Вирус сам должен отступить, только на вирусе лежит вина в распространении пандемии. Излечение от вируса должно проходить одновременно на всех областях, мы не допустим чтобы в Черновицкой области излечились раньше без упоминания Львовской.
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Смертність низька.. У Німеччині тому - що ніхто не накручує результатів.. І до померлих від коронавірусу - зараховують лише померлих - від коронавірусу! От і весь секрет.. І тут тести дійсно допомагають
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німеція - великий експортер медичних послуг. а зараз ці потужності використовують самі.
це не рудою торгувати...
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В отличии от наших мародеров, распродавших маски по всему миру.
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Не заважайте італійським мафіозі пиляти бюждет.
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говорят под ником маша назарова пишет Шахов
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Може йому в Олександрівській лікарні помилково, замість лікування коронавірусу, зробили операцію по зміні статі... Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині - Цензор.НЕТ 3678
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В Германии низкая смертность из-за выработанных властью адекватных мер. Нам это не грозит.
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И что вы можете сделать со столь смертельным вирусом ? Какие "адекватные меры" можно принять против оспы или полиомиелита, например ?
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Вроде против оспы и полиомиелита есть прививки?
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Да, конечно. Именно с их помощью, многолетними усилиями, удалось победить эти болезни.
А в Германии, оказыватся, достаточно было просто "готовности".
Может, хватит врать ?
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Ты идиот? Или просто против всего разумного и позитивного. Один сплошной негатив во всех комментах.
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Позитивного хотите?
Да пожалуйста.
Поскольку в Австралии прогнозируется безработица в 15%, то в Украине закладывайтесь на 30%.
В этом есть позитив - квартирки подешевеют.
И нагетив - Вам они не достанутся, ни будет ни работы, ни денег.
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ну вон жеж, в новости, написано какие меры
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НИКАКИЕ МЕРЫ не спасут заразившегося человека, если этот вирус столь опасен как о нём вещают. Никакие меры не спасали заболевших оспой и полиомиелитом. ВСЕГДА клиническая картина была одна и та же: несколько тяжёлых дней, и либо смерть, либо паралич (при полио), либо засохшие язвы на всём теле на всю жизнь (плюс слепота).
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А если лехкие провентилировать? Может хтото и выжывет... Или не будем париться: ЧП так ЧП? В гроп так в гроп?
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А если просто перестать врать ? Какая "вентиляция" может помочь, если по утверждениям итальянского врача (интервью в "Моск.комсомольце") вирус целенаправленно поражает альвеолы лёгких ? Тут надо на вентиляции до конца жизни, без сознания.
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Ти чоловіче ще з Мурзілки дай інформацію. Такий вже дорослий, а в казки віриш.
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Я не верю в сказки, вот в чём дело. Я собираю и тщательно просеиваю всю информацию. После чего делаю выводы.
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Факт, що все спеціально робиться для того, щоб люди стали жити дуже погано. Але того ніде, в московському комсомольці, немає
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Да мужик, ты эксперт - однозначно. Куда там тем германцам и тд.
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>Да мужик, ты эксперт - однозначно.
А то. Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині - Цензор.НЕТ 2846
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Иди на х@й отсюда со своим комсомольцем вместе. Умственно-отсталый провокатор.
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В статье описаны меры. Массовое тестирование, которое позволяет быстро локализовывать больных. И хорошая медицина, в частности реанимации.

Читать умеешь? Думать умеешь? Или по-твоему в Германии и в Иране или Украине будет одинаковая смертность? Мля, сколько ж тут дебилов на Цензоре сидит.
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У нас в Австралии было несколько заболевших, и пресса сообщила о пяти умерших (глубокие старики). Теперь же, согласно прессе, заражённых уже 1700, но никто не умер уже две недели. Экономика уже убита, кстати.
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Якщо в Україні не будуть дописувати то буде така сама, як в Польщі і Німеччині.
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В Украине не дописывают, а на оборот - не тестируют. Кировоград - на ВСЮ область тесты только в одной областной больнице и делают их тем у кого симтомы проявились (и то врде бы не всем).

Пишу, так как вчера общался с другом (он военный,а оба родителя - медики)
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Вы как маленький, какие маски? У нее другие задачи...
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Чтоб не обосрался от страха Радуцкий, Венедиктова сказала, что расследование по вывозу масок вовремя эпидемии будет "Через две, через две весны, через две, через две зимы!", но тут мощно укакался Зеленский.
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Говорите правильно, в Германии низкая смертность, точка. У нас от гриппа в январе 600 человек умерло, но блин коронавирус...
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Бред сивой кобылы. Если этот вирус действительно столь опасен как вещает пресса, то не поможет ни тестирование, ни возраст, ни "готовность". Как они не помогли в войне против оспы, например.
Кто-то безбожно врёт. Очевидно, китайским и иранским данным верить нельзя - там правят тоталитарные режимы, от которых вы никогда не узнаете правды. А цифры из Италии - это полная жэсть: север Италии почти что погиб, а на юге заболевших почти нет.
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Спасибо, мне неинтересны новости из стран, управляемых тоталитарными режимами. Там власть сообщит то что ей выгодно, а не то что есть на самом деле.
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Только не облизывайте ничего чтобы доказать свою правоту.)
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Облизываю мороженое. Это называется: прикоснуться к прекрасному
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Дарвин без труда переконвертирует свою премию в любую валюту.
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Больше того, сами итальянские врачи дают подтверждение: несмотря на высокую продолжительность жизни, как правило, после 65, каждый итальянец (слышите, зебилы - каждый!) имеет, как правило, одно, два, а то и три хронических заболевания. При заражении коронавирусом ослабленная иммунная система уже не в состоянии справиться с такой нагрузкой, и пожилой человек может погибнуть. Что мы и наблюдаем. Потому такая смертность в Италии, Испании, Франции: 1. Стареющие нации. 2. Наличие основных заболеваний. 3. Преклонный возраст умерших. Если наложить смертность в предыдущие годы (в той же Италии, например), а) по естественным причинам; б) от гриппа в) пневмонии и др., то показатели будут очень даже сопоставимы. Отличие в том, что заболевание носит массовый характер, обусловленный скоростью распространения, обусловленного отсутствием действенных профилактических мер среди населения, а, порой, равнодушием самих граждан к эпидемии (точнее сказать, низкой культурой населения и снижением требований гигиены).
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Да понятно что какой-то вирус действительно есть (он вдвое менее заразен чем SARS, и в десять раз менее заразен чем вирус кори); но уже столько лжи вокруг него создано, что лжецы сами запутались. Ждём развязки этой афёры.
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Одного не пойму: кто покроет миллиардные убытки авиакомпаниям?
То, что Китай потихоньку, под вирус, накануне "эпидемии" и во время ее скупил активы европейский компаний на миллиарды (!) долларов, уже не секрет. Игра на понижение и восточная хитрость, ничего нового. Но вот как дурачье из западных дерьмократий поддалось на эту удочку?
Как только Китай начал транслировать в эфир ход быстровозводимых больниц, уже тогда подумалось: с чего бы это Китай, где строго дозированная информация и табу на большинство тем, вдруг стал "открытым обществом"? Теперь понятно: подготовка к наступлению, пока все внимание к Китаю, активы сменили владельцев. Сегодня сотни (может и тысячи) компаний в Италии уже принадлежат китайцам.
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Именно так. Китайцам надо отдать должное: они мыслят в категориях столетий, если не тысячелетий. У нас они скупили чуть ли не половину стратегических объектов инфраструктуры, включая порт Дарвин.
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Вот он, реальный результат двухнедельной паники у нас в Австралии: "Worst since 1932': Two million Aussies face jobless queue"

Экономика разгромлена вдребадан.
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Доигрались?
"Более двух миллионов австралийцев могут остаться без работы, при этом ожидается рост безработицы, поскольку предприятия начинают закрывать свои двери и увольняться или увольнять работников из-за пандемии коронавируса.
Очередь уволенных сотрудников в понедельник окружала кварталы в Мельбурне и Сиднее в сценах, напоминающих о Великой депрессии. Под беспрецедентным внезапным спросом веб-сайт Centrelink вышел из строя и телефонные линии оказались заблокированными. Те, кто стоят в очереди, теперь ждут месячное ожидание, чтобы получить 1100 долларов в две недели пособия по безработице."
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Именно так. Это вообще рекорд: вполне успешная экономика, впервые за много десятилетий давшая бюджету доход выше расхода, разгромлена паникой о вирусе, от которого погибли 5 (пять) глубоких стариков.
Надо признать: Моррисон держит удар чётко. Не даёт начаться ни бунтам, ни гиперинфляции.
Честно: ИМХО, это широкомасштабная диверсия против государства. Паническая реакция властей на уровне штатов ни в какой мере не соответствует опасности ситуации.
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***север Италии почти что погиб

5 тысяч смертей - почти что погиб? Только в Милане 1.5 миллиона жителей. Альцгеймер - тяжелая вещь, сочувствую тебе, братан. Ты главное не нервничай так.
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"Почти погиб" - это словесная реакция на душераздирающие картины из переполненных моргов.
Вопрос: почему ничего подобного не наблюдается на юге Италии - остаётся открытым.
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Дочь моих знакомых учится в Милане, живет в Бергамо. Чуть не сошла с ума от постоянно прокручиваемых "сцен с гробами", 24-часовой истерике по ТВ и радио, очередей в супермаркетах и пустых прилавках и многостраничных некрологах. Пока мать, рассудительный человек, запретила ей смотреть этот кошмар и больше гулять на воздухе, лучше все же одной, и "делать уроки".
Кому-то очень нужна эта паника и общемировая истерия.
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По-моему, это схема ограбления без нарушения уголовного кодекса.
Исходные данные: мировая банковская мафия поиздержалась, но, под её контролем находится могущественное оружие: СМИ.
1) Создаётся дикая мировая паника.
2) Биржи падают.
3) Те кто всё это спланировал, играют на шортах.
4) Правительства вынуждены раздавать деньги чтобы предотвратить массовое недовольство (грамотные люди знают: "riots are three meals away")
5) Итог: группа пацанов, подготовившая этот путч, играла на понижение и получила десятки лярдов $
6) Итог: успешные экономики разорены и брошены в депрессию.
Попробуйте из супермаркета утащить Сникерс - и будет уголовное дело. А тут - целые государства ограблены, миллионы людей выброшены на улицу. Виновники же - вообще находятся за пределами Австралии, и потому привлечь их к ответственности невозможно.
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Кстати, на Моррисона уже начались наезды: обвиняют в "диктаторстве". Он действительно держит удар чётко. Видимо, он что-то знал заранее, и его команда была готова к отражению удара.
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Так GHS Index вчера ставил Германию шибко позади за "хорошо" подготовленными к борьбе с вирусом США, Великобританией и даже Францией...... Массовое тестирование и большое количество ИВЛ, - эксперты объяснили "аномально" низкую смертность от коронавируса в Германии - Цензор.НЕТ 5666
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Вирус против немецкого орднунга. Будем посмотреть.
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немецкий язык грубоват,но очень выразительный. Массовое тестирование и большое количество ИВЛ, - эксперты объяснили "аномально" низкую смертность от коронавируса в Германии - Цензор.НЕТ 5838
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А де наша Моніка? Щось не чути... невже у ванні з антисептиків сидить?
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Да грохнули его, скорее всего. Двойника на скору руку в Москве лепят. Там целая фабрика.
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Ушло в глухую самоизоляцию. Мы реально тянем время: это чмо неспособно, не может исполнять свои обязанности. Это видно просто невооруженным взглядом, или всем дуба нужно дать и стране накрыться медным тазом?
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Нуда. А у нас вместо тестов и ИВЛ будет ЧП. И вместо зарплат, и вместо всего остального тоже...
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От і я на стороні тих хто за тестування. Замість 1000 грн. Протягом 2 тижнів карантину відновлюйте роботу підприємств через дозвіл пройти тестування працівників. Тих хто у зоні ризику на додатковий карантин, інші працюють на економіку і свій добробут, маски і санобробка обов'язкові. Так ми "не викинем" гроші і заробимо щось у вигляді податків
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Експрес-тест реагує на антитіла, тобто коли людина певний час вже хворіла і заражала оточуючих, а лабораторні тести, які виявляють власне сам коронавірус - це довго і дорого. І взагалі, перевірити 37(?) мільйонів українців кілька разів, навіть експрес-тестами, нереально.
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на самом деле смертность примерно одинаковая....просто неучтенные заболевшие.
и те 5% требующие ивл на статистику сильно не влияют,даже если помогли остаться в живых половине тяжелых больных
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В разных странах просто разная система учета. Если человек от осложнений этого вируса в виде сердечных заболеваний то пишут на сердечные. А в Италии пишут все на коронавирус.
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А в Україні,офіційно,повідомили про відмову від масового тестування! Які потрібно докази того що ми маємо владу "усвідомленого нищення "!
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Ніхто в світі не проводить поголовне тестування, тільки хворого і оточуючих. Навіть в Штатах, це не раціонально!
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думаю, нельзя упускать тот факт, что, испанцы, итальянцы, китайцы, дохлые по своей природе. там во все времена они помирали пачками от обыкновенной простуды и прочих "детских" болезней, на которые у нас даже не обращали внимания.
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Ну.да. потому у них и такой высокий жизненный потолок!!!! И средняя продолжительность жизни!!
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Так невжеш не можна було вмираючих громадян Італії, яким не вистачило апаратів для вентиляції легень котрі заразилися на короновірус, відправити в Німеччину, і так їх врятувати??? Все таки кордони в середині ЄС між двома країнами відкриті. Уряду Італії, це на замітку!
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Это она везде аномально высокая. А в германии она по итогу окажется еще в 10 раз меньше, когда всех протестируют и умножат на коэффициент.
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Почему немецкое правительство заказывает дополнительно 10 тыс. аппаратов для вентиляции легких к уже имиющимся 25 тыс. А наше правительство зная что на всю страну таких аппаратов меньше 1 тыс. планирует объявить тендер на закупку авто для мусоров на 278 млн.? Это диверсия внутри страны и геноцид!
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У нас теж буде аномально низьке число померлих від ускладнень на легені, викликаних коронавірусом. Справа в тому, що у нас системи охорони здоров'я ніколи не було - завжди всі лікувалися самі, за винятком хірургічних втручань і лікування переломів та вивихів. Наш народ мав майже повний доступ до аптек, тому має необхідні засоби під рукою. Якщо хоча б трошки є голова на плечах, то найкраще лікуватися вдома - тут і нагляд оперативний, і ізоляція відносно добра.

Так що все у нас буде добре. Тільки економіка зупиниться.
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Маєте рацію, попасти в лікарню великий ризик для життя.
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Меркель заразилдась, скорей всего.Но немецкие микробиологи -цвет мировой микробиологии.Не зря Трамп хотел их перекупить.Нью Йорк превратился в Ломбардию.Не ватает для врачей масок,костюмов,антисептикоов лекарств.Большинство штатов США вступили в нездоровую конкуренцию по перетягиванию медицинских средств на себя.Тотальный дефицит.Весь мир оказался не готов. Даже Сингапур и Гонконг стонут.Больницы Японии стали очагами распространения Короновируса врачами и персоналом.У Украины вообще нет ресурсов и он начинает жить в долг в условиях непомерных трат.Всем надо ужаться ,чтобы выжить.Возможно ,перейти на превентивное голодание.Больных анорексией у нас нет.Тут не до жиру,быть бы живу!
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где больше всего есть тестов, там больше всего случаев,
думай те
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То-то и странно, что имея лишь 94 умерших и только 23 критических до сих пор, Германия, имея 25000 вентиляций в госпиталях заказывают дополнительно 10000.

Вывод они готовятся к серьезному КРИЗИСУ !
Внизу модель показывает, что Германия по темпам заражения копирует Италию с отставанием на 2 недели.

Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині - Цензор.НЕТ 2699
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Але курва в масках ніхто не ходить ! Вчора навіть Мутті показали по ТВ в супермаркеті - те ж без маскі!(
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Чё шумим? Умный человек сказал - пока 70% населения не переболеет и не приобретёт иммунитет - пандемия будет расти. Вирус нельзя уничтожить карантином, он уже попал в природу и будет там вечно.
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Немцы всегда отличались практичностью и педантичностью, они умеют считать /не только деньги/ и строить реальные планы (от газовых камер в Освенциме, перврго комьютера 1941 и языкапограммирования высокого уровня 1945, реактивных и дизильных двигателей до элементарных частиц в ядерной физике)!
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