 Массовое тестирование и большое количество ИВЛ, - эксперты объяснили "аномально" низкую смертность от коронавируса в Германии

Радио Свобода пишет о факторах, которые могли способствовать такой ситуации, передает Цензор.НЕТ.
Для сравнения, в Италии на 41 035 зараженных пришлось 3405 смертей, это 8,29% летальности, в Испании - 833 смертей на 18077 зараженных (примерно 4,6%). При этом по сравнению с соседними Италией, Францией, Испанией и Австрией Германия не принимала слишком жестких мер, таких как закрытие границ с начала распространения вируса.
Обозреватели пытаются объяснить ситуацию в Германии такими факторами.
1. Тесты на коронавирус.
"У нас есть простое сообщение для всех стран: тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте. Тестируйте каждый подозрительный случай ", - отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 16 марта.
Именно это и делает Германия. "Мы можем проводить более 160 000 тестов в неделю, и это количество может быть увеличено", - сказал профессор Института имени Роберта Коха Ротар Вилер.
Сеть немецких лабораторий позволяет выявлять людей, которые распространяют коронавирус, при этом не имея никаких симптомов.
В Украине, вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 600 образцов на COVID-19 с начала года.
2. Возраст инфицированных.
Большинство инфицированных в Германии - это относительно молодые люди. Более 80% всех инфицированных моложе 60 лет. В частности, в начале вспышки в Германии наблюдали много случаев, связанных с возвращением людей с горнолыжных поездок.
Вместе с тем такая ситуация легко может измениться с продолжением распространения инфекции, и, наконец, привести к большему количеству инфицированных и погибших.
Зато Италия занимает второе место по количеству старшего населения на планете. 23% итальянцев старше 65 лет.
3. Готовность к эпидемии.
Важную роль, по мнению обозревателей, сыграло и то, что Германия, имеет достаточные ресурсы и была уже готова к возгоранию.
На прошлой неделе федеральное правительство заказало дополнительные 10 000 спасательных вентиляторов для легких от немецкого производителя. И это в дополнение к уже имеющимся 25 000, которые уже есть в больницах по всей стране.
Германия имеет возможности для размещения большого количества людей в больницах с необходимым оборудованием, и заявила, что вдвое увеличит количество коек интенсивной терапии до примерно 56000.
Для сравнения, в Италии аппаратов искусственной вентиляции легких - около 5000.
Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что в медучреждениях Киева подготовлены 324 аппарата искусственной вентиляции легких.
це не рудою торгувати...
А в Германии, оказыватся, достаточно было просто "готовности".
Может, хватит врать ?
Да пожалуйста.
Поскольку в Австралии прогнозируется безработица в 15%, то в Украине закладывайтесь на 30%.
В этом есть позитив - квартирки подешевеют.
И нагетив - Вам они не достанутся, ни будет ни работы, ни денег.
А то.
Читать умеешь? Думать умеешь? Или по-твоему в Германии и в Иране или Украине будет одинаковая смертность? Мля, сколько ж тут дебилов на Цензоре сидит.
Пишу, так как вчера общался с другом (он военный,а оба родителя - медики)
Кто-то безбожно врёт. Очевидно, китайским и иранским данным верить нельзя - там правят тоталитарные режимы, от которых вы никогда не узнаете правды. А цифры из Италии - это полная жэсть: север Италии почти что погиб, а на юге заболевших почти нет.
То, что Китай потихоньку, под вирус, накануне "эпидемии" и во время ее скупил активы европейский компаний на миллиарды (!) долларов, уже не секрет. Игра на понижение и восточная хитрость, ничего нового. Но вот как дурачье из западных дерьмократий поддалось на эту удочку?
Как только Китай начал транслировать в эфир ход быстровозводимых больниц, уже тогда подумалось: с чего бы это Китай, где строго дозированная информация и табу на большинство тем, вдруг стал "открытым обществом"? Теперь понятно: подготовка к наступлению, пока все внимание к Китаю, активы сменили владельцев. Сегодня сотни (может и тысячи) компаний в Италии уже принадлежат китайцам.
Экономика разгромлена вдребадан.
"Более двух миллионов австралийцев могут остаться без работы, при этом ожидается рост безработицы, поскольку предприятия начинают закрывать свои двери и увольняться или увольнять работников из-за пандемии коронавируса.
Очередь уволенных сотрудников в понедельник окружала кварталы в Мельбурне и Сиднее в сценах, напоминающих о Великой депрессии. Под беспрецедентным внезапным спросом веб-сайт Centrelink вышел из строя и телефонные линии оказались заблокированными. Те, кто стоят в очереди, теперь ждут месячное ожидание, чтобы получить 1100 долларов в две недели пособия по безработице."
Надо признать: Моррисон держит удар чётко. Не даёт начаться ни бунтам, ни гиперинфляции.
Честно: ИМХО, это широкомасштабная диверсия против государства. Паническая реакция властей на уровне штатов ни в какой мере не соответствует опасности ситуации.
5 тысяч смертей - почти что погиб? Только в Милане 1.5 миллиона жителей. Альцгеймер - тяжелая вещь, сочувствую тебе, братан. Ты главное не нервничай так.
Вопрос: почему ничего подобного не наблюдается на юге Италии - остаётся открытым.
Кому-то очень нужна эта паника и общемировая истерия.
Исходные данные: мировая банковская мафия поиздержалась, но, под её контролем находится могущественное оружие: СМИ.
1) Создаётся дикая мировая паника.
2) Биржи падают.
3) Те кто всё это спланировал, играют на шортах.
4) Правительства вынуждены раздавать деньги чтобы предотвратить массовое недовольство (грамотные люди знают: "riots are three meals away")
5) Итог: группа пацанов, подготовившая этот путч, играла на понижение и получила десятки лярдов $
6) Итог: успешные экономики разорены и брошены в депрессию.
Попробуйте из супермаркета утащить Сникерс - и будет уголовное дело. А тут - целые государства ограблены, миллионы людей выброшены на улицу. Виновники же - вообще находятся за пределами Австралии, и потому привлечь их к ответственности невозможно.
и те 5% требующие ивл на статистику сильно не влияют,даже если помогли остаться в живых половине тяжелых больных
Так що все у нас буде добре. Тільки економіка зупиниться.
думай те
Вывод они готовятся к серьезному КРИЗИСУ !
Внизу модель показывает, что Германия по темпам заражения копирует Италию с отставанием на 2 недели.