 На коронавирус проверяют 12 человек в Николаевской области, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

По состоянию на 9:00 23.03.2020 года в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Всего, за последнее время, в референс-лаборатории Центра общественного здоровья было направлено 25 образцов на обследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 в 13 человек отрицательные.

Ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья 12 образцов.

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