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 На коронавирус проверяют 12 человек в Николаевской области, - ОГА

В Николаевской области проверяют на коронавирус 12 человек. Результаты еще 13 жителей показали негативный результат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

По состоянию на 9:00 23.03.2020 года в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Всего, за последнее время, в референс-лаборатории Центра общественного здоровья было направлено 25 образцов на обследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 в 13 человек отрицательные.

Ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья 12 образцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили

Источник: https://censor.net.ua/n3183512
 
 
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Ну, вот и зачем надо было карантин вводить и пригородный транспорт останавливать??
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от идиотизма. есть такие люди, у которых зуд в одном месте...
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Не пустить вирус в Николаев это наш долг !!! На коронавірус перевіряють 12 осіб у Миколаївській області, - ОДА - Цензор.НЕТ 8557Смерть вирусу !!!
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Це нічого не означає. Бо 99,9999% не обстежені і ходять собі просто по вулиці. З Миколаєва є банато людей, які працюють в Італії, я не кажу за інших, і повернулися в Україну. Але є надія, що зарази немає.
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