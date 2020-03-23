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 Общество, Здоровье
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 На утро 23 марта в Украине подтверждены 73 случая COVID-19, за сутки поступило 114 подозрений, - Минздрав

В Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 23 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
Киевская область - 5 случаев
Донецкая область - 1 случай
Днепропетровская область - 2 случая
Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
Львовская область -2 случая
Тернопольская область - 1 случай
Черкасская область - 1 случай
г. Киев - 29 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 марта 2020 в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОККО профинансирует еще 20 000 перевозок врачей во время карантина через сервис Uber. Услуга доступна в 7 городах, - Минздрав. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3183510
 
 
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Вам напомнить, что барановирус 73%,привел клоунов к власти в виде монобольшинства?
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Подписан закон "Сдай носителя - 10% вирусов твои"
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В подарочной упаковке, специально для соседей.
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Ось і маєш. Не було тестів - не було і проблем.
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Вы тоже заметили как украинская "оппозиция" в лице ПЕСа набрала воды в рот и поголовно молчит по поводу возможных дальнейших шагов по борьбе с эпидемией, зато с радостью критикует уже принятые решения?
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сходи подивись на закуплену допомогу від Порошенка та ЄС.

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Молодец кот! Долго не стал размышлять. К сожалению, мышление людей отстаёт.
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Хворієш? ПЕСи запропонували свої сили для боротьби з епідемією, але ваше зелене лайно каже що саме справиться. Порятунком зебілів буде займатися сам верховний главклоун - тому не хвилюйтесь, ваше життя в надійних рпуках. На ранок 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19, за добу надійшло 114 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6560
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Вам напомнить, что барановирус 73%,привел клоунов к власти в виде монобольшинства?
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Вы тоже заметили как украинская "оппозиция" в лице ПЕСа набрала воды в рот и ремонтирует аппараты ИВЛ?
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Целых 2 аппарата, ну ничего себе. И обязательно про это надо говорить по всем подконтрольным каналам несколько дней подряд (ни разу не пиар).
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Это 2 первых из 10 профинансированных. И это пока ваш Радуцкий 950 тонн масок вывозил с опупительным наваром.
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А які рішення прийняті? пустити всіх хворих без карантину і купити запонки по 100 000 грн?
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Продержится. Всем здоровья! Слава Украине.
P. S. Потом попробуйте продержаться вы, Зелёное говно, "подготовившее" страну к эпидемии, продавшее все маски, костюмы и пр. и купившее Мерсы. Здесь напишу "Смерть ворогам!"
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Поздравляю ЗЕпида...ы,вы всех сделали.
Началось.
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Все эти меры: комендантский час, ограничение передвижения, ввод войск никак не связаны с карантином-готовиться что-то более масштабное возможно в один момент вся Европа(в том числе и мы) проснёмся под оккупацией России в худшем случае а в лучшем инопланетян
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Судя по погонялу . Ты скорее всего , являешься Поклонской .
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65 эвакуированных из Нью-Йорка в Израиль членов секты Хабад все больны коронавирусом. Возможно короновирус Природа и запустила, что бы истребить эту заразу Хабад, которые контролируют Россию и сейчас Украину.
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вот почему многие власти боятся вируса больше чем обычные люди
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а на туберкулез сколько заразилось?
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Тесты подъехали, в том числе, "неправильные", которые кстати как видно намного лучше чем их отсутствие.
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если взять из цензора усреднённую динамику с 14 марта, то при сохранении того же колличества тестов в день, сегодня к вечеру 22.00 должно быть не меньше 91 чела подтверждённых. если меньше или больше - не трудно понять причины отклонения от этого усреднённого значения. по логике, - должно быть больше этого минимума.
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С прибытием каждого самолета с эвакуированными "отдышающими" число зараженных будет резко расти. Интересно, если бы в мире была чума, а в Украине ее не было, то наши властные дебилы начали бы ее также завозить к нам, "эвакуируя" из зараженных зон загулявших соотечественников?
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За тест надо платить. На ранок 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19, за добу надійшло 114 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7411 Если надо , то эта статистика не о чем На ранок 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19, за добу надійшло 114 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8642
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Список областей, где проводят хоть какие то тесты. В остальных регионах короновируса нет.
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У нас растет быстрее чем где бы то ни было
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Что растет быстрее? Раздуваемая властями паника?
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все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо))))
у нас нет тестов для диагностики, просто обычный грипп)))))
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неужели в МОЗ еще не читали эту статью?

Новый клинический анализ проведенный докторами в Франции показывает,
что комбинация ****************** (Гидроксихлорохин) и Azithromycin (Азитромицин)
лечит 100% от coronavirus пациентов в течение 6 дней обработки https://techstartups.com/2020/03/18/breaking-controlled-clinical-study-conducted-doctors-%e2%80%8bin-france-shows-******************-cures-100-coronavirus-patients-within-6-days-treatment-covidtrial-io/
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