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 Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в мире сборные Канады и Австралии снялись с летней Олимпиады-2020 в Токио.

Заявления опубликовали пресс-службы НОК двух стран, передает Цензор.НЕТ.

Национальный олимпийский комитет Канады отметил, что данное решение поддержали комиссия спортсменов, федерации, а также правительство.

Кроме того, НОК призвал Международный олимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести Игры-2020 на следующий год.

"Мы говорим не только о здоровье спортсменов, но и о всем обществе. Из-за коронавируса атлеты не успеют подготовиться к Олимпиаде. Их тренировки вообще будут противоречить указаниям правительства в рамках борьбы с пандемией коронавируса", - отметил канадский НОК.

В НОК Австралии также отметили, что их сборная не может быть собрана в из-за обстоятельств из коронавирусом.

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Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3183509
 
 
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но им там втирают , что это НОВЫЙ ШАНС для их экономики ...- но "верующих" становится меньше Канада й Австралія відмовилися від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус - Цензор.НЕТ 1525
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Таки да, іпошкам зайві проблеми не потрібні.
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