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 Политика Украины, Экономика
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 Массовая остановка предприятий государством - самоубийство экономики, - Милованов

Скорость восстановления экономики будет нашим главным вызовом после кризиса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Во время кризиса экономика должна работать. Да, определенные предприятия должны быть и уже остановлены для карантина и нераспространения вируса. Но массовая остановка предприятий государством - это самоубийство для экономики. На предприятиях работают люди, они получают зарплаты, за которые они живут. Предприятия платят налоги и наполняют бюджет, из которых платят пенсии и зарплаты бюджетникам", - рассказал он.

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"Существует много вариантов как работать во время кризиса. Удаленная работа - это один. Но если полный переход на дистанционную работу невозможен, не нужно закрывать предприятие (как посоветовал премьер-министр). Можно перевести предприятия и организации на меньшую мощность, чтобы работало значительно меньше рабочих и были снижены риски распространения вируса. Тогда предприятия не будут полностью останавливаться, работники будут получать часть зарплаты, будут платиться определенные налоги. И самое главное - таким предприятиям будет значительно легче восстановить работу в полном объеме после кризиса, чем тем которые будут полностью остановлены. А скорость восстановления экономики будет нашим главным вызовом после кризиса", - резюмировал Милованов.

Массовая остановка предприятий государством - самоубийство экономики, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183506
 
 
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Надіюсь тепер ти зрозумієш як було весело уряду Порошенко.
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Милованов да ты просто "Капитан очевидность".
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А що з вами робити, якщо ви не бажаєте лягати під кацапів?
Массовая остановка предприятий государством - самоубийство экономики, - Милованов - Цензор.НЕТ 2453
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Милованов, це і твоя особиста заслуга, що Україна зайшла в пандемію з від"ємним ростом економіки. Шути горохові.
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Все шуты гороховые с клоуном пришли.
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Сегодня на конечной остановке видел очередь как в мавзолей и теперь конечно никто не заболеет из них. Даже карантин можно организовать так, чтобы жертв было больше чем без него.
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Вава снова побежал "впереди паровоза " . Массовая остановка предприятий государством - самоубийство экономики, - Милованов - Цензор.НЕТ 4640 .

Не все так просто. Массовая остановка предприятий государством - самоубийство экономики, - Милованов - Цензор.НЕТ 1150 . Пенсионный фонд объяснил, что для разовой выплаты пенсионерам по 1 тыс. грн необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда. Об этом заявили в Пенсионном фонде, сообщают Українські Новини.
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Завтра Рада засідає..Ось і внесуть .
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Даже министр который признался что он дебил это понял.
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Ну убрали этих особей, зачем их ещё и цитировать?!
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Так и необходимости в этом карантине вообще не было. Ах ну да, чс ввести и все остальное раздеребанить ((
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Шо це ти бочку котиш на Бубочку? Массовая остановка предприятий государством - самоубийство экономики, - Милованов - Цензор.НЕТ 5111 Слуги почали щось підозрювати. Ви це зробили разом, ДЛБ.
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