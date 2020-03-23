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 Внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса, - британские медики

В Великобритании, США, Франции и северной Италии отмечается внезапный рост случаев потери обоняния.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом говорится в заявлении Британской ассоциации оториноларингологии.

Этот симптом может проявляться при отсутствии других признаков заболевания, то есть такие пациенты могут быть скрытыми носителями Covid-19, отмечают медики.

По данным организации, есть убедительные доказательства, что этот симптом появлялся у коронавирусных пациентов в Южной Корее, Китае и Италии.

В Великобритании, США, Франции и северной Италии отмечается внезапный рост случаев аносмии, говорится в совместном заявлении профессора Клэр Хопкинс из Британского общества ринологов и профессора Нирмала Кумара из ассоциации оториноларингологии

"Эти пациенты могут быть одними из ранее неизвестных скрытых носителей, которые способствовали быстрому распространению Covid-19, - говорится в заявлении. - К сожалению, симптомы этих пациентов не соответствуют нынешнему критерию для сдачи анализов или самоизоляции".

Врачи рекомендуют учитывать этот симптом как один из инструментов для обнаружения коронавирусных пациентов, не страдающих от высокой температуры или сухого кашля.

"Существует вероятность, что если любого взрослого с аносмией, но без других симптомов попросят самоизолироваться на семь дней … , мы могли бы уменьшить количество бессимптомных больных, которые продолжают действовать как переносчики, не осознавая необходимости самоизоляции", - заявили в ENT.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183505
 
 
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Спасиб*, а то я уже подумал что это от паники, теперь спокоен - это просто британские ученые за четверть года выяснили что если у вас недомогание - значит вы недомогаете Внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса, - британские медики - Цензор.НЕТ 9788
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Обоняние, это мозг, там на нем больше нейронов сидит, чем на зрении, слухе, осязании и вкусе вместе взятых.
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а може стати і наслідком чхання у громадському транспорті, але потім лікар ніс вправить і усе буде Ок
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Чтоб востановить обоняние - снимите респиратор Внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса, - британские медики - Цензор.НЕТ 3641
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Вот это да... В пятницу протирал хлоркой пол - и удивлялся - почему не воняет?... Внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса, - британские медики - Цензор.НЕТ 7135
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