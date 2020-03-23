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 Общество, Здоровье
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 ОККО профинансирует еще 20 000 перевозок врачей во время карантина через сервис Uber. Услуга доступна в 7 городах, - Минздрав. СПИСОК

В рамках инициативы Минздрава Украины и Uber компания OKKO профинансирует дополнительные 20000 перевозок врачей во время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Компания ОККО поддержала инициативу Минздрава и профинансирует еще 20 000 перевозок через сервис Uber к рабочим местам медработников, которые спасают жизнь и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Услуга доступна в семи городах присутствия Uber в Украине: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице", - сказано в сообщении.

Ранее Минздрав, органы местного самоуправления и компания Uber договорились о бесплатных транспортные услуги по перевозке медицинских работников к рабочим местам во время карантина. Договоренность предусматривала осуществление 10000 перевозок.

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"Министерство здравоохранения благодарно за эту своевременную и необходимую помощь и призывает другие бизнесы проявить социальную ответственность и присоединиться к инициативе", - сообщили в ведомстве.

ОККО профинансирует еще 20 000 перевозок врачей во время карантина через сервис Uber. Услуга доступна в 7 городах, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183503
 
 
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Коронавирус,самоизоляция,убер в легковых автомобилях возит медработников контактирующих с больными..Так карантин есть,или он по категориям?
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Ваши предложения, как врачам добираться до работы? Каждому по персональному авто срочно купить?
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В Киеве остановили транспорт: ультраправые проверяют документы, возникли очереди. Фото и видео https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/v-kieve-ostanovili-transport-ultrapravyie-proveryayut-dokumentyi-voznikli-ocheredi-foto-i-video.htm
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А в кацапів все, що не міліція, то ультраправі і хфашисти.
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не я це придумав це скопійовано так проукраїнський "обозреватель" приподносить
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От кацапи довбануті. Ідіоте, муніципальна варта це офіційна структура місцевої влади з чітко визначеними правами і обов`язками.
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В принципі про такі речі, які робить бізнес і недержавні організаці' потрібно писати. Про медперсонал потрібно писати. Це підтримує одних, мобілізує інших і служить достойним прикладом норми поведінки людей у цей час на противагу дій влалних інститутів, які мало того, що безнадійно запізнилися зі стартом боротьби з пандемією, мало того, що чинять одну помилку за іншою, мало того, що на тлі пандемії продовжують піаритись, так ще використовууть пандемію для димової завістюи, яка покликана прикрити інші злочинні дії по здачі українських інтересів кремлю.
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Чисто зелёный идиотизм: Вначале выводим из строя транспортную систему, потом пиаримся на преодолении собственного же идиотизма!
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Создание трудностей и их героическое преодоление это не ноу хау зелени, Павка Корчагин та же хрень, умудриться заморозить Киев смогли только большевики.
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сам финт не нов. но исполнение настолько грязно и рассчитано на такой высокий уровень зебилизации... что в целом пакет может претендовать на уникальность. по крайней мере на локальную.
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Мені здається що все гірше, вони реально придурки з кварталу.
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