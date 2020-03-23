 ОККО профинансирует еще 20 000 перевозок врачей во время карантина через сервис Uber. Услуга доступна в 7 городах, - Минздрав. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Компания ОККО поддержала инициативу Минздрава и профинансирует еще 20 000 перевозок через сервис Uber к рабочим местам медработников, которые спасают жизнь и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Услуга доступна в семи городах присутствия Uber в Украине: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице", - сказано в сообщении.

Ранее Минздрав, органы местного самоуправления и компания Uber договорились о бесплатных транспортные услуги по перевозке медицинских работников к рабочим местам во время карантина. Договоренность предусматривала осуществление 10000 перевозок.

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"Министерство здравоохранения благодарно за эту своевременную и необходимую помощь и призывает другие бизнесы проявить социальную ответственность и присоединиться к инициативе", - сообщили в ведомстве.