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 Политика Украины, Здоровье
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 Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа

Министерство здравоохранения Украины приняло постановление №2, регулирующее правила пребывания в Украине, для граждан Украины, прибывших из-за рубежа.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, все граждане Украины, прибывшие из-за рубежа, должны ознакомится с информационным соглашением и строго следовать его условиям, передает Цензор.НЕТ.

"Установить, что информационное согласие подписывается в двух экземплярах лицами, которые пресекают государственную границу Украины и в отношении которых есть основания считать, что они были в контакте с лицом, у которого установлен диагноз (или подозрение) коронавирусной болезни COVID-19", - указано в постановлении №2, подписанном замминистра здравоохранения, главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

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В документе отмечается, что у каждого гражданина, пребывшего из-за рубежа, на территорию Украины будет браться такое информационное согласие и вручаться памятка о самоизоляции и информационные материалы об индивидуальных средствах профилактики.

Документом предписывается организовать санитарный осмотр гражданина, прибывшего из-за рубежа, и при необходимости провести быстрый тест на наличие коронавирусной инфекции.

Главным санитарным врачам предписывается установить санитарно-эпидемиологический контроль и проконтролировать медико-санитарное наблюдение для лиц, в течение 14 дней пребывающих в самоизоляции.

Источник: https://censor.net.ua/n3183501
 
 
 Топ комментарии
 
И, главное, как он вовремя это принял! (сарказм)
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Как раз вовремя... ой зебилы Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа - Цензор.НЕТ 3152
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И, главное, как он вовремя это принял! (сарказм)
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Чому як красти , то генії.? Ніяке Набу кінців знайти не може. А як працювати, то дебіли-зєбілами?
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Что будет с тем, кто не захочет врать и не подпишет? А, соплежуй?
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Натянут картонную коробку от холодильника с окошком для кормления.
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Ну значит уже всех завезли, теперь можно и постановления принимать...
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Когда уже всех впустили. ****, не власть, а конченое шапито во главе с Зеленским.
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во главе с клованом. А так - все правильно.
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Можете не "поспішати". Ви вже все зробили ... "Після закриття кордону до України повернулися 23 тисячі ( потенційно хворих) українців"
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і вони розбіглися
межи людьми
мов мишенята..
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... там еще дом отдыха МВД в Санжарах простаивает
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Больно вы меня утесняете этой смоизоляцией! А может я своего согласия на карантин не давал! Где же я буду харчеваться?
Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа - Цензор.НЕТ 4732
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А месяц назад, до того как начали завозить группы риска в страну, нельзя было это сделать??
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ээээ . прилетевших из Китая держали в строгом карантине . потом решили что у приехавших из Европы оно само рассосется . теперь спохватились и придумали подписку о неразглашении самоизоляции . так понимаю опытные продюссеры находящиеся у власти не знают шо делать и за шо хвататься Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа - Цензор.НЕТ 6113
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Не, просто прилетевших из Китая было 50 человек и протесты в 3 населенных пунктах против них, а вернувшихся из Европы и остального мира только за последние дни около 100 000. Сечешь разницу?
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не переживай . считать я умею . а так же и со зрением у меня все нормально . поэтому то что в Н.Санжарах была пиар-акция ( что бы показать какой ЗЕ заботливый чувак ) я увидел
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Такое впечатление, что в Украине специально создали ситуацию пандемии. Нагтали обстановку, завозили потенциально зараженных.
Все, что квакову чс ввести??
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и ЧС и дефолт и дерибан землицы и замириться с л/днр и забыть о Крыме и не допустить Майданов и главное...бесконтрольный грабеж бюджетов и гос и областных.. и еще чуточку помощь пенсионному фонду...(молчу про продуктовый, аптечный ажиотаж)
в мутной и инфицированной водичке...можно такого наловить !!!
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ахренеть как во время!!!
две недели стаскивают со всего мира...а теперь только "постановление"...оперативненько!
кто будет это контролировать??? и еще смешнее вопрос - кто будет за поро*б отвечать????
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Покарання за недотримання нема? Тоді можете підтертись.
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Граждане, не выполняющие этих требований, рискуют быть оштрафованными на 150 евро. Полиция может остановить любого, чтобы выяснить причину появления на улице. Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа - Цензор.НЕТ 450 Коронавирус в Греции: Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом (23.03.20 09:36) « Политика Украины | Цензор.НЕТ Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа - Цензор.НЕТ 450
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Придурки й злочинці! Кому,нафіг тепер потрібні ваші дебільні шоу а-ля "95 квартал"?! Всі вже приїхали й розвезли заразу по всій Україні! Ви самі така ж "зараза"! Ви гірше "коронавірусу"! Ви ,на відміну від вірусу,свідомі вбивці!
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Раздуплился зеленый скот...после того как сотня тысяч народу расползлась по стране ...
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Повинен бути примусовий карантин для усіх вїзжаючих,а не експрес тест.
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ну правительство живет на другой планете, поэтому только дошло
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и 14 дней самоизоляции...

Гениально! А ничего, что эти люди будут несколько дней добираться до места жительства и самоизоляции? Пока домой доберутся заразят сотни... Или они телепортируются мгновенно из Польши в Полтаву?
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Такое впечатление , что команда зедебилов настойчиво пытается уничтожить народ Украины . Для них это пир во время чумы ! Нажиться на масках , забрать деньги в областях , наворовать земли у народа и ещё успеть сдать территорию лугандонии ? Перед самым карантином вывезли с страны маски , завезли больных со всех стран , дурят народ что у нас есть всё неоходимое для лечения а народ лечится за свои же деньги ( Житомир ) а теперь ради смеха сказали что будут всех проверять ???
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