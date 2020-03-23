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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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 Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец

У Украины начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил в интервью 112 каналу.

"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал Илья Емец.

По словам главы ведомства, в настоящее время команда Министерства здравоохранения и украинская власть в целом прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом. В частности, министру Илье Емцу удалось восстановить вертикаль санитарной службы, когда заместитель министра Виктор Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, как подчеркнул Илья Емец, будет ключевой в борьбе с COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец рассказал о расчетах худшего сценария по коронавирусу: "По аналогии с Италией"

"Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (коронавируса. - Ред.) - смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца ... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - подчеркнул Илья Емец.

Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183497
 
 
 Топ комментарии
 
Третья фаза это побег с награбленным.
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Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус.

А літаками гастарбайтерів звозити з усього світу? Та і за наш рахунок. ЗЕбіли.
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Первым этапом был завоз больных короновирусом?
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починаю переживати за місцевих порохоботів )
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Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус.

А літаками гастарбайтерів звозити з усього світу? Та і за наш рахунок. ЗЕбіли.
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подякуй петі за безвіз, дурік
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Упоротый зебил пытается набздеть что до безвиза не было гастробайтеров Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец - Цензор.НЕТ 3588
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это да. надо биометрику было выдавать по показателю iq. тогда бы зеленые дебилы дома сидели
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ти теж, бачу, постійно на місці )
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Если так дело пойдет, то биометрика и безвиз останутся только в памяти...

а вот и оно самое:
"Кордони країн Євросоюзу можуть залишатися закритими протягом двох років.
Про це заявив голова Центрального штабу з подолання кризової ситуації в зв'язку з поширенням коронавірусу в Чехії, заступник міністра охорони здоров'я республіки Роман Примула.
Він зазначив, що розвиток ситуації з коронавірусом в країнах Європи набуває неприємної тенденції.
«Багато місяців будуть потрібні для поліпшення ситуації», - заявив Примула у неділю, 22 березня, празькому телеканалу Prima.
Він підкреслив, що прийняті чеською владою жорсткі заходи по припиненню поширення вірусу на території країни повинні привести до позитивного результату. Однак його не варто очікувати раніше другої половини квітня.
На його думку, в Чехії необхідно припинити загрозу нових хвиль епідемії. Для цього потрібно не допустити масового в'їзду в країну громадян з Італії, Франції, Німеччини, Іспанії та інших країн, в яких знаходиться найбільша кількість інфікованих."
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Супрун уничтожила санитарную службу, санэпидемстанции. Теперь Украина будет пожинать плоды.
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санстанція тільки хабара брала, - толку з неї нуль
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Посмотришь как будет без санэпидемстанций в период эпидемии. Тогда и полиция, суд, врачи не нужны - они берут взятки. Надо со взятками бороться, а не с эпидемстанциями.
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Забавные зебилы с унылой методичкой, вы такие жалкие
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Можна подумати що віза не пустила би депутатів в Куршавель.
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до чого тут безвіз лапоть?) На роботу всеодно по візах їздять. А от звозити з усього світу заражених - це по зебільному
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подякуй петі за безвіз, дурік
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земразь же обещала вернут украинцев в Украину, ты уже уписался от восторга?
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зедрочерам везде порохоботі мерещатся
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Третья фаза это побег с награбленным.
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Четверта фаза , арешт зебілов з краденим, і обсервація, довічно і з конфіскацією.
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объясните кто-нибудь этому барану, что вирус не остановить! Еще очки напялил, бестолочь!
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Пусть, идиот, посмотрит фильм об испанке: она распространялась волнами ТРИ!!!!!! года, пока не переболели 70% населения! Так что, нам три года сидеть без работы?
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в Китае уже началась обычная жизнь, три года прошло?
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порохоботам просто потрібен шухер
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признайся, любишь надрачивать на видосики шмурдия?
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Не кажи гоп, ідучи на рать, а кажи гоп, ідучи с..ть! Другу хвилю в Китаї ще ніхто не відмінив!
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Он это лучше тебя знает. Но на "борьбу" с вирусом такие бабки можно поднять, что мама не горюй.
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Опять реформы. У нас каждый клоп мнит себя гением и проводит реформы.
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Первым этапом был завоз больных короновирусом?
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ну так им же до третьей запланированной фазы дойти надо...
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Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец - Цензор.НЕТ 7851
Крыму отменили все мероприятия, кроме ярмарки гробов

17:13, 17 марта 2020
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Сначала завезли,потом распространили,теперь дают "прогнозы"
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Кожне життя у руках недолугої влади, навибирали пейсатих яким чим більше нас помре - тим краще.
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И это министр здравохранения несет такую чушь! Статистика и данные по смертности будет через год! Даже не министрам известно, что соотношение выявленных больных и фактически больных 1/10. Готов поспорить, через год смертность объявят на уровне 0.2-0.3%
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Где то так она и будет. И это хорошие цифры! Во время испанки показатели были хуже раз в 10.
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шоб я так жил Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец - Цензор.НЕТ 6804
и они еще и "молились"..... это не то шо лицемерие, это реально... троллинг такой тогда был - уровень "100500"
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Факт первый:
А. Симптомы и что делать при коронавирусе. Испания.
Б. Коронавирус в Испании. Взгляд изнутри медицинской системы.
Сколько зла и ненависти в этой особе...

Факт второй:
Фейсбук заблокировал тысячи аккаунтов, разгоняющих панику в европейском информационном пространстве и выставляющей местные правительства сборищами идиотов, неспособных противостоять мощной эпидемии, убивающей миллионы европейцев.
Установлено, все эти аккаунты управлялись из одного центра и были созданы с одних ай-пи адресов.

Факт третий:
В научном и околонаучном пространстве РФ проходят "научные" конференции, на которых
ученые мужи "доказывают", что ничего нового в этой эпидемии нет, так, мелочь, обычные сезонные болезни, какие-то мутации. "Ну, в общем, переживем".
Новый коронавирус SARS-CoV-2: факты и фейки
КОРОНАВИРУС. ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ В РОССИИ НЕТ. Наталья ГРЭЙС

В общем, как всегда, две "правды" - одна на экспорт для "гейропы", вторая для внутреннего потребления. Какую правду выбрали команда зеленой шмаркли?
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А Истина, как всегда, где-то посередине:
РЕАКЦИЯ ДОКТОРА АЛЕКСАНДРА МЯСНИКОВА
Что же на самом деле страшнее - коронавирус или та паника, которая вокруг него развернулась? Какие средства против коронавируса наиболее эффективны? И когда же закончится всеобщее безумие? Об этом в интервью нам расскажет известный российский врач Александр Мясников
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Из комментариев к видео "русской врачихи на Тенерифе, озабоченной коронавирусом":
Натали Киев несколько минут назад (порадовало: трезвый коммент из Киева!)
"Коллега, что за чушь Вы сказали? Невозможно накопление короновируса! Это только безграмотный далёкий от медицины человек может сказать, что если вы с одним инфекцированным пообщаетесь то переболеете в лёгкой форме, а вот если с десятью👆то вам простите пиз*ец! = даже далёким людям от медицины просто смешно! Если Вы у одного человека возьмёте 100₴ у вас будет только 100₴,а вот если у десятерых по 100₴ то будет 1000₴, С ВИРУСАМИ ТАК НЕ РАБОТАЕТ!!! Достаточно заразиться от одного, а дальше зависит от личного иммунитета и сопутствующих заболеваний раннее имеющих. Коронавирус уже как 50 лет есть на планете и его ооооочень хорошо успели изучить учёные, он меняется, но то, что Вы рассказываете это бред сивой кобылы= ничего он не разрывает внутри, ни в сердце ни в лёгких! Большие сомнения, что Вы врач🤔, но если это правда, то Вас нужно обходить десятой дорогой!"
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Доктор ******* прямим текстом звинувачує зеленських покидьків.
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Двуличная зараза... Сами бегали со всего мира искали людей из самых заразных точек и вот те на не смогли не впустить вирус.
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первый этап - импортировать коронавирус себе в страну. второй этап - начать героически с ним бороться. третий этап - сдаться и идти рыть могилы для трупов. феерическая *********!
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"Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец" - смертностью поборем коронавирус.
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задрал своим запугиванием знаем шо ты готовиш почву для ЧП нагнетает и нагнетает
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не факт. иначе ввели бы без предупреждения как закрытие метро.
пока проверяют реакцию населения, потому что сами понимают, что последствия ЧП будут катастрофическими.
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списать дефолт на вирус. ясен пень шо введут ЧП(но только когда Минфин скажет, именно - Минфин.)
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спишут и так без сомнения. только это можно и без ЧП
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Величайший лидер современности уверенно ведет нас от победы к победе!
(это был сарказм).
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боюсь, одним "осадочком" уже не обойдется......
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Чувак упивается властью..... Зеленский трусливо сбежал и власть фактически перешла в руки Авакова. Ну а этот возле него разгоняет страх и истерию по заказу.
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Злобный карлик дома свои взрывал, а потом побеждал террористов. У нас бунты новосанжарцев имитирует и потом героически их побеждает.
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Дебил, не ассоциируй Украину с вашими моральными уродами у власти!
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Заберите у него кто-нибудь микрофоны - уже третью херню за утро несёт
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пристрелите кто нибудь эту вангу. задрал своими апокалиптическими прогнозами. распространяй их в узкой среде тех специалистов которые еще остались у вас дегенератов
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Заберите у него смартфон, или откуда там он пишет.
Тот случай когда по уши в г.вне, но с важным видом вещают о гииене. еще молитовник пусть посоветует купить))
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а где респираторы, товарищ Емец, на всех, одетые , в смысле
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самое важное - не забывать усиливать материально ведомство авакова, пока архаровцы нквд не станут переворачиваться в гробу...
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"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. - Не смогла и не захотела, это две большие разницы...
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Это невозможно было ни при каком сценарии....
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чё это? надо было всех въезжающих на обсервацию, а не ловить потом по маркетам, чтобы температуру проверить. дебилы, б...
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Це не друга фаза, а друга серія серіалу. Третя - саджаємо картоплю.
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починаю переживати за місцевих порохоботів )
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Ага, на MSN постоянно последние новости о состоянии здоровья Зеленского, прямо как 19 августа 1991-го о Горбачеве.
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От, сняли с ленты новостей, видно тоже Цензор читают. Но такое уже было - снимают, потом снова восстанавливают.
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Зеленский ! выходи подлый трус
будем Авакова и его вирус побеждать,
освободим Антоненко и Кузьменко для начала
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сами ж нам и подкинули потенциальных носителей, стаскивая со всего мира (да и это пол беды..свои же! беда и трагедия в том - что никто не утрудился изолировать их на 2 недели, как в Санжарах, а отпустили по домам, заражать все в округе! вот это преступная халатность и долбо*бизм!!! Минздрава в первую очередь... а ведь это легко было предугадать имея хоть какое-то представление о медицине и противоэпидимических мероприятиях...)
сами создаете нам трудности... а нам теперь их надо героически преодолеть...(медали и грамоты достанутся не всем!!!)
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Пусть ответит,когда мы преодолели эпидемпорог,как министр.А не байки чешет.
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Когда будет суд над зеленским и его бандой дегенератов за целенаправленный завоз большого количества инфицированных с Европы!!?
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Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус...

Не может быть!!! И кто-ж виноват??
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В период, когда "Украина не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус", зеонацисты вполне нормально торговали масками и респираторами. Теперь вопрос: не смогла, или не захотела? Потому как у этого вопроса будут разные следствия.
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Був поважним кардіохірургом, нащо ти туди поліз?
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"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал Илья Емец.Источник: https://censor.net.ua/n3183497

Дядя в полной деменции уже. Не зря на дарагова ЛеонидИльича смахивает. Сначала говорит, что мы впустили вирус, потом, что очаги не откудато, а наши... Пора тебе на мусорку, дядя. Это ли не настоящий Доктор Смерть?
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сейчас минздравом должен управлять -опытный инфекционист, а может даже консилиум, а не хирург-кардиолог, причём , который продолжает оперировать в период пандемии...
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Вчора почитала короткий курс вірусології та виникли питання до міністра:
1. Чи може загальний карантин і зменшення фізичних навантажень збільшити кількість важких випадків перебігу хвороби і вірогідність збільшення смертності?
2. Чи усвідомлює міністр вплив панічних настроїв на імунітет людей і тоді коли маємо очікувати вироблення суспільного імунітету?
3. Які конкретні роботи вони проводять для мобілізації та оснащення мед.закладів? Бо гаряча лінія центру громадського здоровья працює по будням із 9 до 18.? Чи вони тільки рахують ті етапи, які запланували?
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выпустили шавку шоб нагавкала ЧП...
"Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения...."
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