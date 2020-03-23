 Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил в интервью 112 каналу.
"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал Илья Емец.
По словам главы ведомства, в настоящее время команда Министерства здравоохранения и украинская власть в целом прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом. В частности, министру Илье Емцу удалось восстановить вертикаль санитарной службы, когда заместитель министра Виктор Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, как подчеркнул Илья Емец, будет ключевой в борьбе с COVID-19.
"Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (коронавируса. - Ред.) - смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца ... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - подчеркнул Илья Емец.
А літаками гастарбайтерів звозити з усього світу? Та і за наш рахунок. ЗЕбіли.
а вот и оно самое:
"Кордони країн Євросоюзу можуть залишатися закритими протягом двох років.
Про це заявив голова Центрального штабу з подолання кризової ситуації в зв'язку з поширенням коронавірусу в Чехії, заступник міністра охорони здоров'я республіки Роман Примула.
Він зазначив, що розвиток ситуації з коронавірусом в країнах Європи набуває неприємної тенденції.
«Багато місяців будуть потрібні для поліпшення ситуації», - заявив Примула у неділю, 22 березня, празькому телеканалу Prima.
Він підкреслив, що прийняті чеською владою жорсткі заходи по припиненню поширення вірусу на території країни повинні привести до позитивного результату. Однак його не варто очікувати раніше другої половини квітня.
На його думку, в Чехії необхідно припинити загрозу нових хвиль епідемії. Для цього потрібно не допустити масового в'їзду в країну громадян з Італії, Франції, Німеччини, Іспанії та інших країн, в яких знаходиться найбільша кількість інфікованих."
Крыму отменили все мероприятия, кроме ярмарки гробов
17:13, 17 марта 2020
и они еще и "молились"..... это не то шо лицемерие, это реально... троллинг такой тогда был - уровень "100500"
А. Симптомы и что делать при коронавирусе. Испания.
Б. Коронавирус в Испании. Взгляд изнутри медицинской системы.
Сколько зла и ненависти в этой особе...
Факт второй:
Фейсбук заблокировал тысячи аккаунтов, разгоняющих панику в европейском информационном пространстве и выставляющей местные правительства сборищами идиотов, неспособных противостоять мощной эпидемии, убивающей миллионы европейцев.
Установлено, все эти аккаунты управлялись из одного центра и были созданы с одних ай-пи адресов.
Факт третий:
В научном и околонаучном пространстве РФ проходят "научные" конференции, на которых
ученые мужи "доказывают", что ничего нового в этой эпидемии нет, так, мелочь, обычные сезонные болезни, какие-то мутации. "Ну, в общем, переживем".
Новый коронавирус SARS-CoV-2: факты и фейки
КОРОНАВИРУС. ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ В РОССИИ НЕТ. Наталья ГРЭЙС
В общем, как всегда, две "правды" - одна на экспорт для "гейропы", вторая для внутреннего потребления. Какую правду выбрали команда зеленой шмаркли?
РЕАКЦИЯ ДОКТОРА АЛЕКСАНДРА МЯСНИКОВА
Что же на самом деле страшнее - коронавирус или та паника, которая вокруг него развернулась? Какие средства против коронавируса наиболее эффективны? И когда же закончится всеобщее безумие? Об этом в интервью нам расскажет известный российский врач Александр Мясников
Натали Киев несколько минут назад (порадовало: трезвый коммент из Киева!)
"Коллега, что за чушь Вы сказали? Невозможно накопление короновируса! Это только безграмотный далёкий от медицины человек может сказать, что если вы с одним инфекцированным пообщаетесь то переболеете в лёгкой форме, а вот если с десятью👆то вам простите пиз*ец! = даже далёким людям от медицины просто смешно! Если Вы у одного человека возьмёте 100₴ у вас будет только 100₴,а вот если у десятерых по 100₴ то будет 1000₴, С ВИРУСАМИ ТАК НЕ РАБОТАЕТ!!! Достаточно заразиться от одного, а дальше зависит от личного иммунитета и сопутствующих заболеваний раннее имеющих. Коронавирус уже как 50 лет есть на планете и его ооооочень хорошо успели изучить учёные, он меняется, но то, что Вы рассказываете это бред сивой кобылы= ничего он не разрывает внутри, ни в сердце ни в лёгких! Большие сомнения, что Вы врач🤔, но если это правда, то Вас нужно обходить десятой дорогой!"
пока проверяют реакцию населения, потому что сами понимают, что последствия ЧП будут катастрофическими.
(это был сарказм).
Тот случай когда по уши в г.вне, но с важным видом вещают о гииене. еще молитовник пусть посоветует купить))
будем Авакова и его вирус побеждать,
освободим Антоненко и Кузьменко для начала
сами создаете нам трудности... а нам теперь их надо героически преодолеть...(медали и грамоты достанутся не всем!!!)
Не может быть!!! И кто-ж виноват??
Дядя в полной деменции уже. Не зря на дарагова ЛеонидИльича смахивает. Сначала говорит, что мы впустили вирус, потом, что очаги не откудато, а наши... Пора тебе на мусорку, дядя. Это ли не настоящий Доктор Смерть?
1. Чи може загальний карантин і зменшення фізичних навантажень збільшити кількість важких випадків перебігу хвороби і вірогідність збільшення смертності?
2. Чи усвідомлює міністр вплив панічних настроїв на імунітет людей і тоді коли маємо очікувати вироблення суспільного імунітету?
3. Які конкретні роботи вони проводять для мобілізації та оснащення мед.закладів? Бо гаряча лінія центру громадського здоровья працює по будням із 9 до 18.? Чи вони тільки рахують ті етапи, які запланували?
"Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения...."