 Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом

Греция вводит комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

С утра понедельника, 23 марта, движение в стране будет ограничено, за редкими исключениями. На улицы будут допускаться только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

Начиная с понедельника 23 марта люди, которые выйдут на улицу, чтобы отправиться на работу или вернуться с работы, должны будут иметь при себе заполненную форму документа с подробным описанием своего места жительства и работы, а также рабочего графика.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Секретарь СНБО еще в конце января просил премьера запретить экспорт масок, правительство проигнорировало, - Уколов. ДОКУМЕНТ

Все другие допустимые причины быть на улице - посещать аптеку, врача, банк, продуктовый магазин или супермаркет, выгуливать питомца и заниматься физическими упражнениями также обязывают греков носить подобный документ, либо письменно уведомить министерство гражданской защиты о причине своего выхода из дома.

Граждане, не выполняющие этих требований, рискуют быть оштрафованными на 150 евро. Полиция может остановить любого, чтобы выяснить причину появления на улице.

"Возможно, это последний шаг, который должен быть сделан быстро... Мы не должны доходить до того момента, когда нам придется выбирать, кто живет, а кто умирает", - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

В воскресенье, 22 марта, Греция подтвердила 94 новых случая заболевания. Это был самый большой скачок в течение одного дня, в результате чего общее число случаев заболевания увеличилось до 624.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если сможем локализовать коронавирус, то уже в мае будем сажать картошку, - Емец

Ссылаясь на Италию, которая в субботу сообщила о почти 800 новых смертельных случаях, Мицотакис сказал, что его "долг - не допустить, чтобы такая трагедия обрушилась на Грецию".