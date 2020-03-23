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 Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом

В течение воскресенья в Греции зарегистрировали 94 новых случая.

Греция вводит комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

С утра понедельника, 23 марта, движение в стране будет ограничено, за редкими исключениями. На улицы будут допускаться только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

Начиная с понедельника 23 марта люди, которые выйдут на улицу, чтобы отправиться на работу или вернуться с работы, должны будут иметь при себе заполненную форму документа с подробным описанием своего места жительства и работы, а также рабочего графика.

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Все другие допустимые причины быть на улице - посещать аптеку, врача, банк, продуктовый магазин или супермаркет, выгуливать питомца и заниматься физическими упражнениями также обязывают греков носить подобный документ, либо письменно уведомить министерство гражданской защиты о причине своего выхода из дома.

Граждане, не выполняющие этих требований, рискуют быть оштрафованными на 150 евро. Полиция может остановить любого, чтобы выяснить причину появления на улице.

"Возможно, это последний шаг, который должен быть сделан быстро... Мы не должны доходить до того момента, когда нам придется выбирать, кто живет, а кто умирает", - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

В воскресенье, 22 марта, Греция подтвердила 94 новых случая заболевания. Это был самый большой скачок в течение одного дня, в результате чего общее число случаев заболевания увеличилось до 624.

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Ссылаясь на Италию, которая в субботу сообщила о почти 800 новых смертельных случаях, Мицотакис сказал, что его "долг - не допустить, чтобы такая трагедия обрушилась на Грецию".

Источник: https://censor.net.ua/n3183496
 
 
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Это значить, подлый вирус по ночам шастаИть, да? А терь не сможить т.к. ему пропуска не дадутить? Да? Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 3047 Люди, ви подуріли! Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 9325
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ща порохоботы тебе расскажут, что в греции у власти сторонники зеленского Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 1951
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ща порохоботы тебе расскажут, что в греции у власти сторонники зеленского Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 1951
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Это значить, подлый вирус по ночам шастаИть, да? А терь не сможить т.к. ему пропуска не дадутить? Да? Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 3047 Люди, ви подуріли! Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 9325
 показать весь комментарий
 
 
Все другие допустимые причины быть на улице - посещать аптеку, врача, банк, продуктовый магазин или супермаркет, выгуливать питомца и заниматься физическими упражнениями также обязывают греков носить подобный документ, либо письменно уведомить министерство гражданской защиты о причине своего выхода из дома.
Граждане, не выполняющие этих требований, рискуют быть оштрафованными на 150 евро. Полиция может остановить любого, чтобы выяснить причину появления на улице.
"Возможно, это последний шаг, который должен быть сделан быстро... Мы не должны доходить до того момента, когда нам придется выбирать, кто живет, а кто умирает", - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. Источник: https://censor.net.ua/n3183496

беспредел, все на майдан Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 438
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может нет харизматического лидера, который поведет за собой массы?
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это почти одно и то же: при достаточном качестве населения лидеры находятся
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какой то лидер всегда находится, но вот такой, как я спрашивал не всегда
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я имел в виду именно харизматичного. откуда взялся феномен японского кино 60-х? от больших объёмов кинопроизводства и от достаточно высокого среднего уровня невыдающихся фильмов. чистый материализм и никакого мошенства.
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Розумні заходи, тільки походи за покупками я б розбив по районах і по часу, бо з тими папірцями треба купу людей, щоб їх оформляли.
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помню китайцы боролись со смогом. машины с четной последней цифрой могли ехать по четным дням. ну и наоборот. штраф составлял от 100 до 300 долл.
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ещё одна страна присоединилась к новому мировому порядку...
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ото нас інформаційно готують до поліцайських заходів. Беремо найгірше з усього світу - шо вигодно жандармам
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нєт, шоп шось добре людям перейняти, скажімо, по три тищі долярів кожній сім'ї
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