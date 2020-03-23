 "Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "112 Украина".
"Я в понедельник выношу на правительство не ту мизерную оплату... Я бы во время эпидемий сделал это почасово (оплату труда. - Ред.). Поэтому нужно понять, что во время эпидемии человек, как на войне. Я думаю, это постановление в правительстве поддержат", - сказал Емец.
В качестве примера он привел работу реаниматологов в центре детской кардиологии, где реаниматологи получают почасовую оплату, но не могут работать более 12 часов подряд.
"Если мы примем постановление и оно должно выйти в среду, о почасовой оплате, то это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые несмотря на опасность работают и будут", - сказал министр.
А на войне, как на тебе.
Но я устал, окончен бой.
Беру портвейн, иду домой.
Окончен бой, зачах огонь.
И не осталось ничего
Как Киевстар, тариф "Лечу Коронавирус Безмаски и средств защиты", посекундная тарификация????
Не?
Как же вы не понимаете, что мертвым деньги не нужны???
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Уроды, начните делом заниматься, а не бабло делить!
Где маски, средсва защиты, медикаменты, которые рекомендовали Китайцы?
Где дезинфекция улиц, как в Китае?
Где новые переоборудованные больницы????
А на войне почасовая?
Для цього є усі можливості, просто приберіть із цієї сфери державу.
А на заводах и фабриках олигархах трудодни и карточки на еду. А на полях панщина и оброк. А кто не согласен стигать плетью.
Врачам? Согласен. Но только врачам, а не этим бестолковым людишкам в белых хлатах, которые только притворяются врачами и кроме как вытягивать деньги из пациентов ничего не могут. И таких минимум 80%. Им хоть посекундно плати, но если оно чмо, то чмо и останется.
Робота в реанімації,це найстресовіша і най небезпечніша серед усіх медичних напрямків.
Ризики зашкалюють,тривалість життя найнижча,а оплачується на рівні двірника.
В штатах ,до прикладу,анестезіолог одна з найоплачуваніших професій,на рівні сенаторів.