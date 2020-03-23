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 "Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей

Глава Минздрава Илья Емец хочет ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "112 Украина".

"Я в понедельник выношу на правительство не ту мизерную оплату... Я бы во время эпидемий сделал это почасово (оплату труда. - Ред.). Поэтому нужно понять, что во время эпидемии человек, как на войне. Я думаю, это постановление в правительстве поддержат", - сказал Емец.

В качестве примера он привел работу реаниматологов в центре детской кардиологии, где реаниматологи получают почасовую оплату, но не могут работать более 12 часов подряд.

"Если мы примем постановление и оно должно выйти в среду, о почасовой оплате, то это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые несмотря на опасность работают и будут", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если сможем локализовать коронавирус, то уже в мае будем сажать картошку, - Емец

Источник: https://censor.net.ua/n3183495
 
 
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Я на тебе, как на войне.
А на войне, как на тебе.
Но я устал, окончен бой.
Беру портвейн, иду домой.
Окончен бой, зачах огонь.
И не осталось ничего
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Все верно. В Италии 20% медработников инфицированы коронавирусом. А у них еще семьи, родители.
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Посекундную?
Как Киевстар, тариф "Лечу Коронавирус Безмаски и средств защиты", посекундная тарификация????
Не?
Как же вы не понимаете, что мертвым деньги не нужны???
--
Уроды, начните делом заниматься, а не бабло делить!
Где маски, средсва защиты, медикаменты, которые рекомендовали Китайцы?
Где дезинфекция улиц, как в Китае?
Где новые переоборудованные больницы???? "Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей - Цензор.НЕТ 8251
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"Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей

А на войне почасовая? "Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей - Цензор.НЕТ 8567
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Пропоную завжди платити лікарям нормально, а не тільки під час "війни".
Для цього є усі можливості, просто приберіть із цієї сфери державу.
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Ну все правильно,а то ж на заграницу лечиться не поедут как то надо думать чтобы за вами смотрели.
А на заводах и фабриках олигархах трудодни и карточки на еду. А на полях панщина и оброк. А кто не согласен стигать плетью.
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почасовую оплату труда врачей...

Врачам? Согласен. Но только врачам, а не этим бестолковым людишкам в белых хлатах, которые только притворяются врачами и кроме как вытягивать деньги из пациентов ничего не могут. И таких минимум 80%. Им хоть посекундно плати, но если оно чмо, то чмо и останется.
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Хоч якийсь плюс в тому коронавірусі. Може ця ситуація хоч якось приверне увагу до забезпечення відділень інтенсивної терапії та оплати праці медперсоналу у них.
Робота в реанімації,це найстресовіша і най небезпечніша серед усіх медичних напрямків.
Ризики зашкалюють,тривалість життя найнижча,а оплачується на рівні двірника.
В штатах ,до прикладу,анестезіолог одна з найоплачуваніших професій,на рівні сенаторів.
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Почасовую оплату всем давно нужно вводить,как в нормальных странах. А у насОКЛАД! Работай,не работай,пишут 8 часов,потому что ОКЛАД
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А остальные что, не люди? Почасовая оплата в нормальных странах, а у нас подёнщина как при царе.
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Господин Емец, вы наверное не в курсе что в Украине ужо как 19 лет эпидемия - каждый божий день население сокращается на 740 человек и до почасовой оплаты этой тотальной войны никому нет дела и не будет, в том числе и вам, дешёвому пиарщику, как только закончится эпидемия дай Бог, СРОЧНО ВВОДИТЕ ПОЧАСОВУЮ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ПРИЁМ, МАТЬ ВАШУ, МЫ ВЫМИРАЕМ!!!
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Уровень умственого развития нашего почасовая положена только во время форс мажора.
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