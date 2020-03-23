 Секретарь СНБО еще в конце января просил премьера запретить экспорт масок, правительство проигнорировало, - Уколов. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист и политтехнолог Виктор Уколов.

"Оказывается еще 31 января секретарь СНБО предупреждал и просил премьера немедленно запретить экспорт масок, перчаток и средств защиты. Правительство проигнорировало. Жаль, у секретаря СНБО не хватило смелости обратиться к общественности", - написал он.

"У Зеленского тогда были озабочены ... вызовами на допрос Петра Порошенко", - добавил Уколов.

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Напомним, что правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня.