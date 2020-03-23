EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  6223  42
Материалы по теме:
Все про:Данилов (108) карантин (901) маска (52) СНБО (3408) Уколов (23) экспорт (598) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Секретарь СНБО еще в конце января просил премьера запретить экспорт масок, правительство проигнорировало, - Уколов. ДОКУМЕНТ

31 января секретарь СНБО предупреждал и просил премьера немедленно запретить экспорт масок, перчаток и средств защиты. Правительство проигнорировало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист и политтехнолог Виктор Уколов.

"Оказывается еще 31 января секретарь СНБО предупреждал и просил премьера немедленно запретить экспорт масок, перчаток и средств защиты. Правительство проигнорировало. Жаль, у секретаря СНБО не хватило смелости обратиться к общественности", - написал он.

"У Зеленского тогда были озабочены ... вызовами на допрос Петра Порошенко", - добавил Уколов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов

Секретарь СНБО еще в конце января просил премьера запретить экспорт масок, правительство проигнорировало, - Уколов 01

Напомним, что правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня.

Секретарь СНБО еще в конце января просил премьера запретить экспорт масок, правительство проигнорировало, - Уколов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183493
 
   
 Топ комментарии
 
А вот это зеленые - залет. При чем конкретный. Отсутствие реагирования на письменную информацию упреждающего характера от СНБО. Тут если грамотно подойти к делу - я бы уже 4 статьи УКУ подвесил.
 показать весь комментарий
 
Зараз усе звалять на "дурака-Гончарука" - "Ослобородько " заявить, що це не його компетенція...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так кого пиз......и? Щось не ясно? Піаніста чи самокатчика розшукати Секретар РНБО ще в кінці січня просив прем'єра заборонити експорт масок, уряд проігнорував, - Уколов - Цензор.НЕТ 5090
 показать весь комментарий
 
 
Шарикових і притому молодих, які і гавкати не вміють
 показать весь комментарий
 
 
Конечно проигнорировало ведь они на этом заработали
 показать весь комментарий
 
 
вони зробили нас разом,а чому гончарук ще відпочиває на свободі.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз усе звалять на "дурака-Гончарука" - "Ослобородько " заявить, що це не його компетенція...
 показать весь комментарий
 
 
Ну да... Ящерица избавилась от хвоста т.к. подлый хвост вёл неправильную политику. И так ещё 4 раза... Секретарь СНБО еще в конце января просил премьера запретить экспорт масок, правительство проигнорировало, - Уколов - Цензор.НЕТ 7801
 показать весь комментарий
 
 
Самокатчик виявився дебілом. Проте постає питання який дебіл рекомендував дебіла? Хто в курсі? Ану зейоббіки підкажіть?
 показать весь комментарий
 
 
Як там великий бізнес дав добро на допомогу країні, пан резидент.
 показать весь комментарий
 
 
продовжує барижити великий бізнес,і це вже до всіх гілок влади.
 показать весь комментарий
 
 
Ми звикли жити "заднім розумом", тобто аналізувати вже те що є, тому що нас не вчили думати на 2 кроки вперед
 показать весь комментарий
 
 
"2 Кроки" може означати як 2 доби, так і 2 тижні, 2 місяця, 2 квартали. Тобто не жорстко 2 роки.
 показать весь комментарий
 
Не втягуйте "НАС" у загальну масу... МИ не живемо "заднім розумом", бо ще рік тому пророчили, що буде саме це "лайно"... Нас не слухали, і саме за це обзивали "порохоботами" і погрожували "пересадить" та "перевішать"... Тепер "саджателі" і "вішателі" "сідають" самі - "на сраку"... І "вішаються".... Бо вийшло саме так, як ми говорили...
Є анекдот (хоч і виглядіть він тут буде, як з серії "чорного гумору) : "Спить п"яний трьоголовий Змій Горинич. Перед ним стоїть недопита пляшка горілки. Прокидається одна голова. Намацала пляшку, дожлуктила і знову заснула... Через деякий час поднімаються сусідні голови. Одна другій каже:
- От, ****!!! Як горілку пить - так "в одну харю"... А як ригать - так разом!...".
 показать весь комментарий
 
Я вхожу у 25%, або у 8% наступних. Але всеодно наголошую, що навіть при найгірших ситуаціях треба не втрачати голову
 показать весь комментарий
 
При отсутствии масок люди могут вспомнить о балаклавах.
 показать весь комментарий
 
 
А вот это зеленые - залет. При чем конкретный. Отсутствие реагирования на письменную информацию упреждающего характера от СНБО. Тут если грамотно подойти к делу - я бы уже 4 статьи УКУ подвесил.
 показать весь комментарий
 
 
Без обид, но пока ты повесил только коммент на цензоре.
А вообще чует мое сердце, что таких бумаженций будет появляться великое множество. Мол смотрите "я предупреждал, а преступное правительство, (полиция, СБУ, квартал 95) проигнорировали мои предупреждения и вообще я в душе всегда был за петраалексеевича".
 показать весь комментарий
 
 
Немножко пояню понятие письменного информирования. В основном применялось в ВКР СБУ. Письменная информация командованию включала в себя перечень недостатков по тем или иным вопросам БГ, возможные последствия и предложения (рекомендации) по их устранению со ссылками на действующие приказы МО, ГШ, указания ШТ и ЗАС.
Первично - это прикрытие своей задницы опером (на случай ЧП). Вторично при невозможности устранения выявленных проблем своими силами, командир части готовил "вонючку" в вышестоящий штаб со ссылкой на информацию ВКР (что частенько давало толк, выделялись силы и средства). При игноре - у командира была прокладка в виде доклада вышестоящему командованию, как минимум.
 показать весь комментарий
 
 
Не зря самокатчик укатил закордон. Всех собак теперь вешать будут на него. А вот те и тот, кто его назначили, как бы и ни при чем...
 показать весь комментарий
 
данилов а это говорит об авторитете рнбо и твоем личном. ничего твой орган не решает и сделать не может! а надувать щеки у нас каждый индивидум способен.... зельцы на тебя шахтер йух ложили большрй и толстый! тебя данилов кстати украинцы тоже просили сивуху уволить и что ты это сделал? нет? а почему? ну вот тогда сиди и сопи в две дыры никчема. блин попристраивались на хорошие бабки дебилы.....
 показать весь комментарий
 
 
При Зєлєнскому,секретар РНБО-посада номінальна,десь на півголови вище за Сівоху.
Пройшли часи Турчинова...
 показать весь комментарий
 
 
нарид должен осознать, что его спасать никто даже не собирался, поэтому каждый должен включить мозг и думать, как выжить.
 показать весь комментарий
 
 
Тема педалюється журналістами ще з 11.03.20 ... І тут пан Уколов прокинувся...
Краще б написав, що зроблено (і ним особисто), щоб з'ясувати ХТО і ЧОМУ не вжив заходів та яке покарання понесе винна особа.
А так, це ще одиа гучна заява "у калюжу" з метою хайпу.
 показать весь комментарий
 
 
Данилова, як єдину більш- менш порядну людину - скоро звільнять і поставлять Сивуху, і цей обісцяний продюсьор спродусує нам ще більше трешу.
 показать весь комментарий
 
 
Сивохо чем чаще уςςыκαετςя тем быстрее делает карьеру.
 показать весь комментарий
 
деньги деньги дребеденьги позабыв покой и сон Секретар РНБО ще в кінці січня просив прем'єра заборонити експорт масок, уряд проігнорував, - Уколов - Цензор.НЕТ 149
Секретар РНБО ще в кінці січня просив прем'єра заборонити експорт масок, уряд проігнорував, - Уколов - Цензор.НЕТ 915
 показать весь комментарий
 
 
тоже самое подтвердил дубинский. на комитете подписали запрет и он остался лежать на месте. это реальный заговор. зеленский или в теме или его как обычно держат за лоха
 показать весь комментарий
 
 
Так там не только про запрет экспорта речь идет, но и про отмену возвращения людей из Китая в Украину.... А **** зеленая со своей труппой все сделали наоборот: маски попродавали и 100 тысяч носителей завезли в страну.
 показать весь комментарий
 
 
Просто Игорь Валерьичу дефолт очень нужен.
 показать весь комментарий
 
 
Гончарука під суд! Зебіла у відставку та під суд!
 показать весь комментарий
 
 
Ну как же одной ξοποй на 2 базара. Личные интересы всегда оказываются ближе, даже премьерам. Сейчас премьер ещё хуже чем был.
 показать весь комментарий
 








КривийРігOFFICIAL

@krivorozhanin__


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР История с продажей масок за кордон уже по всем иностранным каналам. Слышь, Президент! Ты - звезда!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх