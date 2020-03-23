 Секретарь СНБО еще в конце января просил премьера запретить экспорт масок, правительство проигнорировало, - Уколов. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист и политтехнолог Виктор Уколов.
"Оказывается еще 31 января секретарь СНБО предупреждал и просил премьера немедленно запретить экспорт масок, перчаток и средств защиты. Правительство проигнорировало. Жаль, у секретаря СНБО не хватило смелости обратиться к общественности", - написал он.
"У Зеленского тогда были озабочены ... вызовами на допрос Петра Порошенко", - добавил Уколов.
Напомним, что правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня.
Є анекдот (хоч і виглядіть він тут буде, як з серії "чорного гумору) : "Спить п"яний трьоголовий Змій Горинич. Перед ним стоїть недопита пляшка горілки. Прокидається одна голова. Намацала пляшку, дожлуктила і знову заснула... Через деякий час поднімаються сусідні голови. Одна другій каже:
- От, ****!!! Як горілку пить - так "в одну харю"... А як ригать - так разом!...".
А вообще чует мое сердце, что таких бумаженций будет появляться великое множество. Мол смотрите "я предупреждал, а преступное правительство, (полиция, СБУ, квартал 95) проигнорировали мои предупреждения и вообще я в душе всегда был за петраалексеевича".
Первично - это прикрытие своей задницы опером (на случай ЧП). Вторично при невозможности устранения выявленных проблем своими силами, командир части готовил "вонючку" в вышестоящий штаб со ссылкой на информацию ВКР (что частенько давало толк, выделялись силы и средства). При игноре - у командира была прокладка в виде доклада вышестоящему командованию, как минимум.
Пройшли часи Турчинова...
Краще б написав, що зроблено (і ним особисто), щоб з'ясувати ХТО і ЧОМУ не вжив заходів та яке покарання понесе винна особа.
А так, це ще одиа гучна заява "у калюжу" з метою хайпу.
КривийРігOFFICIAL
@krivorozhanin__
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР История с продажей масок за кордон уже по всем иностранным каналам. Слышь, Президент! Ты - звезда!