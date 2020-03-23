 Секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице пишет Ярослав Антоняк, комментируя ситуацию с украинским масками, проданными за границу во времени вирусной пандемии, и "нелепыми объяснениями" чиновников.
"В ситуации, когда на имя Премьер-министра Украины еще 31 января 2020, а затем 8 февраля, были направлены письма от Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно ограничения экспорта средств индивидуальной защиты, говорить о "законности" экспорта масок 2 и 6 марта, является или признаком обмана, или признаком тупости", - пишет он.
"Те, кто понимают как работает государственная машина, понимают, что копия письма из СНБО уже 1 февраля 2020 была и в государственных таможенной, фискальной и пограничной службах, и в МВД, и в СБУ. И при наличии такого письма (даже при отсутствии каких-либо дополнительных разъяснительных документов от Кабмина), никто просто так бы не оформил экспорт указанной продукции. А начатое оформление было бы приостановлено до получения дальнейших разъяснений и руководящих указаний. Следовательно, при оформлении экспорта средств индивидуальной защиты имели место или серьезная финансовая заинтересованность таможенной и контролирующих и надзорных служб, или указание с верхушки властной вертикали, или и то, и другое", - допускает Антоняк.
"Жаль, что в этой ситуации должным образом не сработало и 4 управление ГУ БКОП СБУ, которое отвечает за борьбу с коррупцией на таможне. Ведь одного звонка начальника этого управления Андрея Мединского к руководителю Новой таможни Максу Нефьодову хватило бы для того, чтобы остановить действия, которые представляют угрозу для национальной безопасности. Ведь именно в интересах национальной безопасности появилось предупреждение СНБО о необходимости остановки экспорта средств индивидуальной защиты.
В то же время украинская спецслужба под руководством друга Владимира Зеленского Ивана Баканова начала бескомпромиссную борьбу с коронавирусом. Однако не путем недопущения вывоза за пределы Украины средств защиты от этого вируса, а ВНИМАНИЕ! размещением публикаций в соцсетях о необходимости воздержания гражданами Украины от проведения и участия в массовых мероприятиях (особенно тех, что под Офисом Президента Украины)", - написал антоняк.
Отметим, в распоряжении Обозревателя также имеется и второе письмо от 8 февраля.
Напомним, что правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня.
тільки по білих клавішах члєніком постуківал
Є анекдот (хоч і виглядіть він тут буде, як з серії "чорного гумору) : "Спить п"яний трьоголовий Змій Горинич. Перед ним стоїть недопита пляшка горілки. Прокидається одна голова. Намацала пляшку, дожлуктила і знову заснула... Через деякий час поднімаються сусідні голови. Одна другій каже:
- От, ****!!! Як горілку пить - так "в одну харю"... А як ригать - так разом!...".
А вообще чует мое сердце, что таких бумаженций будет появляться великое множество. Мол смотрите "я предупреждал, а преступное правительство, (полиция, СБУ, квартал 95) проигнорировали мои предупреждения и вообще я в душе всегда был за петраалексеевича".
Первично - это прикрытие своей задницы опером (на случай ЧП). Вторично при невозможности устранения выявленных проблем своими силами, командир части готовил "вонючку" в вышестоящий штаб со ссылкой на информацию ВКР (что частенько давало толк, выделялись силы и средства). При игноре - у командира была прокладка в виде доклада вышестоящему командованию, как минимум.
Пройшли часи Турчинова...
Краще б написав, що зроблено (і ним особисто), щоб з'ясувати ХТО і ЧОМУ не вжив заходів та яке покарання понесе винна особа.
А так, це ще одиа гучна заява "у калюжу" з метою хайпу.
КривийРігOFFICIAL
@krivorozhanin__
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР История с продажей масок за кордон уже по всем иностранным каналам. Слышь, Президент! Ты - звезда!
Это разные вещи, если секретарь сейчас пытается оправдаться.
Кабмин может тупо сказать: мы и ограничили, а уж как "ограничили" вопрос другой.
Может только пилить бюджет?