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 Политика Украины, Общество
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 Секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. ДОКУМЕНТ

31 января и 8 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал и просил премьера Алексея Гончарука немедленно запретить экспорт масок, перчаток и средств защиты. Правительство письма проигнорировало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице пишет Ярослав Антоняк, комментируя ситуацию с украинским масками, проданными за границу во времени вирусной пандемии, и "нелепыми объяснениями" чиновников.

"В ситуации, когда на имя Премьер-министра Украины еще 31 января 2020, а затем 8 февраля, были направлены письма от Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно ограничения экспорта средств индивидуальной защиты, говорить о "законности" экспорта масок 2 и 6 марта, является или признаком обмана, или признаком тупости", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании. ДОКУМЕНТ

"Те, кто понимают как работает государственная машина, понимают, что копия письма из СНБО уже 1 февраля 2020 была и в государственных таможенной, фискальной и пограничной службах, и в МВД, и в СБУ. И при наличии такого письма (даже при отсутствии каких-либо дополнительных разъяснительных документов от Кабмина), никто просто так бы не оформил экспорт указанной продукции. А начатое оформление было бы приостановлено до получения дальнейших разъяснений и руководящих указаний. Следовательно, при оформлении экспорта средств индивидуальной защиты имели место или серьезная финансовая заинтересованность таможенной и контролирующих и надзорных служб, или указание с верхушки властной вертикали, или и то, и другое", - допускает Антоняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов

"Жаль, что в этой ситуации должным образом не сработало и 4 управление ГУ БКОП СБУ, которое отвечает за борьбу с коррупцией на таможне. Ведь одного звонка начальника этого управления Андрея Мединского к руководителю Новой таможни Максу Нефьодову хватило бы для того, чтобы остановить действия, которые представляют угрозу для национальной безопасности. Ведь именно в интересах национальной безопасности появилось предупреждение СНБО о необходимости остановки экспорта средств индивидуальной защиты.

В то же время украинская спецслужба под руководством друга Владимира Зеленского Ивана Баканова начала бескомпромиссную борьбу с коронавирусом. Однако не путем недопущения вывоза за пределы Украины средств защиты от этого вируса, а ВНИМАНИЕ! размещением публикаций в соцсетях о необходимости воздержания гражданами Украины от проведения и участия в массовых мероприятиях (особенно тех, что под Офисом Президента Украины)", - написал антоняк.

Секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок 01
Секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок 02
Секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок 03
Секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок 04
Отметим, в распоряжении Обозревателя также имеется и второе письмо от 8 февраля. 

Секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов

Напомним, что правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3183493
 
 
 Топ комментарии
 
А вот это зеленые - залет. При чем конкретный. Отсутствие реагирования на письменную информацию упреждающего характера от СНБО. Тут если грамотно подойти к делу - я бы уже 4 статьи УКУ подвесил.
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Зараз усе звалять на "дурака-Гончарука" - "Ослобородько " заявить, що це не його компетенція...
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Ну так кого пиз......и? Щось не ясно? Піаніста чи самокатчика розшукати Секретар РНБО ще в кінці січня просив прем'єра заборонити експорт масок, уряд проігнорував, - Уколов - Цензор.НЕТ 5090
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піаніст, ніби, голова рнбо....так що після літака в ірані, і тут данілов відбілив його...
тільки по білих клавішах члєніком постуківал
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Шарикових і притому молодих, які і гавкати не вміють
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Конечно проигнорировало ведь они на этом заработали
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вони зробили нас разом,а чому гончарук ще відпочиває на свободі.
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Зараз усе звалять на "дурака-Гончарука" - "Ослобородько " заявить, що це не його компетенція...
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Ну да... Ящерица избавилась от хвоста т.к. подлый хвост вёл неправильную политику. И так ещё 4 раза... Секретарь СНБО еще в конце января просил премьера запретить экспорт масок, правительство проигнорировало, - Уколов - Цензор.НЕТ 7801
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Самокатчик виявився дебілом. Проте постає питання який дебіл рекомендував дебіла? Хто в курсі? Ану зейоббіки підкажіть?
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Як там великий бізнес дав добро на допомогу країні, пан резидент.
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продовжує барижити великий бізнес,і це вже до всіх гілок влади.
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Ми звикли жити "заднім розумом", тобто аналізувати вже те що є, тому що нас не вчили думати на 2 кроки вперед
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"2 Кроки" може означати як 2 доби, так і 2 тижні, 2 місяця, 2 квартали. Тобто не жорстко 2 роки.
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Не втягуйте "НАС" у загальну масу... МИ не живемо "заднім розумом", бо ще рік тому пророчили, що буде саме це "лайно"... Нас не слухали, і саме за це обзивали "порохоботами" і погрожували "пересадить" та "перевішать"... Тепер "саджателі" і "вішателі" "сідають" самі - "на сраку"... І "вішаються".... Бо вийшло саме так, як ми говорили...
Є анекдот (хоч і виглядіть він тут буде, як з серії "чорного гумору) : "Спить п"яний трьоголовий Змій Горинич. Перед ним стоїть недопита пляшка горілки. Прокидається одна голова. Намацала пляшку, дожлуктила і знову заснула... Через деякий час поднімаються сусідні голови. Одна другій каже:
- От, ****!!! Як горілку пить - так "в одну харю"... А як ригать - так разом!...".
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Я вхожу у 25%, або у 8% наступних. Але всеодно наголошую, що навіть при найгірших ситуаціях треба не втрачати голову
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А звідки видно, що я "втратив голову"? Я просто проаналізував ситуацію... (У "Іліаді" Гомера є такий персонаж - Касандра. Це дочка троянського царя, яка була жрицею в храмі і вирізнялася даром передбачення... Боги були незадоволені її пророцтвами і зробили так, що її пророцтвам ніхто не вірив, хоча вона пророчила правильно, а люди лише сміялися з її слів... Перше пророцтво стосувалося крадіжки її братом, Парісом, Єлени... Вона напророчила, що це приведе до біди для Трої... Так і вийшло... І ми так само "пророчили"... А "бидло" сміялося... Тепер вся Україна в "лайні"... Скоро, деякі "засміються на кутні...". ("Сміяться на кутні..." - український ідіоматичний вислів, що означає "сміяться після смерті"... Тільки при "посмішці черепа" видно кутні зуби...).
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При отсутствии масок люди могут вспомнить о балаклавах.
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А вот это зеленые - залет. При чем конкретный. Отсутствие реагирования на письменную информацию упреждающего характера от СНБО. Тут если грамотно подойти к делу - я бы уже 4 статьи УКУ подвесил.
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Без обид, но пока ты повесил только коммент на цензоре.
А вообще чует мое сердце, что таких бумаженций будет появляться великое множество. Мол смотрите "я предупреждал, а преступное правительство, (полиция, СБУ, квартал 95) проигнорировали мои предупреждения и вообще я в душе всегда был за петраалексеевича".
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Немножко пояню понятие письменного информирования. В основном применялось в ВКР СБУ. Письменная информация командованию включала в себя перечень недостатков по тем или иным вопросам БГ, возможные последствия и предложения (рекомендации) по их устранению со ссылками на действующие приказы МО, ГШ, указания ШТ и ЗАС.
Первично - это прикрытие своей задницы опером (на случай ЧП). Вторично при невозможности устранения выявленных проблем своими силами, командир части готовил "вонючку" в вышестоящий штаб со ссылкой на информацию ВКР (что частенько давало толк, выделялись силы и средства). При игноре - у командира была прокладка в виде доклада вышестоящему командованию, как минимум.
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В старі часи , в нас в НВО такі фокуси не рятували автора від отримання клізми з нашатирем . Коли починався "разбор пальотов" то питання було до автора такого листа - "Службова записка була? - Була . - А чому далі сидів і чекав не виносячи питання нагору ? " відповіддю було невиразне мукання і позбавлення премії на 50 - 100 відсотків , зрідка виганяли . Головним правилом було "Хто хоче вирішити питання той шукає шляхи . Хто не хоче , той шукає оправдання " . Завдяки такій постановці ми зуміли протягом року освоїти виробництво *********** дисплейної станції передраної з Макінтоша і ще трьох подібних виробів . Станцію почали випускати того року коли Штати ще випускали "аналог" . Правда останній рік . В кінці 80х стандарт SVGA це було щось і ще 168 знаків в рядку , плюс лише 1000 назв комплектуючих в ВП без розбивки на номінали . Повна атрофія нюху на проблемні питання і прикриття дупи двома папірцями не рятує Данілова . Має відповідати . Хоча яка відповідальність в тотальній безвідповідальності ?
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Не зря самокатчик укатил закордон. Всех собак теперь вешать будут на него. А вот те и тот, кто его назначили, как бы и ни при чем...
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данилов а это говорит об авторитете рнбо и твоем личном. ничего твой орган не решает и сделать не может! а надувать щеки у нас каждый индивидум способен.... зельцы на тебя шахтер йух ложили большрй и толстый! тебя данилов кстати украинцы тоже просили сивуху уволить и что ты это сделал? нет? а почему? ну вот тогда сиди и сопи в две дыры никчема. блин попристраивались на хорошие бабки дебилы.....
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При Зєлєнскому,секретар РНБО-посада номінальна,десь на півголови вище за Сівоху.
Пройшли часи Турчинова...
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это когда Сивоха стоит или сидит обосцанный ?
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нарид должен осознать, что его спасать никто даже не собирался, поэтому каждый должен включить мозг и думать, как выжить.
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Благодаря возможности ввести карантин и чрезвычайное положение, шмаркля и авакян воплотят все мечты наших олигархов в жизнь. Продажа земли и за копейки и навечно с братским москальским народом. Навечно не получится, но это поколение олигархов и коррупционеров будет жить под крылом Московии.
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Тема педалюється журналістами ще з 11.03.20 ... І тут пан Уколов прокинувся...
Краще б написав, що зроблено (і ним особисто), щоб з'ясувати ХТО і ЧОМУ не вжив заходів та яке покарання понесе винна особа.
А так, це ще одиа гучна заява "у калюжу" з метою хайпу.
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Данилова, як єдину більш- менш порядну людину - скоро звільнять і поставлять Сивуху, і цей обісцяний продюсьор спродусує нам ще більше трешу.
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Сивохо чем чаще уςςыκαετςя тем быстрее делает карьеру.
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деньги деньги дребеденьги позабыв покой и сон Секретар РНБО ще в кінці січня просив прем'єра заборонити експорт масок, уряд проігнорував, - Уколов - Цензор.НЕТ 149
Секретар РНБО ще в кінці січня просив прем'єра заборонити експорт масок, уряд проігнорував, - Уколов - Цензор.НЕТ 915
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тоже самое подтвердил дубинский. на комитете подписали запрет и он остался лежать на месте. это реальный заговор. зеленский или в теме или его как обычно держат за лоха
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Так там не только про запрет экспорта речь идет, но и про отмену возвращения людей из Китая в Украину.... А **** зеленая со своей труппой все сделали наоборот: маски попродавали и 100 тысяч носителей завезли в страну.
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Просто Игорь Валерьичу дефолт очень нужен.
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Гончарука під суд! Зебіла у відставку та під суд!
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Ну как же одной ξοποй на 2 базара. Личные интересы всегда оказываются ближе, даже премьерам. Сейчас премьер ещё хуже чем был.
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КривийРігOFFICIAL

@krivorozhanin__


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР История с продажей масок за кордон уже по всем иностранным каналам. Слышь, Президент! Ты - звезда!
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Секретар просив про обмеження, а не про заборону.
Это разные вещи, если секретарь сейчас пытается оправдаться.
Кабмин может тупо сказать: мы и ограничили, а уж как "ограничили" вопрос другой.
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Заднім числом до журналу реєстрації вихідної кореспонденції щось вставити неможливо . Це за звичайних умов .
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короче, янелох и его шобла, готовьтесь топтать зону))))) такой тупой мразоты у руля еще не было))))
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Дуже і дуже прикро, що молоде покоління, яке залишилось вУкраїні і не виїхало, виявилось не спроможне ні керувати країною, ні вести чесний бізнес,а тільки вміє брехати піаритись і проводити пусті балаканини. А іще не вміє слухати .грамотних, мудрих людей,які чесно працювали колись на державу. Більше того,вони навішали на те старше покоління ,що вони совкі. то зараз більше "совків" серед молоді, які виросли в суспільстві яким є головне гроші, попить, посміяться і "какая разніца".
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Главный орган власти, отвечающий за безопасность государства не может принимать решения?
Может только пилить бюджет?
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Посадите Гончарука со товарищи на твердую скамейку. Пусть подумают....
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В березні арахамя розпинався що сам відвантажував маски до Китаю . Сьогодні мовчить ***** .
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