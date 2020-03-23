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 В Нидерландах сегодня продолжатся слушания по делу МН17

В Нидерландах из-за вспышки коронавируса не будут переносить судебное заседание по делу МН17, назначенное на 23 марта. Заседание состоится без присутствия общественности и прессы.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"23 марта 2020 года в 10:00 слушания по делу MH17 состоятся, но без присутствия общественности и прессы. Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию", - проинформировали в суде.

Из-за ситуации с коронавирусом на суде будет присутствовать только один нидерландский прокурор вместо трех.

Будет ли присутствовать защита одного из подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, неизвестно. Интересы Пулатова представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt. Двое нидерландских адвокатов сотрудничают с российской коллегой Еленой Кутьиной.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183492
 
   
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на саудитов зло глядит,
очко играет, ведь он знает -
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