 НБУ должен быть готов к жестким ограничениям на валютном рынке и предоставлению кредитной поддержки банкам, - Яценюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер Арсений Яценюк.

"Национальный банк должен быть готов к введению очень жестких ограничений, чтобы не допустить валютных спекуляций. Такое впечатление, что руководители Национального банка живут где-то на другой планете. Говорят: "У нас все хорошо, у нас все замечательно", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, в Украине действительно есть $25 млрд золотовалютных резервов, но в то же время $80 млрд долгов.

Кроме того, НБУ должен быть готов уже оказывать кредитную поддержку банкам.

"Малый, средний и крупный бизнес взяли кредиты. Их нечем будет отдавать. Поэтому уже сейчас Национальный банк должен поручить коммерческим банкам вместе с их клиентами провести реструктуризацию кредитов, уменьшить процентную ставку, отсрочить эти выплаты, и предоставить ликвидность для коммерческих банков для того, чтобы банковская система не рухнула", - объяснил Яценюк.

Он отметил, что НБУ хватает $25 млрд, чтобы удержать валютную стабильность. Но нужно не допустить валютных спекуляций. Нацбанк должен действовать жестко и профессионально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная концентрация расходов - армия, медицина, социальное обеспечение, - Яценюк о выходе из пандемии и экономического кризиса

Яценюк также отметил необходимость создать стабилизационный фонд, из которого направлять расходы на медицину и социальное обеспечение, полицию и инфраструктуру.

Он подчеркнул необходимость увеличить дефицит государственного бюджета. Он напомнил, что ему на посту премьер-министра во время кризиса удалось уменьшить долги на $7 млрд: "Сейчас им (властям. - Ред.) это не удастся".

По словам Яценюка, сейчас "самое лучшее время для того, чтобы правительство уже начало переговоры по реструктуризации внешних и внутренних долгов".

"Суперзадачей" он назвал увеличить объем программы с Международным валютным фондом с $5,5 хотя бы до $10 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк