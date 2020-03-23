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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2823) НБУ (4598) Яценюк (7814)

 НБУ должен быть готов к жестким ограничениям на валютном рынке и предоставлению кредитной поддержки банкам, - Яценюк

Уже сейчас Национальный банк должен поручить коммерческим банкам вместе с их клиентами провести реструктуризацию кредитов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер Арсений Яценюк.

"Национальный банк должен быть готов к введению очень жестких ограничений, чтобы не допустить валютных спекуляций. Такое впечатление, что руководители Национального банка живут где-то на другой планете. Говорят: "У нас все хорошо, у нас все замечательно", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, в Украине действительно есть $25 млрд золотовалютных резервов, но в то же время $80 млрд долгов.

Кроме того, НБУ должен быть готов уже оказывать кредитную поддержку банкам.

"Малый, средний и крупный бизнес взяли кредиты. Их нечем будет отдавать. Поэтому уже сейчас Национальный банк должен поручить коммерческим банкам вместе с их клиентами провести реструктуризацию кредитов, уменьшить процентную ставку, отсрочить эти выплаты, и предоставить ликвидность для коммерческих банков для того, чтобы банковская система не рухнула", - объяснил Яценюк.

Он отметил, что НБУ хватает $25 млрд, чтобы удержать валютную стабильность. Но нужно не допустить валютных спекуляций. Нацбанк должен действовать жестко и профессионально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная концентрация расходов - армия, медицина, социальное обеспечение, - Яценюк о выходе из пандемии и экономического кризиса

Яценюк также отметил необходимость создать стабилизационный фонд, из которого направлять расходы на медицину и социальное обеспечение, полицию и инфраструктуру.

Он подчеркнул необходимость увеличить дефицит государственного бюджета. Он напомнил, что ему на посту премьер-министра во время кризиса удалось уменьшить долги на $7 млрд: "Сейчас им (властям. - Ред.) это не удастся".

По словам Яценюка, сейчас "самое лучшее время для того, чтобы правительство уже начало переговоры по реструктуризации внешних и внутренних долгов".

"Суперзадачей" он назвал увеличить объем программы с Международным валютным фондом с $5,5 хотя бы до $10 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк

Источник: https://censor.net.ua/n3183491
 
 
 Топ комментарии
 
Сеня як геморой - то вилізе, то сховається )))
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Что то с подачи заокенских хозяев и его партнёра Аметова сильно много ворюги Кулявлоба становится. Это же токсичное чучело и все всё помнят.
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Ти шо, Кулявлоб тепер папутчік Питраліксєіча. І всі хто його ругають - агентикримля. У лубого пороховатного спитай, вони тобі все об'яснять.
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это тот кто вытащил Украину из самого большого кризиса за ее историю в 2014 году
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то что фамилия на Я не всегда "спаситель"........ не надо Яресько путать с ентим олигархососунчиком которий и полетел с кресла потому что не мог определится кому сосать первому бене ахмету или пинчуку, я уже про другого его дружка-спасителя помолчу они на пару всех спасать начали
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прежде чем нести чушь, я порекомендовал бы сначала посмотреть официальные цифры минфина по ВВП и ЗВР за тот период...., да и за 2020 не мешало бы, для наглядности.....
а то, что любой патриот Украины обязан быть дискредитирован, так это в учебнике ФСБ для 1-го класса написано......
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Это тот, кто переложил выплату долгов в период нахождения у власти на 2020-2021 годы. То есть на самый кризис.
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Да помню я как ты в 2004-м (тогда работал в штабе Януковича) насрал на ГК и разрешил банкам грабить клиентов: не выполнять пункт договора о возможности досрочного снятия депозита. Я из-за тебя тогда деньги потерял. Вечная те благодарность, гений хвинансовый!
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нет - я заядлый порохобот. люблю издеваться над зябликами. но это не значит, что я буду врать. факт имел место быть.
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Сеня як геморой - то вилізе, то сховається )))
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У Сени лучше получалось про газ собственной добычи давать советы космического масштаба.
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ага, банки - найвразливіша частина суспільства. Це тобі не діти-інваліди, одинокі матері, багатодітні сім'ї, інваліди та пенсіонери
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Сеня молодец! Говорит очевидное! Кто же больше всего нуждается в стране? Конечно банки и работники там! Денег им на шару (рефинансирование называется) и всяческих благ!
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все правильно дать рефинанс и они ЗВР за две недели на Кипр виведут как беня друг и учитель яценюка в 2014 году делал, а люди они так он же иудей для него люди в израиле а тут гои.... Оно вчера с портниковим умняк гнало что надо решительно поддержать ахметова и пинчука - тоже не украинци......
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