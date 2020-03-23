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 Политика Украины
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Все про:ВР (24624) Зеленский (4982) Кабмин (11894) Кузьмин (547) досрочные выборы (53) Оппозиционная платформа - За життя (54)

 Монобольшинство, Зеленский и Кабмин должны уйти в отставку, - нардеп от ОПЗЖ Кузьмин потребовал провести досрочные выборы

"Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила о необходимости полной перезагрузки власти в Украине.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.

"С января месяца. Через 10 дней у нас уже апрель. И вот только сегодня власть обратила внимание на то, что происходит. Возникает вопрос, если с ноября во всем мире такая волна, связанная с пандемией, то почему украинская власть до апреля месяца даже не пошевелилась. То, что ликвидировали санитарную службу – это преступление, почему никого не садят в тюрьму за это. Посмотрите, что происходит? Представитель власти нам рассказывает, что Супрун плохо работала, Супрун развалила, Супрун сделала что-то не так. А президент Зеленский выступая говорит, что Супрун хороший министр и ее реформы он, президент Зеленский, будет продолжать дальше. Это означает только одно, друзья мои, эта власть не способна управлять государством. Они нам не враги. Президент Зеленский нам не враг. Они просто не понимают, куда они попали. Они не умеют, не знают. Как только эта истерия, безумие с коронавирусом закончится, вся эта команда, все это монобольшинство, "слуги народа", президент Зеленский, Кабмин, все должны собраться, извиниться перед украинским народом и уйти в отставку. Должна быть власть полностью перезагружена. Другие компетентные лица должны прийти к власти и навести в стране порядок", - заявил Кузьмин.

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Напомним, совсем недавно делегация фракции ОПЗЖ посещала Россию, где провела ряд встреч с руководством РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3183490
 
   
 Топ комментарии
 
Зебил просто благодаря тому что вы обсирали Порошенко жопоблок сейчас на первом месте!
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Оно так, да только не вы, кремлёвские консервы...
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Ну таки да! ОПЗЖ ж в нас найвірніший індикатор. От раніше їм все подобалось - треба повернути, як раніше було!
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и шоб Мертвечук стал премьером?-Зеленский может уйти в отставку, а премьером стать Медведчук - Портников https://www.obozrevatel.com/politics/medvedchuk-mozhet-stat-novyim-premerom-ukrainyi-portnikov.htm
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Я не здивуюсь, якщо про це вже домовлено (у Омані)
Але Медведчук прем'єр, це реальна громадянська війна і розпад України.
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на це і розраховано з одної сторони якщо прийде до влади Мертвечук і народ проглотить і буде мовчати він 100% зробить Україну малоросіей а якщо буде спротив почнеться щось страшне Мертвечук попросить пуйла на тлі майдану вести війска отпадуть ще південь України на фоні кризи вірусу коли европі і сша не до України із за пандемії єкономіка в упадку почнеться затримки зп пенсії
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Це один з тих, хто їздить в Москву і домовляєтся з кремлівськими, про те, щоб Україна домовлялась з ОРДЛОвськими.
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Ахаха жопоблок тоже должен быть на свалке.
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эта ж гнида Кузьмин вместе с Мертвечуком недавно в рашку ездил. И порошенковский ресурс постит этого предателя. Цензор вымарались в отходах жизнедеятельности
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Свято наближається... скоро вас Зебілив почнуть пускати у розхід!
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SergTranscarpathian Та не друже, выбери себе киевский каштан покрасивее...
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ОПЗЖопцям давно було пора починати агітаційну передвиборчу кампанію. Людям би хоть безкоштовних масок роздали, та під двері продуктові набори старичкам рознесли, щоб ті сиділи вдома і не підчепляли коронавірус. Ну, а вибори, були б чи ні, то таке.
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Borislav Bereza
3 хв ·

Я уже видел пакет антикризисных мер, которые в рамках противодействия эпидемии COVID-19 предлагает Аваков. А где подобные предложения от Зеленского? От Шмыгаля? От Разумкова? От Арахамии? Или от почетного брауни из "Слуги народа" лучше не ждать, ведь все равно соврет? Где предложения от насильника Иванисова и Лизоньки Богуцкой с ее "коронабесием? Где план от Радуцкого? Или все это слишком сложно для этой молодой команды? Ребятки, не видосики, а конкретные предложения будут???
У меня опять ощущение, что в их детском саду Аваков за воспитателя. Но COVID-19 не будет ждать пока детки повзрослеют. Где план действий и пакет предложений? В Украине есть власть или лишь название?
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интересно, но, думаю найдется тут немерянно патриотов, поддерживающих такую идею Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори - Цензор.НЕТ 8838
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давайте ***** еще выборы в эпидемию проводить потому что мертвечук и петрушка хотят до власти дорваться!
кстати, ольгинцы и порхоботы работают в этом направлении синхронно
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Я порхохобот но я против этой инициативы путинских холуёв.
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так, бо одні бачать у цьому можливість дірватися до влади, а інші врятувати країну. І тільки Зебіли бажають, щоби Україну знищив їх кумир.
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зєлю геть це навіть не обговорюється а заразом і жопзж з медведчуком . всю совкову сволоту сраним віником гнати з країни
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Ренат Кузьмин -одиозная фегура в банде донецкого Хряка.
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Це жжжж неспроста, сьогодні старенька почала Бойко розхвалювати, як ефективного менеджера. Причому вона нічого про нього не знає окрім картинки з телевізору. Якось так
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Бойка большой хозяйственник развалил большой химический завод и сам город в Северодонецке.
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Потрібно вийти 21 квітня, якраз на роковини піаніста, на суботник і вимести всю зешваль з влади Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори - Цензор.НЕТ 1211
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семантика слова "порохобот" начала обозначать не преданность отдельной личности, а рядовое наличие мозгов.
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Ну у жопоблока сейчас окно возможностей - зеленые обосрались по уши, а тонны говна, которые они вылили на предыдущую власть, еще не смылось. И куда в такой ситуации побегут желудки на ножках?
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Всех,всех в отставку,незамедлительно выбрать цезарем Пшонку,вице-цезарем Кузьмина,картина маслом.
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Панове, хто нагадає мені, чи є хоч одна справа, за яку взялася Моніка Оманська-Янелох зі своєю ********, і не обісралась?

чмо Зе-шмаркля повинно насамперед вибачитися перед народом та піти у відставку зі всією зебільною шоблою,
вже всім зрозуміло, що квартальне малороське лайно не здатне керувати країною в таких складних умовах.
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Конечно должны. Это толпа дилетантов. Но подонок кузьмин зря рассчитывает занять их место вместе со своими ватными подельниками. Их место на нарах. А еще лучше у стенки.
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