 Монобольшинство, Зеленский и Кабмин должны уйти в отставку, - нардеп от ОПЗЖ Кузьмин потребовал провести досрочные выборы

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.

"С января месяца. Через 10 дней у нас уже апрель. И вот только сегодня власть обратила внимание на то, что происходит. Возникает вопрос, если с ноября во всем мире такая волна, связанная с пандемией, то почему украинская власть до апреля месяца даже не пошевелилась. То, что ликвидировали санитарную службу – это преступление, почему никого не садят в тюрьму за это. Посмотрите, что происходит? Представитель власти нам рассказывает, что Супрун плохо работала, Супрун развалила, Супрун сделала что-то не так. А президент Зеленский выступая говорит, что Супрун хороший министр и ее реформы он, президент Зеленский, будет продолжать дальше. Это означает только одно, друзья мои, эта власть не способна управлять государством. Они нам не враги. Президент Зеленский нам не враг. Они просто не понимают, куда они попали. Они не умеют, не знают. Как только эта истерия, безумие с коронавирусом закончится, вся эта команда, все это монобольшинство, "слуги народа", президент Зеленский, Кабмин, все должны собраться, извиниться перед украинским народом и уйти в отставку. Должна быть власть полностью перезагружена. Другие компетентные лица должны прийти к власти и навести в стране порядок", - заявил Кузьмин.

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Напомним, совсем недавно делегация фракции ОПЗЖ посещала Россию, где провела ряд встреч с руководством РФ.