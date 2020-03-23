 Коронавирус на Черкасщине: состояние первого зараженного удовлетворительное, семья пациента под наблюдением медиков

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Есть первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 и Черкасской области. Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей Уманской инфекционной больницы, которые действуют согласно отработанного алгоритма Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием. Семья пациента также под наблюдением медиков", - написал он.
Также Боднар отметил, что в области действует оперативный штаб. Все профильные службы работают в режиме 24/7.
"Еще раз подчеркиваем, следуйте карантину, простым правилам гигиены и сохраняйте спокойствие! На эту минуту имеем цифру 1, как она будет меняться - зависит от вас и вашей самодисциплины!", - добавил глава ОГА.
Кроме того он напомнил и об информационной гигиене, следите за официальным сайтом МЗ: https://moz.gov.ua, или же для удобства в официальных Телеграмм каналах: https://t.me/RomanBodnar и https://t.me/COVID19_Ukraine
\\\\\\\Папа закликає усі християнські Церкви світу разом молитися за припинення пандемії\\\\\\\\\\
Чотаржу... это пример как обосраться и сделать вид что сел рясой прямо вна "Нутэллу"....
Шикарно, я считаю. Я бы так не смог.
ПАПА делает что может , ты то что от себя сделал кроме срача на других ?????????????
я и возразить не смогу - все и так видно то))
ты хотя бы в курсе что декларируют попы и что щас высрали?
ну ладно, бывает. уже 1900 лет одно и то же) мне это нравится.
Ну должны же быть лекарства от этой заразы !!!