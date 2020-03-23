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 Коронавирус на Черкасщине: состояние первого зараженного удовлетворительное, семья пациента под наблюдением медиков

Первый зараженный коронавирусом в Черкасской области в удовлетворительном состоянии, он находится под постоянным наблюдением врачей.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 и Черкасской области. Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей Уманской инфекционной больницы, которые действуют согласно отработанного алгоритма Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием. Семья пациента также под наблюдением медиков", - написал он.

Также Боднар отметил, что в области действует оперативный штаб. Все профильные службы работают в режиме 24/7.

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"Еще раз подчеркиваем, следуйте карантину, простым правилам гигиены и сохраняйте спокойствие! На эту минуту имеем цифру 1, как она будет меняться - зависит от вас и вашей самодисциплины!", - добавил глава ОГА.

Кроме того он напомнил и об информационной гигиене, следите за официальным сайтом МЗ: https://moz.gov.ua, или же для удобства в официальных Телеграмм каналах: https://t.me/RomanBodnar и https://t.me/COVID19_Ukraine

Коронавирус на Черкасщине: состояние первого зараженного удовлетворительное, семья пациента под наблюдением медиков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183488
 
 
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А вот так, слабО?

\\\\\\\Папа закликає усі християнські Церкви світу разом молитися за припинення пандемії\\\\\\\\\\

Чотаржу... это пример как обосраться и сделать вид что сел рясой прямо вна "Нутэллу"....
Шикарно, я считаю. Я бы так не смог.
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дебил а ты что сделал что бы как минимум прекратить распространение истерики ?
ПАПА делает что может , ты то что от себя сделал кроме срача на других ?????????????
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я и возразить не смогу - все и так видно то))
ты хотя бы в курсе что декларируют попы и что щас высрали?
ну ладно, бывает. уже 1900 лет одно и то же) мне это нравится.
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А не пробовали больного натереть чесноком и обернуть салом ?
Ну должны же быть лекарства от этой заразы !!!
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Село Дзензелівка Маньківського району Черкаської області
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Приїхав із Шпанії, ні мусарня ні лікарня, ні самий почесний громадянин, ні інші членозаді інваліди з району і за кілометр не підійшли і не попередили пацана. Поки жопа не прийшла.
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