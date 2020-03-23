 Медработники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19, - Минздрав

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните к своему семейному врачу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19.

"Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - подытожили в министерстве.

Напомним, по данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев.

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