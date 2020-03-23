 Медработники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19, - Минздрав

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните к своему семейному врачу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19.
"Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - подытожили в министерстве.
Напомним, по данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев.
или у нас же несколько сортов людей?
Всё ли семейные имеют маски респираторы, они будут переносчиками и мы лишимся врачей так.
Вся эта идея с семейными - чушь. Эта эпидемия показывает наглядно и во всем мире.
Почему за госденьги закупается фуфло вместо тестов на ПЦР???
Зачем покупать за народные деньги все что угодно, кроме того что реально нужно для преодоления пандемии??
Как можно быть такими уродами МОЗу во время пандемии?