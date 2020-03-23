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 Общество, Здоровье
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 Медработники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19, - Минздрав

Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные (неотложные) случаи.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните к своему семейному врачу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19.

"Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - подытожили в министерстве.

Напомним, по данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183486
 
 
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тогда почему на депутата использовали 3 теста, только при подозрении?
или у нас же несколько сортов людей?
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У семейного будут люди ослабленные другими видами орви, которые тоже тестируются; люди которым нужна помощь в другом случае...

Всё ли семейные имеют маски респираторы, они будут переносчиками и мы лишимся врачей так.

Вся эта идея с семейными - чушь. Эта эпидемия показывает наглядно и во всем мире.
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Не помешало бы на время теста у "подозревваемого" его изолировать.
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Що ж матимемо кращу картинку по статисикі заражених коронавірусом, легше для слабонервних. Менше паніки.
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Идите сами в больницу, если заболели - по пути не забудьте заразить встречных
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Кто-то еще не понял, что весь этот бред из МОЗ- для того чтобы оправдать закупку за валюту никому не нужных экспрес-тестов, которые в реальности совершенно не экспресс, а показывают болезнь только на 5-6 день ???
Почему за госденьги закупается фуфло вместо тестов на ПЦР???
Зачем покупать за народные деньги все что угодно, кроме того что реально нужно для преодоления пандемии??
Как можно быть такими уродами МОЗу во время пандемии?
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Они купили/добыли и тех и тех тестов. Ты новости читаешь вообще?
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все херня, и эти тесты тоже, а если тест ложноположительный? для постановки диагноза единоразовое использование теста непродуктивно, положительный тест лишь повод к более детальному обследованию что в нынешних реалиях невозможно, сколько вы собираетесь держать карантин? три недели? бред, пока ноль заболевших не будет выявленно в течении двух недель? бред, точно с голодухи передохнем, пока ваш карантин пройдет у вас от других болячек передохнет больше чем от короновируса
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И вам ,руководство МОЗ,придется в ближайшем будущем за все это отвечать,БОГ не фраер..
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