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 Общество, Здоровье
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 Если сможем локализовать коронавирус, то уже в мае будем сажать картошку, - Емец

Министр здравоохранения Украины Илья Емец считает, что Украина может локализовать распространение коронавируса до майских праздников.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал в эфире "112 Украина"

По его мнению, такой исход возможен, если будет достаточно тест-систем.

"Насколько я понимаю в картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекци и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", - сказал Емец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец рассказал о расчетах худшего сценария по коронавирусу: "По аналогии с Италией"

Напомним, ранее министр здравоохранения выступил за введение в Украине чрезвычайного положения.

Отметим, что в настоящее время в Украине для недопущения распространения коронавируса ограничено движение транспорта и закрыты границы.

По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3183483
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте ишаком оманским восхищаться,
Высокопарных слов не надо опасаться!
Давайте говорить зебилам комплименты -
Ведь это все любви счастливые моменты..
Давайте жить во всем дебилам потакая,
Тем более, что жизнь короткая такая...
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в травні будемо садити тих утирків, які продали всі маски і просрали карантин для туристів Если сможем локализовать коронавирус, то уже в мае будем сажать картошку, - Емец - Цензор.НЕТ 5471
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"картошку" будуть садити тоді. коли вважють за потрібне і тоді коли це треба робити .а не в "має"
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Вважайте, що вам ублюдкам це вже вдалося. Позвозивши до України тисячі потенційноінфікованих з усього світу заробітчан і відпочивальникив і розпустивши їх по домівкам - ви локалізували вірус в Україні.
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Ще один кравасіся об'явився. "Досіть скігліті, бірітє лапаті..."
Мабуть вже час саджати цю зєлєнь.
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Це якщо від сьогодні всі перестануть виходити з дому 14 днів.Але ж влада ще продовжує повертати громадян з закордону.Хтось ходить на роботу випікати хліб.Швидка.Поліція.Просто так люди лазять-скучно.Пройдем сценарій Італії з рекордом.Мудрі вчатся на чужих проблемах а дурні і на своїх не завжди.
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ну так не выходи обложись туалетной бумагой и сиди на цензоре...
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Буду радий Вашим коментарям після пандемії.Імунітету Вам.Туалетний папір до речі вчора в метро не зміг знайти.
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еще один зебил-садовод... в мае собирают молодые сорта картофеля
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В связи с массовым наплывом наших граждан из за рубежа.. С тенденцией их увеличения в апреле - мае. С уровнем отечественной медицины и готовности к пандемии, финансовых возможностей страны, не профессионализмом во всех аспектах жизни, дисциплинированностью людей, обнищание значительной части населения, слабой иммунной системой, большого количества граждан преклонного возраста ( как минимум по состоянию здоровья) То картошку будем сажать на хорошо "удобренную" почву в мае 2021-2022 года. Но дай Бог что бы слова нашего министра ( который до этого сказал , что все пенсионеры умрут") об окончании пандемии к маю оказались правдой а не пустым звоном. ( ведь раньше когда еще не ощущалось такой угрозы, и то говорили с надеждой на середину лета, а в Великобритании сказали что ПИК будет в июне..)
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Какой же ты идиот, дядя!
Картошку, как и все остальное, и посадят, и соберут без твоих проповедей!
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Хіба що на "тому світі" але і то під сумнівом бо скоріш за все попадеш в пекло!!!
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Илья Николаевич Емец

21.02.1956г - Родился в Воркуте . Если сможем локализовать коронавирус, то уже в мае будем сажать картошку, - Емец - Цензор.НЕТ 9620

Я даже не спрашиваю когда у нас гос. служащие будут рожденные и проживающие в Украине , неужели только варяги могут у нас быть при власти ?
Я не верю в него как в министра но верю как в хорошего детского хирурга .
ну как бы я придерживаюсь мнения что гонщик формулы 1 не может быть автомехаником ..

И к стати если кто не знал то Давид Арахамия родился в России, жил в Грузии.
Короче он беженец с Абхазии который только в 2015 году получил украинский паспорт .

Народ кого мы выбираем ?
Ну в принципе и нечего жаловаться - МЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ !!!
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"где мчит курьерский "Воркута-Ленинград" (с)
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Президент Порошенко присвоїв звання «Заслужений діяч науки і техніки» рідній сестрі своєї дружини - Аллі Зернецькій, яка, як виявляється, працює у Києві, в університеті Драгоманова.
Для довідки. Алла Зернецька спеціалізується на вивченні російської мови.
1992 року вона захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 - методика викладання іноземної (російської) мови - та отримала ступінь кандидата педагогічних наук.
У 2015 році, вже будучи родичкою президента, захистила докторську дисертацію зі спеціальностей 10.02.15 - загальне мовознавство, 10.02.02 - російська мова - та отримала ступінь доктора філологічних наук.
Як думаєте, чим таким заслужила пані Алла заслужила своє нове почесне звання? Що вона такого винайшла у сфері вивчення російської?
Чи все-таки нічого, а заслуга її - те, хто в неї сестра? Більш схоже на правду.
(совок, який совок...)

а коли цього псевдопрЫзЫдента саджати будемо за зловживання посадовим становищем?
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А что Алла Зернецька до президентства Порошенко не имела заслуг перед Украиной ?
во вас и прет от Порошенко !
когда там Портнов опять начнет строчить доносы по которым Порошенко проходит лишь свидетелем и судя по разговорам на пленках Трубы все эти дела рассыпаютс и даже в суд ни одно дело не подали за неимением доказательств .

помнишь ЗЕленую истерику что именно Порошенко поднял цены на газ и он именно зарабатывает на войне ?
так цены на газ что за 11 месяцев бубочка опустил и комуналка подешевела ?
а кто сегодня на войне зарабатывает ?
почему война не закончена ?
я так понял что война не на часи - нужно зарабатывать на короновирусе а война ни куда не денется ??

может хватит в дерьмо окунать страну а валить все на попередников ???
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Точно! После обмолота зяби. Министр-универсал!
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Как бы намекает,что ,кроме картошки,есть будет нечего
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на16.03.20 до карантина- 7 случаев подтвержденных на коронавирус в Украине.
Ввели карантин,закрыли метро, остановили экономику, ввели сецпропуска, скоро президент обратиться в ООН привезите покушать.
на 23.03.20. 73 случая подтвержденных на коронавирус в Украине.
Коронавирус вызывает фиброз мозгов у руководства.
Может расселим горожан в сельские районы?
Куда ведешь Украину новый Моисей?
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а кого он имеет ввиду под словом "картошка"?
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картоплю садить будуть, як і іншу городину, бо голодомор значно страшніше за цей сраний вірус. чи ці падли збираються виставлять поліцаїв, як в 33-у?!
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Ты - дебил? Ты сам картошку когда-нибудь сажал, придурок чертов?
Прежде чем посадить, надо огород (поле) заволочить, вынести посевную картошку из погреба...При этом сажать надо не только картошку, но и огурцы и морковку. Семена надо закупить заранее. Приехать на дачу навести хоть какой-то порядок на даче.. А самим селянам в глубинке при ЧП корову пасти можно будет или сидеть по хатам а коровам по хлевам?
Ты придурок поедь в село и там это расскажи как картошку сажать собрался.
Плюс весна ранняя в этом году. В прошлом на майские хрен шо посадили - на огород по дождям вылезти нельзя было. Посадил тот кто в апреле поторопился.
И ты серьёзно до начала мая справишься с вирусом?
Иди на фиг с этой должности!!!
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у степу треба саджати раніше, бо вже в травні пече як літом.
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В представлении Емца посадку картошки ведут плотными толпами, а нужно в респираторах и помытыми руками.
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Еще один дебил по совместитеьству и сельскому хозяйству.
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начиная с этой пятницы 27-го и до среды 01-го (на 10 дней sinoptik.ua) в Харькове днем не менее + 14 ночью не менее +6. Я уже собрался на свой огород в Харьковской области в начале апреля. Из-за твоего емец, плешивого ЧП в расчете что за месяц вирус его испугается и убежит из страны, я второй год подряд останусь без урожая. В прошлом на майские посадить ничего не смог из-за дождей. Ты **** голодомор хочешь устроить своим ЧП?
Харьковская область - самая северная (с Черниговской и Сумской), а на югах огородный процесс ещё раньше пойдет
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Так приезжайте, милые, - рядами и колоннами!
Хотя вы все там химики и нет на вас креста,
Но вы же там задохнетесь за синхрофазотронами,
А тут места отменные - воздушные места!

Для вас тот день покажется и каторжный, и адовый:
Сырой картофель в грядках у учёных не в чести.
Зато впервые сможете повкалывать наглядно вы
И пользу ощутимую народу принести... (с)
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Во ***, так мне теперь картошку нужно выкопать, чтобы посадить в мае?
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На юге - уже некоторые успели посадить картошку. Но вот если придурки объявят чс, то все остальные не смогут посадить и будет голодовка.
Люди, у кого нет машин, уже сейчас не могут выбраться на дачи, потому что остановили пригородный транспорт .
ИДИОТЫ, это голодомор
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Тю на тебе. Аж перелякав.
То Миколаїв Львівської області.
А я у обласному.
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Открыл некомпетентный рот
министр Емец - корнеплод.





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