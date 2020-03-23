 Если сможем локализовать коронавирус, то уже в мае будем сажать картошку, - Емец

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал в эфире "112 Украина".
По его мнению, такой исход возможен, если будет достаточно тест-систем.
"Насколько я понимаю в картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекци и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", - сказал Емец.
Напомним, ранее министр здравоохранения выступил за введение в Украине чрезвычайного положения.
Отметим, что в настоящее время в Украине для недопущения распространения коронавируса ограничено движение транспорта и закрыты границы.
По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом.
https://www.gismeteo.ua/weather-mykolaiv-12010/10-days/
Мабуть вже час саджати цю зєлєнь.
Как в Иране.
https://hvylya.net/news/digest/bolee-200-irancev-umerli-pytajas-vylechit-koronavirus-alkogolem.html
Картошку, как и все остальное, и посадят, и соберут без твоих проповедей!
21.02.1956г - Родился в Воркуте .
Я даже не спрашиваю когда у нас гос. служащие будут рожденные и проживающие в Украине , неужели только варяги могут у нас быть при власти ?
Я не верю в него как в министра но верю как в хорошего детского хирурга .
ну как бы я придерживаюсь мнения что гонщик формулы 1 не может быть автомехаником ..
И к стати если кто не знал то Давид Арахамия родился в России, жил в Грузии.
Короче он беженец с Абхазии который только в 2015 году получил украинский паспорт .
Народ кого мы выбираем ?
Ну в принципе и нечего жаловаться - МЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ !!!
Для довідки. Алла Зернецька спеціалізується на вивченні російської мови.
1992 року вона захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 - методика викладання іноземної (російської) мови - та отримала ступінь кандидата педагогічних наук.
У 2015 році, вже будучи родичкою президента, захистила докторську дисертацію зі спеціальностей 10.02.15 - загальне мовознавство, 10.02.02 - російська мова - та отримала ступінь доктора філологічних наук.
Як думаєте, чим таким заслужила пані Алла заслужила своє нове почесне звання? Що вона такого винайшла у сфері вивчення російської?
Чи все-таки нічого, а заслуга її - те, хто в неї сестра? Більш схоже на правду.
(совок, який совок...)
а коли цього псевдопрЫзЫдента саджати будемо за зловживання посадовим становищем?
во вас и прет от Порошенко !
когда там Портнов опять начнет строчить доносы по которым Порошенко проходит лишь свидетелем и судя по разговорам на пленках Трубы все эти дела рассыпаютс и даже в суд ни одно дело не подали за неимением доказательств .
помнишь ЗЕленую истерику что именно Порошенко поднял цены на газ и он именно зарабатывает на войне ?
так цены на газ что за 11 месяцев бубочка опустил и комуналка подешевела ?
а кто сегодня на войне зарабатывает ?
почему война не закончена ?
я так понял что война не на часи - нужно зарабатывать на короновирусе а война ни куда не денется ??
может хватит в дерьмо окунать страну а валить все на попередников ???
Ввели карантин,закрыли метро, остановили экономику, ввели сецпропуска, скоро президент обратиться в ООН привезите покушать.
на 23.03.20. 73 случая подтвержденных на коронавирус в Украине.
Коронавирус вызывает фиброз мозгов у руководства.
Может расселим горожан в сельские районы?
Куда ведешь Украину новый Моисей?
Прежде чем посадить, надо огород (поле) заволочить, вынести посевную картошку из погреба...При этом сажать надо не только картошку, но и огурцы и морковку. Семена надо закупить заранее. Приехать на дачу навести хоть какой-то порядок на даче.. А самим селянам в глубинке при ЧП корову пасти можно будет или сидеть по хатам а коровам по хлевам?
Ты придурок поедь в село и там это расскажи как картошку сажать собрался.
Плюс весна ранняя в этом году. В прошлом на майские хрен шо посадили - на огород по дождям вылезти нельзя было. Посадил тот кто в апреле поторопился.
И ты серьёзно до начала мая справишься с вирусом?
Иди на фиг с этой должности!!!
Харьковская область - самая северная (с Черниговской и Сумской), а на югах огородный процесс ещё раньше пойдет
Хотя вы все там химики и нет на вас креста,
Но вы же там задохнетесь за синхрофазотронами,
А тут места отменные - воздушные места!
Для вас тот день покажется и каторжный, и адовый:
Сырой картофель в грядках у учёных не в чести.
Зато впервые сможете повкалывать наглядно вы
И пользу ощутимую народу принести... (с)
Люди, у кого нет машин, уже сейчас не могут выбраться на дачи, потому что остановили пригородный транспорт .
ИДИОТЫ, это голодомор
То Миколаїв Львівської області.
А я у обласному.
министр Емец - корнеплод.