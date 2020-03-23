 Власть активно обсуждает проблему ухудшения экономического состояния людей из-за карантина. Без средств не должен остаться ни один человек, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.
"Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов.
Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать", - написал он.
По словам Авакова, в правительстве, вместе с Премьером и Президентом активно обсуждается эта проблема: "Убежден, будет быстрое решение".
"Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям.., мы, к сожалению слишком бедны - как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек!" - написал он.
Аваков напомнил о президентском предложении доплат 1000 грн пенсионерам и сообщил, что также разрабатываются
и другие меры.
Глава МВД перечислил свои предложения:
Мера №1. Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице. Для тех, кто в период карантина остался без средств к существованию должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии.
"Сколько? Не знаю, не уверен – нужен просчитать из возможностей бюджета и продумать всю цепочку последствий. Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина и другие меры – о которых скажу дальше - .. полагаю государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500 -3000 грн. в месяц", - отметил он.
Мера №2. На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%.
Мера № 3. На государственном уровне, на время карантина, остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц – договорившись с банками-кредиторами в рамках механизма возможного компенсаторного регулирования фискальной нагрузки. Остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время действия карантина.
Мера №4. На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях- не перекладывая это на людей. Обратиться к предприятиям иных форм собственности – по возможности (ясно, что маленькие не смогут) - придерживаться подобных действий.
или Чайковского услышим..
"Я устал. Я ухожу. Наследником молодого
ГБшникаМВДшника назначаю."
Откуда Аваков возьмет деньги на выплаты? А ниоткуда. Просто включит станок, напечатает. А это значит, что деньги превратятся в бумагу. Бумаги у людей на руках будет много, а жрать будет нечего. Будет инфляция, доллар по 100, обрушение экономики. Ну и Аваков диктатор.
Кесарю - кесареве, а менту- мєнтове
найдется не мало дебилов которые станут под знамена " Нам нужна сильная рука " !
разговор за Киву начал не я ...
А Мы?
что за бред, Зеленский дегенерат ?
о
но не думаю, что респираторы не были бы проданы,
хотя конечно у Порошенко опыта управления ворами поболее
благодаря Зеленскому стало понятно,
что для решения проблем надо действовать,
мне лучше, чем подавляющему большинству
населения, у меня есть Кем гордиться,
по сути мне стыдно, что я соблазнился и
писал не очень хорошие слова,
но что сделано то сделано,
Порошенко мог управлять бандитами, Зеленский
на данный момент нет, у меня этот форум
отнимает немало времени и я тут
не так много пользы для себя получаю
короче, надо сначала мнение иметь,
а потом оставаться, я скорее просто критиканством занимаюсь
признаю, что он часть системы но при этом далеко
не главный её идеолог
я думаю, что поносить кого либо не лучшее занятие,
спасибо Зеленскому, он дал мне это понимание
к сожалению так,надо начинать с себя
остальных тоже,
но похоже милицыя почувствовала силу,
но пока присматривается,
зеленский сидит на цепи в подвале у авакова ?
Сметанат борщу
@SmetanatBorschu
Зєля десь пропав. Відосіки записує вже зєЛєнка. Аваків такі публікації пише у ФБ та Тві, наче він вже лідер нації, а не міністр. Що відбувається?
Показали бы их живыми и невредимыми. Если вы ещё, конечно, не успели их убить.
Угу - ответил - глава прецедентского охвиса Ермак
. .
Ведь статистика и китая и италии и ЕС уже показала что в критические состояния попадают старики.
Зачем устраивать эту проблему стране? Тем более что уже понятно, - карантин придется продлевать на 3-4 мес.
молодые получают поражение лёгких и становятся инвалидами
, работу транспорта, но у ребят в киеве есть феофания и бабло
я работал на «», вся продукция продавалась в россию так
падіння економіки йому не потрібно
Coronovirus - гэта больш панікі і істэрыі! Пяцьдзесят грамаў у пераліку на чысты алкаголь і праца ў полі на трактары!
Но большая часть умных людей прекрасно понимают что это "палка о двух концах":
ПЛЮС = Власть силовиков позволит сохранить целостность страны от безумия Слуг народа;
МИНУС = Власть Авакова (МВД) приведет к блокированию свобод граждан.
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Аваков сильно рискует перехватывая власть и зажимая свободы.
Но видимо он решил сделать ставку не на патриотическую часть народа (АТО-шники, волонтеры, общественные деятели и пр.), а на тот самый электорат ЗЕ (70%).
Эти "ватники" разочарованы в ЗЕ, напуганы и растеряны и готовы идти за любым Лидером который пообещает им Порядок и Заботу ("лишь бы не было войны").
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Что может пойти НЕ так?
1) запад может не подержать Авакова (МВФ не дат денег!!)
2) олигархи могут скинуть Авакова
3) Если Аваков допустит жестокое насилие над народом или не справится с полным экономическим развалом - будет Майдан(бунт!!)
Авакову плевать на Антоненко и Кузменко. Он хочет иметь компромат на руководство СБУ потому что эта силовая структура может быть его конкурентом в борьбе за власть.