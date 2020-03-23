EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  5303  100
Материалы по теме:
Все про:Аваков (3004) карантин (901) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Власть активно обсуждает проблему ухудшения экономического состояния людей из-за карантина. Без средств не должен остаться ни один человек, - Аваков

В правительстве, вместе с Премьером и Президентом активно обсуждается проблема ухудшения экономического состояния людей из-за карантина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

"Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов.

Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать", - написал он.

По словам Авакова, в правительстве, вместе с Премьером и Президентом активно обсуждается эта проблема: "Убежден, будет быстрое решение".

"Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям.., мы, к сожалению слишком бедны - как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд

Аваков напомнил о президентском предложении доплат 1000 грн пенсионерам и сообщил, что также разрабатываются
и другие меры.

Глава МВД перечислил свои предложения:

Мера №1. Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице. Для тех, кто в период карантина остался без средств к существованию должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии.

"Сколько? Не знаю, не уверен – нужен просчитать из возможностей бюджета и продумать всю цепочку последствий. Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина и другие меры – о которых скажу дальше - .. полагаю государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500 -3000 грн. в месяц", - отметил он.

Мера №2. На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%.

Мера № 3. На государственном уровне, на время карантина, остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц – договорившись с банками-кредиторами в рамках механизма возможного компенсаторного регулирования фискальной нагрузки. Остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время действия карантина.

Мера №4. На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях- не перекладывая это на людей. Обратиться к предприятиям иных форм собственности – по возможности (ясно, что маленькие не смогут) - придерживаться подобных действий.

Власть активно обсуждает проблему ухудшения экономического состояния людей из-за карантина. Без средств не должен остаться ни один человек, - Аваков 01
Власть активно обсуждает проблему ухудшения экономического состояния людей из-за карантина. Без средств не должен остаться ни один человек, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183482
 
 
 Топ комментарии
 
Куди скомороха сховав, Арсен?
 показать весь комментарий
 
что-то сабаков разошелся не на шутку. мусорской переворот?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Авакян мєнт, чи міністр соціальної політики? Пєрєвьортиш хрінів.
 показать весь комментарий
 
 
он же- министр здравоохранения, странно, но аваков как бы главный во всем
 показать весь комментарий
 
 
Гавкать стали все у зеленскаго...наверно ГКЧП будет..
или Чайковского услышим..
 показать весь комментарий
 
 
Или:
"Я устал. Я ухожу. Наследником молодого ГБшника МВДшника назначаю."
 показать весь комментарий
 
 
На больничном он. Крышка рояля случайно упала на гордость виртуоза. Не знал?
 показать весь комментарий
 
 
что-то сабаков разошелся не на шутку. мусорской переворот?
 показать весь комментарий
 
 
Возможно оно уже готовится стать новым презом
 показать весь комментарий
 
 
з нього вийде тільки черговий і то штопаний... .
 показать весь комментарий
 
Переворот. И для начала - новая разруха. То, что он брешет, что без денег не должен остаться ни один человек - не выполнимо совсем. Поскольку деньги государства, это наши налоги. Других денег нет. Если бизнес остановится, налогов не будет, денег у государства не будет.

Откуда Аваков возьмет деньги на выплаты? А ниоткуда. Просто включит станок, напечатает. А это значит, что деньги превратятся в бумагу. Бумаги у людей на руках будет много, а жрать будет нечего. Будет инфляция, доллар по 100, обрушение экономики. Ну и Аваков диктатор.
 показать весь комментарий
 
 
ну если умудрились 73% выбрать клоуна то не удивлюсь что выберут и мента .
найдется не мало дебилов которые станут под знамена " Нам нужна сильная рука " !
 показать весь комментарий
 
 
ты за ним наблюдаешь в сесионном зале ? Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 5814 тебе это близко по духу ?
 показать весь комментарий
 
картинка для уточнения !
разговор за Киву начал не я ...
 показать весь комментарий
 
этот хряк что - в президенты метит, везде рыло свое всовывает
 показать весь комментарий
 
 
Так він його постійно і скрізь всовує. Іноді, коли інтереси країни співпадають з його власними інтересами, з цього бувала користь і для країни.
 показать весь комментарий
 
Кроме средств на существование люди должны иметь уверенность, что после карантина они не будут под игом паРаши хла и Украину не сдадут.
 показать весь комментарий
 
 
...но вдруг у клоуна вырывает руль армянин с рюкзаком и своей нацженой...
 показать весь комментарий
 
Нет, не так, как при коммунизме - каждому по потребностям.., мы, к сожалению слишком бедны
А Мы?
 показать весь комментарий
 
чё т я не пойму.. он уже президент? а где бубочка? где эти красивые ролики со стадиона?
 показать весь комментарий
 
 
Что-то Аваков про коммунизм часто вспоминает. Плохая примета.
 показать весь комментарий
 
 
твою мать, милиция будет кормить Украину ?
что за бред, Зеленский дегенерат ?
о
 показать весь комментарий
 
 
а помнишь, Сеня, как год назад ты "барыгу" поносил... и обещал, что хуже не будет...
 показать весь комментарий
 
 
да, конечно, помню
но не думаю, что респираторы не были бы проданы,
хотя конечно у Порошенко опыта управления ворами поболее
 показать весь комментарий
 
 
так ты остаёшься при прежнем мнении или как?
 показать весь комментарий
 
 
поносить нехорошо, мнение изменилось,
благодаря Зеленскому стало понятно,
что для решения проблем надо действовать,
мне лучше, чем подавляющему большинству
населения, у меня есть Кем гордиться,
по сути мне стыдно, что я соблазнился и
писал не очень хорошие слова,
но что сделано то сделано,
Порошенко мог управлять бандитами, Зеленский
на данный момент нет, у меня этот форум
отнимает немало времени и я тут
не так много пользы для себя получаю
короче, надо сначала мнение иметь,
а потом оставаться, я скорее просто критиканством занимаюсь
 показать весь комментарий
 
 
я против Порошенко, как лидера с 2005-го года
признаю, что он часть системы но при этом далеко
не главный её идеолог
я думаю, что поносить кого либо не лучшее занятие,
спасибо Зеленскому, он дал мне это понимание
к сожалению так,надо начинать с себя
 показать весь комментарий
 
 
молодец ,только сильные признают свои ошибки
 показать весь комментарий
 
 
Дядя уже примерял на себя папаху премьера, президента, спикераВР и даже самую главную должность-министра МВД!
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня-завтра у министра МВД будут все вышеперечисленные полномочия, ведь Рада проголосует?
 показать весь комментарий
 
 
правильно всех нужно держать на поводку
 показать весь комментарий
 
Правильно, люди не должны оставаться без средств. Каждому надо продать по рюкзаку от сабакова и комплекту масок от радуцкого, и обязательно(!) дороже, чем в новусе. Тогда люди точно будут обеспечены. А что? Популистский бред от зелупы народец проглотил на ура, почему бы и Собакяну не податься в популисты? О людях он, тварь, заботится.Ну-ну.
 показать весь комментарий
 
 
молодец. в часы испытания страны .не потек .не из шоколада арсен сделан
 показать весь комментарий
 
Я конечно его не уважаю но тут он один хоть чтото нормальное излагает.гарант головк в песок спрятал
 показать весь комментарий
 
Авакова необходимо отправить в отставку,
остальных тоже,
но похоже милицыя почувствовала силу,
но пока присматривается,
зеленский сидит на цепи в подвале у авакова ?
 показать весь комментарий
 
 
Лучше если там сидел бы Ермак....медвейчук.....рабинович......
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
петьку забув
 показать весь комментарий
 
а его та за шо? это как с фейком про кроля - показательно - он ушел ,не чего не нашли ,русня добилась своего ,так и с петей
 показать весь комментарий
 
 
та ты шо - а почему он тогда не переизбран был - он враг номер 1 - цапов - Армія, мова, віра
 показать весь комментарий
 
та ну, - податки ж він дуже справно платив загарбнику
 показать весь комментарий
 
Петька тебя и тебе подобных на церь посадит.
 показать весь комментарий
 
Если ещё не грохнули. Скорее всего, ждут из Москвы двойника в контейнере. Там целая фабрика.
 показать весь комментарий
 
 
Авак скоро вас будут мало мальски рвать на куски .голодний человек пойдет на все
 показать весь комментарий
 
 
у него армия вооружённая за счёт помощи Канады доя ВСУ
 показать весь комментарий
 
менты в своих стрелять не будут - могут быть последствия - семьи та живут на территории громады - порвут ведь
 показать весь комментарий
 
в подъезде с лифтом как правило соседи мало знакомы друг с другом
 показать весь комментарий
 
кроме того, это события разнесённые во времени ...
 показать весь комментарий
 
Нехай краще розкаже про навмисно провалену реформу поліції відповість за рюкзаки.
 показать весь комментарий
 
 
Авакова в президенты! Свое Х"йло воспитаем, у Авакова все задатки мудака.
 показать весь комментарий
 
Звиздобол он, малыми шагами отвоюем Донбасс и на тебе укакался ....вдруг воевать. даже запретил стрелять...
 показать весь комментарий
 
Есть президент, есть премьер, есть профильные вице премьеры и министры, есть спикер парламента и его первые замы, есть руководство правящей партии, есть моно бильшисть парламента и главы профильных комитетов, есть глава нац. банка. А на все вопросы отвечает министр МВД.. Странно, если не сказать больше ( подозрительно) такое ощущение что нас готовят к смене власти Если не де юре, то де факто
 показать весь комментарий
 
 
Так он уже фюрер. Все остальные - это декорации.
 показать весь комментарий
 
 
А что-бы получить кредит от МВФ надо просто принять один закон! Что-бы собственики обанкротившихся банков не могли их вернут. Вот и ФСЁ
 показать весь комментарий
 
 


Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

Зєля десь пропав. Відосіки записує вже зєЛєнка. Аваків такі публікації пише у ФБ та Тві, наче він вже лідер нації, а не міністр. Що відбувається?
 показать весь комментарий
 
 
там кулеба бреше хоче лошадь херойскую хла пере брехать, министр смерть заливает брехню по полной.....
 показать весь комментарий
 
 
Антоненко и Кузьменко где, пан фюрер ?
Показали бы их живыми и невредимыми. Если вы ещё, конечно, не успели их убить.
 показать весь комментарий
 
 
«Буде важко, доведеться відмовитися від багато чого» - сказал премьер Шмыгаль .

Угу - ответил - глава прецедентского охвиса Ермак

Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 9605 . Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 8878 .
 показать весь комментарий
 
 
ермак своей маме звонит узнать, может и она скорость любит.
 показать весь комментарий
 
 
Не покидає питання. єРмак одинадцятого, в Мінську, підписував капітуляцію чи мерс купував? Чи це в рахунок оплати за підпис
 показать весь комментарий
 
 
Если бы ввели жестокие меры самоизоляции ТОЛЬКО для группы риска (кому 60 и выше!), то не потребовалось бы устраивать всей стране и бизнесу Апокалипсис.
Ведь статистика и китая и италии и ЕС уже показала что в критические состояния попадают старики.
Зачем устраивать эту проблему стране? Тем более что уже понятно, - карантин придется продлевать на 3-4 мес.
 показать весь комментарий
 
 
далеко не только старики, просто пережить пневмонию они не могут,
молодые получают поражение лёгких и становятся инвалидами
 показать весь комментарий
 
необходимо было напялить на всех маски, оптимизировать перемещение
, работу транспорта, но у ребят в киеве есть феофания и бабло
 показать весь комментарий
 
А як відселити молодих, що будуть переносити вірус від старих? Більшість то живе разом.
 показать весь комментарий
 
 
У этого режима нет вообще никого на своём месте.
 показать весь комментарий
 
 
соцполитика, минздрав , судя по заявлениям
 показать весь комментарий
 
ты это - не сдавай назад - нет панамы - все это спец операция цапов - печально,шо удачная
 показать весь комментарий
 
 
простите, правда не подумал, что это так выглядит,
я работал на «», вся продукция продавалась в россию так
 показать весь комментарий
 
Бацько відмовився від тотального карантину.
падіння економіки йому не потрібно
Coronovirus - гэта больш панікі і істэрыі! Пяцьдзесят грамаў у пераліку на чысты алкаголь і праца ў полі на трактары!

Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 7430
 показать весь комментарий
 
Плешфюрер направил военных химиков в Италию на Ил-76 ,чтобы помочь в борьбе с заразой и с помощью Италии пробить брешь в санкциях.
 показать весь комментарий
 
Усе брехня. Позавчора заходив у магаз: апельсини по 35грн, а вчора вже 67грн. З овочами те саме.
 показать весь комментарий
 
Нефть резко дешевеет. Почему же разговоры об удешевлении ЖКХ так же резко прекратились?
 показать весь комментарий
 
 
Мой бизнес умирает. Мне не помогут 2000 в месяц. 20000 даже мне не хватит. Надо было изолировать стариков, и то это крайняя мера. В демократической стране так нельзя, люди сами должны выбирать, прятаться дома или жить нормальной жизнью.
 показать весь комментарий
 
 
Кращі з найкращих кризис менеджерів, це Порошенко, Турчинов, Яценюк. Арсен Борисович, там ваші люди закликали до єдності під час життєвих викликів в державі, то покажіть справжню єдність запросіть їх підтримати країну у важкий час
 показать весь комментарий
 
Аваков явно принял курс на постепенное отстранение ЗЕ и ВР от управления страной.
Но большая часть умных людей прекрасно понимают что это "палка о двух концах":
ПЛЮС = Власть силовиков позволит сохранить целостность страны от безумия Слуг народа;
МИНУС = Власть Авакова (МВД) приведет к блокированию свобод граждан.
***
Аваков сильно рискует перехватывая власть и зажимая свободы.
Но видимо он решил сделать ставку не на патриотическую часть народа (АТО-шники, волонтеры, общественные деятели и пр.), а на тот самый электорат ЗЕ (70%).
Эти "ватники" разочарованы в ЗЕ, напуганы и растеряны и готовы идти за любым Лидером который пообещает им Порядок и Заботу ("лишь бы не было войны").
***
Что может пойти НЕ так?
1) запад может не подержать Авакова (МВФ не дат денег!!)
2) олигархи могут скинуть Авакова
3) Если Аваков допустит жестокое насилие над народом или не справится с полным экономическим развалом - будет Майдан(бунт!!)
 показать весь комментарий
 
олигархи на коротком поводке у Трампа, по сути
 показать весь комментарий
 
АВАКОВ НЕ ЖЕЛАЕТ ПОВЕДАТЬ, ЗА ЧТО ОН ПОСАДИЛ В ТЮРЬМУ АНТОНЕНКО И КУЗЬМЕНКО ?
 показать весь комментарий
 
 
Аваков их посадил потому что знает что они были агенты СБУ.
Авакову плевать на Антоненко и Кузменко. Он хочет иметь компромат на руководство СБУ потому что эта силовая структура может быть его конкурентом в борьбе за власть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх