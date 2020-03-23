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 Политика Украины, Общество
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 Аваков предложил пакет антикризисных мер: Без средств не должен остаться ни один человек

В правительстве, вместе с Премьером и Президентом активно обсуждается проблема ухудшения экономического состояния людей из-за карантина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

"Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов.

Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать", - написал он.

По словам Авакова, в правительстве, вместе с Премьером и Президентом активно обсуждается эта проблема: "Убежден, будет быстрое решение".

"Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям.., мы, к сожалению слишком бедны - как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд

Аваков напомнил о президентском предложении доплат 1000 грн пенсионерам и сообщил, что также разрабатываются и другие меры.

Глава МВД перечислил свои предложения:

Мера №1. Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице. Для тех, кто в период карантина остался без средств к существованию должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии.

"Сколько? Не знаю, не уверен – нужен просчитать из возможностей бюджета и продумать всю цепочку последствий. Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина и другие меры – о которых скажу дальше - .. полагаю государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500 -3000 грн. в месяц", - отметил он.

Мера №2. На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%.

Мера № 3. На государственном уровне, на время карантина, остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц – договорившись с банками-кредиторами в рамках механизма возможного компенсаторного регулирования фискальной нагрузки. Остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время действия карантина.

Мера №4. На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях- не перекладывая это на людей. Обратиться к предприятиям иных форм собственности – по возможности (ясно, что маленькие не смогут) - придерживаться подобных действий.

Аваков предложил пакет антикризисных мер: Без средств не должен остаться ни один человек 01
Аваков предложил пакет антикризисных мер: Без средств не должен остаться ни один человек 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183482
 
 
 Топ комментарии
 
Куди скомороха сховав, Арсен?
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что-то сабаков разошелся не на шутку. мусорской переворот?
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шо-шо? капшо!
власник 24 квартир вимагає... від інших

Александр Дубинский
16 ч. ·

В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
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Аваков явно принял курс на постепенное отстранение ЗЕ и ВР от управления страной.
Но большая часть умных людей прекрасно понимают что это "палка о двух концах":
ПЛЮС = Власть силовиков позволит сохранить целостность страны от безумия Слуг народа;
МИНУС = Власть Авакова (МВД) приведет к блокированию свобод граждан.
***
Аваков сильно рискует перехватывая власть и зажимая свободы.
Но видимо он решил сделать ставку не на патриотическую часть народа (АТО-шники, волонтеры, общественные деятели и пр.), а на тот самый электорат ЗЕ (70%).
Эти "ватники" разочарованы в ЗЕ, напуганы и растеряны и готовы идти за любым Лидером который пообещает им Порядок и Заботу ("лишь бы не было войны").
***
Что может пойти НЕ так?
1) запад может не подержать Авакова (МВФ не дат денег!!)
2) олигархи могут скинуть Авакова
3) Если Аваков допустит жестокое насилие над народом или не справится с полным экономическим развалом - будет Майдан(бунт!!)
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олигархи на коротком поводке у Трампа, по сути
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Сабакіна давно потрібно було прибрати Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 4317
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майдана не будет, будет бунт- разграбление магазинов , багатеев
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свободы стало слишком много. в тоже время не понятно насколько аваков предан Украине и не сделает ли он реверансы в сторону эрэфии, как жид коломойша.
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АВАКОВ НЕ ЖЕЛАЕТ ПОВЕДАТЬ, ЗА ЧТО ОН ПОСАДИЛ В ТЮРЬМУ АНТОНЕНКО И КУЗЬМЕНКО ?
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Аваков их посадил потому что знает что они были агенты СБУ.
Авакову плевать на Антоненко и Кузменко. Он хочет иметь компромат на руководство СБУ потому что эта силовая структура может быть его конкурентом в борьбе за власть.
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обсуждаем, разрабатываем, бла-бла-бла.
приват государственный банк, что мешает пока отменить % по кредитным картам и продлить льготный период до конца карантина?
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ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙

@DNikitich

Пора новый сериал запускать. Арсен Голобородько. Чтоб адаптировать 73% биомассы к новому царю.
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пшл нх!!! Влада активео поставила людей на грань біологічного знищення!!! Клопотун,ти наш,кримінальний Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 1942 Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 8591
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Сабакіна давно потрібно було прибрати Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 6496
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прочитала " буду честим"......далі можна не читати
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А сколько денег своруют под шумок думаю два три годовых бюджета
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Я это уже слышал в 14 году.... "без средств к существованию не должен остаться ни один человек!" В 20 году нас только пытались посчитать, но забыли....
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Аваков предложил пакет антикризисных мер: Это практически переворот. С молчаливого согласия перевёрнутых.... Что говорит о едином для всех командном пункте , с которого всеми вертят.
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гы!!красава!!Аваков предложил пакет антикризисных мер: Без средств не должен остаться ни один человек,вот завернул!!так завернул!!никак какие рюкзаки ещё завалялись??и решил на благотворительность отдать??(при провальном бюджете,и огромной дырой(в нём же) только так можно спасти ситуацию) Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 1811 Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 1439
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Пане Рюкзаков! Не чіпай економіку. Ти вже накерувався в поліції, що вона стала навіть гіршою, чим до війни. Риба гниє з голови. Всі колегіі в областях проходять на російській мові. Виключно всі поліцейські, які є держслужбовцями, спілкуються, як їх шеф, на російській мові. Ви хочере філіал московії тут зробити?
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Меры по Авакову:
1. Увеличить выплаты из бюджета
2. Сократить поступления в бюджет.
Осталось ещё вернуть Бене Приват послать МВФ - и можно заворачиваться в белую простыню!
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насмілюсь нагадати -- у однотуроваї сої теж було неслабо 56% і аваков незмінний міністр мвс у порохнявих.
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- Шура, если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии?
- По-моему, да..
- Вы это хорошо помните?
- Да, по-моему
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Звучит конечно хорошо, но где взять деньги ? В бюджете лишних денег нет, значит либо МВФ, либо печатный станок включат.
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Пардон, а Аваков у нас кто Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 2433 Украинцы теперь вами будет управлять Аваков Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 2433 Реально я не понимаю шо это за мазохизм граничащий с маразмом , кто угодно управляет Украиной только не Украинцы , и я не националист , это просто прагматизм .Я уже писал , представьте примьер в Израиле или Германии Украинец , ну из тех шо на заработки поехали ,а че
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Аваков должен был уйти, еще после Княжечей . Ну как честный офицер написать рапорт на отставку Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 3887
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Не так все просто - вояки це не менти, вони присягу давали на вірність народу України Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 3528
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Они такие же терпилы как и народ.Точнее,население.Народа нет в Украине.
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Задовбав вже цими постами для москалів. Де вони діли президента?
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А зеля тут шось рішає? Його діло відосіки піліть і мовчати в тряпочку, поки Бєня з Арсенчиком не дадуть команду
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Да придушили, видать, когда прошло сообщение, что "Моника вбила Эрику".
Двойника готовят запоребриком.
Или тройника.
Подождите чуток, скоро будет готов.
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Один я не розумію, при чому тут взагалі авякян? Чи він уже на місце Малороса претендує повним ходом?
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"Аваков предложил пакет антикризисных мер: Без средств не должен остаться ни один человек"

Главмент уже и министр финансов?
Завлекатеольно живете.
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Складається враження, що країною керує головним поліціянт Саахов.
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Як казала одна розумна людина під час кризи гроші потрібно розкидати з вертольотів.
Тому вважаю що думка досить доречна питання в реалізації та готовність до наслідків.
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Зрозумів одне - клоун це ВІРТУАЛЬНИЙ ПРЕЗИДЕНТ

Віртуальні нічого самі не вирішують, бо в них все по сценарію режисера.
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"мы, к сожалению, слишком бедны - как страна" Аваков
Богаты как государство в лице чиновников и их хозяев миллиардеров.
В 2019 году Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров. Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров.
В 2019 году в Украине зафиксировано 5143 миллионеров.
Британо-американская консалтинговая компания Wealth-X спрогнозировала на Украине один из самых высоких в мире темпов роста числа долларовых миллионеров.
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Аваков неожиданно стал главным ньюсмейкером по всем вопросам! А где презик наш нелоховский?
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Да че там - напечатают лярдов 500 и готовы деньги. А потом каюк гривны спишут на пандемию и мировой кризис. И волки сыты и овцы здохли.
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