"Аваков предложил пакет антикризисных мер: Без средств не должен остаться ни один человек"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.
"Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов.
Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать", - написал он.
По словам Авакова, в правительстве, вместе с Премьером и Президентом активно обсуждается эта проблема: "Убежден, будет быстрое решение".
"Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям.., мы, к сожалению слишком бедны - как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек!" - написал он.
Аваков напомнил о президентском предложении доплат 1000 грн пенсионерам и сообщил, что также разрабатываются и другие меры.
Глава МВД перечислил свои предложения:
Мера №1. Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице. Для тех, кто в период карантина остался без средств к существованию должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии.
"Сколько? Не знаю, не уверен – нужен просчитать из возможностей бюджета и продумать всю цепочку последствий. Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина и другие меры – о которых скажу дальше - .. полагаю государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500 -3000 грн. в месяц", - отметил он.
Мера №2. На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%.
Мера № 3. На государственном уровне, на время карантина, остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц – договорившись с банками-кредиторами в рамках механизма возможного компенсаторного регулирования фискальной нагрузки. Остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время действия карантина.
Мера №4. На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях- не перекладывая это на людей. Обратиться к предприятиям иных форм собственности – по возможности (ясно, что маленькие не смогут) - придерживаться подобных действий.
власник 24 квартир вимагає... від інших
Александр Дубинский
16 ч. ·
В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
Но большая часть умных людей прекрасно понимают что это "палка о двух концах":
ПЛЮС = Власть силовиков позволит сохранить целостность страны от безумия Слуг народа;
МИНУС = Власть Авакова (МВД) приведет к блокированию свобод граждан.
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Аваков сильно рискует перехватывая власть и зажимая свободы.
Но видимо он решил сделать ставку не на патриотическую часть народа (АТО-шники, волонтеры, общественные деятели и пр.), а на тот самый электорат ЗЕ (70%).
Эти "ватники" разочарованы в ЗЕ, напуганы и растеряны и готовы идти за любым Лидером который пообещает им Порядок и Заботу ("лишь бы не было войны").
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Что может пойти НЕ так?
1) запад может не подержать Авакова (МВФ не дат денег!!)
2) олигархи могут скинуть Авакова
3) Если Аваков допустит жестокое насилие над народом или не справится с полным экономическим развалом - будет Майдан(бунт!!)
Авакову плевать на Антоненко и Кузменко. Он хочет иметь компромат на руководство СБУ потому что эта силовая структура может быть его конкурентом в борьбе за власть.
приват государственный банк, что мешает пока отменить % по кредитным картам и продлить льготный период до конца карантина?
ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙
@DNikitich
Пора новый сериал запускать. Арсен Голобородько. Чтоб адаптировать 73% биомассы к новому царю.
1. Увеличить выплаты из бюджета
2. Сократить поступления в бюджет.
Осталось ещё вернуть Бене Приват послать МВФ - и можно заворачиваться в белую простыню!
- По-моему, да..
- Вы это хорошо помните?
- Да, по-моему
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Двойника готовят запоребриком.
Или тройника.
Подождите чуток, скоро будет готов.
Главмент уже и министр финансов?
Завлекатеольно живете.
Тому вважаю що думка досить доречна питання в реалізації та готовність до наслідків.
Віртуальні нічого самі не вирішують, бо в них все по сценарію режисера.
Богаты как государство в лице чиновников и их хозяев миллиардеров.
В 2019 году Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров. Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров.
В 2019 году в Украине зафиксировано 5143 миллионеров.
Британо-американская консалтинговая компания Wealth-X спрогнозировала на Украине один из самых высоких в мире темпов роста числа долларовых миллионеров.