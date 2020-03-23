 Военнослужащие в Киеве обеспечены пропусками на транспорт, - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Во время карантина будет обеспечена бесперебойная жизнедеятельность воинских частей, учреждений и военных учебных заведений дислоцированных в столичном гарнизоне.

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"Определенное количество специальных пропусков для проезда в общественном транспорте уже получено для военнослужащих и гражданского персонала Минобороны и Генштаба", - отметили в пресс-службе.

Воинские части, учреждения и военные учебные заведения в Киеве будут получать указанные пропуска по заявкам командиров и начальников на определенный для выполнения задач личный состав.