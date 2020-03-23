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 Военнослужащие в Киеве обеспечены пропусками на транспорт, - Минобороны

Карантин, включая ограничения для граждан по проезду в городском пассажирском транспорте Киева, не повлияют на стабильное функционирование Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Во время карантина будет обеспечена бесперебойная жизнедеятельность воинских частей, учреждений и военных учебных заведений дислоцированных в столичном гарнизоне.

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"Определенное количество специальных пропусков для проезда в общественном транспорте уже получено для военнослужащих и гражданского персонала Минобороны и Генштаба", - отметили в пресс-службе.

Воинские части, учреждения и военные учебные заведения в Киеве будут получать указанные пропуска по заявкам командиров и начальников на определенный для выполнения задач личный состав.

Источник: https://censor.net.ua/n3183480
 
 
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Пацаков в автобус не пущать! Военнослужащие в Киеве обеспечены пропусками на транспорт, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9254 Пусть на метле летають! (приказ Ампиратора Сабакова)
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Яка щедрість!!! Дозволять воякам добиратися до місця служби.
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Просто собирают новости все подряд, т.к. нечего рассказывать о выполнении презедентом своих обязанностей по Конституции...
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аккуратно так надели на голову супер-тоталитарную систему, о какой ни Сталин, ни Гитлер и мечтать не могли...
Немного осталось до Северной Кореи дотянуть...
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Всі ці "критичні життєзабезпечення" бюджетники,які витрачають кошти зароблені іншими...Навіть цікаво що буде дальше.
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А зачем на шару катать военнослужащих в Киеве? какие важные задачи они здесь выполняют? кроме того, что отлынивают от службы на передке?
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на olx уже продают пропуски на киевский транспорт. а зебилы и дальше будут говорить, что это не бизнес.
кстати, эпицентры, фокстроты, эльдорадо во всю торгуют, притягивая тысячи людей в одно место. кому карантин, а кому бабло.
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