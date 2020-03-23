 Военнослужащие в Киеве обеспечены пропусками на транспорт, - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Во время карантина будет обеспечена бесперебойная жизнедеятельность воинских частей, учреждений и военных учебных заведений дислоцированных в столичном гарнизоне.
"Определенное количество специальных пропусков для проезда в общественном транспорте уже получено для военнослужащих и гражданского персонала Минобороны и Генштаба", - отметили в пресс-службе.
Воинские части, учреждения и военные учебные заведения в Киеве будут получать указанные пропуска по заявкам командиров и начальников на определенный для выполнения задач личный состав.
Немного осталось до Северной Кореи дотянуть...
кстати, эпицентры, фокстроты, эльдорадо во всю торгуют, притягивая тысячи людей в одно место. кому карантин, а кому бабло.